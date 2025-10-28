Песков заявил о праве Индии и КНР выбирать поставщика нефти

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Россия продолжает предлагать другим странам конкурентоспособные высококачественные энергоносители по привлекательной цене. При этом выбор о покупке российских ресурсов – нефти и газа – Индия и Китай принимают самостоятельно, передает ТАСС.

Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона поддерживает торговые отношения со многими государствами, включая Индию и Китай.

Москва, по словам Пескова, не навязывает свой товар, а просто выводит его на рынок, позволяя другим странам самостоятельно оценить выгодность предложения на фоне имеющихся альтернатив.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

Агентство Bloomberg предсказывало полное обнуление поставок российской нефти в Индию.

Президент России Владимир Путин заявил, что при снижении экспорта российской нефти неизбежен рост цен.