По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.
Над четырьмя регионами России уничтожили пять украинских беспилотников
Система противовоздушной обороны России сбила пять украинских беспилотных летательных аппаратов над четырьмя регионами страны, сообщили в Минобороны.
Как сообщили в Telegram-канале ведомства, инциденты произошли в промежутке с полудня до 16:00 по московскому времени.
По данным военного ведомства, два дрона были уничтожены над Курской областью. Еще по одному аппарату сбиты над Белгородской областью, Крымом и Татарстаном. Подчеркивается, что речь идет о самолетного типа беспилотниках.
В воскресенье в Минобороны сообщили, что российская ПВО за утро перехватила и уничтожила 10 украинских беспилотников над тремя регионами России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за одну ночь перехватили и уничтожили 33 беспилотника над регионами России и Черным морем.