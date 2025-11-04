Bloomberg: Нефтяные компании КНР стали избегать российской нефти

Bloomberg: Нефтеперерабатывающие компании КНР избегают российской нефти

Tекст: Катерина Туманова

«По словам трейдеров, государственные гиганты, такие как Sinopec и PetroChina Co., пока воздерживаются от поставок, отменив часть российских поставок после введения санкций США против ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл» в прошлом месяце. Более мелкие частные нефтеперерабатывающие компании, которых называют «чайниками», также воздерживаются, опасаясь штрафных санкций, аналогичных тем, что были применены к Shandong Yulong Petrochemical Co., недавно внесенной в черный список Великобританией и Европейским союзом», – пишет Bloomberg.

США и их союзники ужесточают санкции как в отношении российских производителей, так и их потребителей, пытаясь остановить войну на Украине через лишение Москвы нефтяных доходов. Китай является крупнейшим в мире импортером сырой нефти и любые ограничения на поставки, вероятно, пойдут на пользу другим поставщикам, отмечается в статье.

«В число выгодоприобретателей могут войти США, которые заключили историческое торговое перемирие с Пекином на прошлой неделе на встрече лидеров Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Но санкции не являются полной потерей для Москвы. Находящаяся в черном списке компания Yulong, поставки которой были отменены западными поставщиками, активно переключилась на российскую нефть из-за отсутствия других вариантов», – сказано в материале.

Напомним, власти США ввели санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, введение санкций США против «Роснефти» и «Лукойла» уже привело к изменению логистики поставок нефти и повышению издержек на мировом рынке.

Индия и КНР самостоятельно будут определять, насколько привлекательными для них остаются

российские нефть и газ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



