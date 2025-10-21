Госдума приняла закон о корректировке бюджета на 2025 год

Tекст: Елизавета Шишкова

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о корректировке федерального бюджета на 2025–2027 годы, изменяя показатели текущего года. В документе зафиксировано снижение доходов бюджета в 2025 году до 36,562 трлн рублей, что составляет 16,8% ВВП и на 1,94 трлн рублей меньше изначального плана. Расходы останутся неизменными – 42,3 трлн рублей, или 19,5% ВВП, передает ТАСС.

Дефицит федерального бюджета увеличится до 5,736 трлн рублей, что на 1,94 трлн рублей больше предыдущих расчетов, и составит 2,6% ВВП. Одновременно прогноз по валовому внутреннему продукту снижен до 217,29 трлн рублей, тогда как ранее ожидалось 221,86 трлн рублей.

Также уточнен прогноз по инфляции: он составит 6,8% против 7,6% в действующей редакции закона. Таким образом, несмотря на сокращение доходной части, уровень государственных расходов сохраняется, а макроэкономические ориентиры скорректированы в сторону снижения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, доходы федерального бюджета России от налога на добавленную стоимость в 2026 году достигнут 17,5 трлн рублей. В 2027 году поступления вырастут до 19,3 трлн рублей. В 2028 году они составят 20,7 трлн рублей. Прожиточный минимум в России в 2026 году установят на уровне 18 939 рублей.