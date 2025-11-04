Партия «Единая Россия» провела акции и концерты ко Дню народного единства

Tекст: Ольга Иванова

В Москве более трех тысяч активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» провели шествие с флагами страны и регионов в парке Северного Речного вокзала, продемонстрировав культурное многообразие России. Председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов заявил: «Это очень важный для страны день. Наша сила, сила нашей страны в дружбе и единстве между сотнями народов, которые населяют Россию. Всех с праздником! С Днем народного единства!».

В Петербурге порядка 1500 человек приняли участие в праздничном шествии в костюмах народов России и с региональными флагами по территории Петропавловской крепости. Замглавы Центрального штаба молодежки Александр Амелин подчеркнул: главная сила России – в единстве, сплоченности и ответственности за будущее. В Пензе открылась фотовыставка «Россия-Пенза-Донбасс» с рассказом о волонтерской деятельности. Более 300 активистов прошли по Олимпийской аллее с триколорами и флагами.

В Херсонской области развернули 880-метровый флаг региона, а в Самарской области развернули российский триколор длиной более 300 метров. В Ярославской области прошла церемония торжественного гашения марки «Моя Россия» тиражом 400 тысяч экземпляров. В Хабаровске состоялся концерт и митинг при участии тысяч жителей, а в Пятигорске акция «Мы вместе» собрала более тысячи человек, которые исполнили песню и выстроились в хоровод.

В ДНР молодежь на мемориале «Твоим освободителям, Донбасс!» выстроилась в гигантский флаг и надпись «РОССИЯ ЕДИНА. 89». Также прошел автопробег по маршруту Донецк – Макеевка – Шахтерск – Саур-Могила, финалом которого стали выступления артистов. Владимир Бодачевский пояснил: для участников автопробега это символ единения, как и организация всего мероприятия.

В Кирове участники флешмоба на Спасской площади сложили слово «Россия» и исполнили патриотические песни. Из Москвы направили гуманитарную помощь для жителей Белгорода, а в ЛНР и ДНР активисты и дети передали раненым бойцам спецоперации домашнюю выпечку и письма. Светлана Гребенькова отметила, что моральный дух бойцов поддерживают простые человеческие знаки внимания. В Свердловской области бойцам отправили квадрокоптеры, дизельные отопители и материалы для 3D-принтера, а Дмитрий Жуков заявил, что они выражают единство и поддержку защитникам Родины.

Из Карачаево-Черкесии отправили 9 тонн питьевой воды для бойцов, а из Красноярского края – новую партию гуманитарной помощи с продуктами, одеждой, стройматериалами и генераторами.