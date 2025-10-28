Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.0 комментариев
Песков заявил о праве Индии и КНР выбирать поставщика нефти
Индия и КНР самостоятельно будут определять, насколько привлекательными для них остаются российские нефть и газ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Россия продолжает предлагать другим странам конкурентоспособные высококачественные энергоносители по привлекательной цене. При этом выбор о покупке российских ресурсов – нефти и газа – Индия и Китай принимают самостоятельно, передает ТАСС.
Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона поддерживает торговые отношения со многими государствами, включая Индию и Китай.
Москва, по словам Пескова, не навязывает свой товар, а просто выводит его на рынок, позволяя другим странам самостоятельно оценить выгодность предложения на фоне имеющихся альтернатив.
Ранее Министерство финансов США ввело санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».
Агентство Bloomberg предсказывало полное обнуление поставок российской нефти в Индию.
Президент России Владимир Путин заявил, что при снижении экспорта российской нефти неизбежен рост цен.