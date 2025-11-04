Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.5 комментариев
Bloomberg: Нефтяные компании КНР стали избегать российской нефти
Bloomberg: Нефтеперерабатывающие компании КНР избегают российской нефти
В число затронутых опасениями покупателей российских сортов сырой нефти входит популярный сорт ВСТО, цены на который резко упали. По оценкам консалтинговой компании Rystad Energy AS, опасения покупателей затронули около 400 тыс. баррелей в сутки, что составляет до 45% от общего объема импорта нефти Китаем из России.
«По словам трейдеров, государственные гиганты, такие как Sinopec и PetroChina Co., пока воздерживаются от поставок, отменив часть российских поставок после введения санкций США против ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл» в прошлом месяце. Более мелкие частные нефтеперерабатывающие компании, которых называют «чайниками», также воздерживаются, опасаясь штрафных санкций, аналогичных тем, что были применены к Shandong Yulong Petrochemical Co., недавно внесенной в черный список Великобританией и Европейским союзом», – пишет Bloomberg.
США и их союзники ужесточают санкции как в отношении российских производителей, так и их потребителей, пытаясь остановить войну на Украине через лишение Москвы нефтяных доходов. Китай является крупнейшим в мире импортером сырой нефти и любые ограничения на поставки, вероятно, пойдут на пользу другим поставщикам, отмечается в статье.
«В число выгодоприобретателей могут войти США, которые заключили историческое торговое перемирие с Пекином на прошлой неделе на встрече лидеров Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Но санкции не являются полной потерей для Москвы. Находящаяся в черном списке компания Yulong, поставки которой были отменены западными поставщиками, активно переключилась на российскую нефть из-за отсутствия других вариантов», – сказано в материале.
Напомним, власти США ввели санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, введение санкций США против «Роснефти» и «Лукойла» уже привело к изменению логистики поставок нефти и повышению издержек на мировом рынке.
Индия и КНР самостоятельно будут определять, насколько привлекательными для них остаются
российские нефть и газ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.