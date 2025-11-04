Путин подписал закон о корректировке параметров бюджета на 2025 год

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в параметры федерального бюджета на 2025 год, передает РИА «Новости». Документ опубликован на официальном портале правовых актов и подготовлен на основе показателей социально-экономического развития страны за текущий год. Министр финансов Антон Силуанов ранее пояснял, что изменения нужны для выполнения социальных обязательств, обеспечения обороны и выполнения национальных целей развития.

Согласно закону, общий объем доходов на 2025 год снижается почти на 1,944 трлн рублей и составит 36,562 трлн рублей. Объем расходов сохранится на уровне 42,298 трлн рублей. В результате, дефицит федерального бюджета вырастет до 5,736 трлн рублей, что составляет 2,6% ВВП. Финансировать дефицит планируется за счет внутренних заимствований.

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец года увеличатся почти на 880 млрд рублей и достигнут 13,637 трлн рублей. При этом ликвидная часть ФНБ составит около 4,41 трлн рублей, а использовать фонд для финансирования дефицита бюджета не предполагается.

Госдолг России на начало 2026 года увеличится на 2 трлн рублей и достигнет 38,55 трлн рублей, что связано с изменением макроэкономического прогноза и уточнением программ госзаимствований и госгарантий. Закон предусматривает увеличение расходов на госпрограммы, среди которых «Обеспечение доступным и комфортным жильем», «Развитие транспортной системы» и «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Дополнительно более 144,2 млрд рублей будет выделено на национальные проекты «Семья», «Молодежь и дети» и «Инфраструктура для жизни». Также вырастут ассигнования регионам, сельхозпроизводителям и на обеспечение мер пожарной безопасности и противодействия стихиям. Закон вступает в силу сразу после публикации.

