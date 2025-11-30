Над четырьмя регионами России уничтожили пять украинских беспилотников

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщили в Telegram-канале ведомства, инциденты произошли в промежутке с полудня до 16:00 по московскому времени.

По данным военного ведомства, два дрона были уничтожены над Курской областью. Еще по одному аппарату сбиты над Белгородской областью, Крымом и Татарстаном. Подчеркивается, что речь идет о самолетного типа беспилотниках.

В воскресенье в Минобороны сообщили, что российская ПВО за утро перехватила и уничтожила 10 украинских беспилотников над тремя регионами России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за одну ночь перехватили и уничтожили 33 беспилотника над регионами России и Черным морем.