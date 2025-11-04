Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом. Этот феномен нашел подтверждение в наши дни, открыв иную духовную реальность страны на фоне СВО.6 комментариев
Гала-концерт «Музыкальной карты России» объединил 89 регионов
В День народного единства в Национальном центре «Россия» более 400 артистов из 89 регионов страны выступили с музыкальными визитными карточками своих родных краев.
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, отмечая, что инициатива фестиваля получила поддержку и стала знаковым событием, объединив музыкантов и поклонников искусства вокруг идеи сохранения культурного многообразия страны. Приветствие главы государства зачитал секретарь Совбеза Сергей Шойгу.
Заместитель генерального директора Национального центра Анастасия Звягина подчеркнула, что проект создал общее культурное пространство и стал символом единства. Она отметила, что каждый регион представил музыкальное произведение – «визитную карточку», раскрывающее характер и традиции родного края.
Особым моментом стал Гимн России в исполнении единого сводного состава инструментов и голосов народов страны под управлением Юрия Башмета. В программе концерта прозвучали премьеры от известных композиторов: Александры Пахмутовой, Виктора Плешака, Лудуба Очирова и других, посвятивших свои композиции разным регионам.
В завершение концерта состоялась премьера песни Александра Вайнберга к Дню народного единства, а также выступление Шамана и композиция «Матушка» Татьяны Куртуковой. Проект нацелен на развитие академического и народного искусства и укрепление связей между субъектами Федерации.