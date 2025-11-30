По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.5 комментариев
ПВО уничтожила десять БПЛА над Белгородской областью и Черным морем
Вечером средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.
С 20.00 мск до 23.30 мск силами ПВО сбиты девять дронов над Белгородской областью. Еще один беспилотник был сбит над акваторией Черного моря, говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, днем силы противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. В ночь на воскресенье силы ПВО за перехватили и уничтожили 33 беспилотника над регионами России и Черным морем.