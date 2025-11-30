  • Новость часаВ Белгородской области при ударе БПЛА ВСУ погибли два человека
    Из-за страха перед Россией Латвия готова лишить себя самого ценного
    Bild: МиГ-31 напугали поляков и немцев
    В Госдуме обратились с просьбой к Верховному суду по делу Долиной
    Эксперт об атаках на танкеры Virat и Kairos в Черном море: Заваривается интересная каша
    Грузия ответила на обвинения Украины в помощи российским военным
    Казахстан заявил об ущербе отношениям с Украиной
    Каллаc высказалась о тревоге Бельгии по российским активам
    Залужный: Условия соглашения для Украины каждый раз не становятся лучше
    На Украине нашли еще один символ «российского империализма»
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Держава маминой подруги

    Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.

    20 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    18 комментариев
    30 ноября 2025, 12:55 • Новости дня

    Умер актер из «Убойной силы» Вадим Смирнов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский киноактер Вадим Смирнов ушел из жизни 28 ноября в возрасте 53 лет, следует из информации, опубликованной сегодня на портале «Кино-театр.ру».

    Информация о смерти артиста была размещена сегодня на портале «Кино-театр.ру», передает ТАСС. На сайте указано, что Вадим Смирнов родился 13 марта 1972 года, а ушел из жизни 28 ноября 2025 года. Вадим Смирнов окончил Нижегородское театральное училище и приобрел популярность благодаря ролям в известных телесериалах и кино. Среди самых заметных работ актера отмечаются проекты «Убойная сила», «Улица разбитых фонарей», «Литейный», «Агент национальной безопасности – 2», «Антикиллер», а также комедийные фильмы «Тайский вояж Степаныча», «Испанский вояж Степаныча», «Как я стал русским» и «Волчок».


    29 ноября 2025, 14:41 • Новости дня
    Эксперт дал оценку атакам на танкеры Virat и Kairos в Черном море

    Эксперт Дандыкин: Атаки на танкеры в Черном море – бандеровский плевок в адрес Турции

    Эксперт дал оценку атакам на танкеры Virat и Kairos в Черном море
    @ Turkish Directorate General for Maritime Affairs/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Атаки на танкеры в Черном море означают расширение целей с военных кораблей на гражданские суда, это чистой воды терроризм со стороны киевского режима, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. В субботу у берегов Турции повторной атаке подвергся танкер Virat, ранее получил повреждения шедший в Новороссийск танкер Kairos.

    «За атаками на танкеры в Черном море стоит непосредственно киевский режим. Вполне вероятно, что танкер Kairos пострадал от мины, которые частенько появляются в этих водах. ВМС Украины установили сотни мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный, но возможен дрейф сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения», – считает военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    Подобные атаки могут также осуществляться с помощью симбиоза дронов в воздухе и безэкипажных катеров (БЭК) на воде. «Катера могли спустить на воду с судов во время обратных рейсов после доставки боеприпасов на Украину, но они с сами могли дойти из Одессы», – предположил собеседник.

    По его мнению, атаки, скорее всего, связаны с активизацией переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. «В течение нескольких дней происходят массированные налеты беспилотников, в том числе на Таганрог. А удары по танкерам – это атака по так называемому теневому флоту. За всем этим видны интересы тех, кто вводит санкции против России, прежде всего, стран Евросоюза. Но по факту, я думаю, речь идет о британских спецслужбах, которые обосновались на украинском побережье и имеют огромный опыт диверсионной деятельности. Я напомню, что ранее были попытки подорвать «Турецкий поток», – рассуждает эксперт.

    При этом у «Турции свои амбиции, она показывает себя миротворцем». «Получается, что эти атаки – неприятный момент для Турции, посмотрим, как будет реагировать президент Тайип Эрдоган», – отметил спикер.

    По его словам, адекватным ответом было бы ужесточение режима судоходства, ввод конвоев или ответные удары по украинским портам. «Заваривается интересная каша под соусом того, чтобы мирный план Трампа провалился», – пояснил эксперт.

    Дандыкин назвал атаки на танкеры вблизи территориальных вод Турции «бандеровским плевком» в адрес Анкары. «Турция контролирует проливы в Черном море, продает Украине боевые машины и беспилотники, строит корветы для киевского режима. Но пока британские службы будут находиться в Одессе и Очакове, покоя в Черном море не будет. Атаки на танкеры означают расширение целей с военных кораблей на гражданские суда, это чистой воды терроризм. Сейчас в Черном море происходит пиратская деятельность киевского режима», – подчеркнул Дандыкин.

    То, что оба танкера шли под флагом Гамбии, независимого государства, для Украины не имеет значения. «Танкеры могли идти и под другими флагами, даже Монголии, которая не имеет военно-морского флота. ВСУ и Главное управление разведки (ГУР) Украины пускаются во все тяжкие с целью сорвать мирные переговоры и обвинить в этом Россию. Удары по Новороссийску, в том числе по танкерам и причалу КТК – это все из одной оперы, совместные действия ЕС и киевского режима», – добавил спикер.

    В субботу утром танкер Virat под флагом Гамбии вновь подвергся нападению с использованием беспилотников у берегов Турции. Вечером в пятницу на этом же танкере возник пожар, который, как предполагается, был вызван попаданием беспилотного летательного аппарата.

    Также в пятницу турецкое управление мореходства сообщало, что шедший в Новороссийск танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. В Анкаре проверяют все версии, в том числе вероятность взрыва, атаки и случайного столкновения с морской миной.

    Комментарии (30)
    29 ноября 2025, 17:30 • Новости дня
    Лыжник Коростелев о поступке Большунова: И это гордость страны?
    Лыжник Коростелев о поступке Большунова: И это гордость страны?
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лыжник Александр Бакуров получил ушиб мягких тканей после того, как Александр Большунов толкнул его на финише полуфинального забега, провокатора конфликта осудил лыжник Савелий Коростелев.

    Лыжник Савелий Коростелев прокомментировал конфликт лыжников Большунова и Бакурова, в ходе которого Большунов толкнул соперника, словами: «И вот это гордость страны?», которые он опубликовал в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Большунов завершил полуфинальный забег Кубка России по лыжным гонкам последним после падения. После инцидента Большунов спровоцировал стычку с Александром Бакуровым. Он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом, в результате чего Бакуров упал, облокотившись на рекламный баннер.

    Бакуров покидал стадион прихрамывая. За этот поступок Александру Большунову по итогам полуфинала вынесли дисквалификацию.

    Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала ТАСС, что лыжник Александр Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей после инцидента с Александром Большуновым на этапе Кубка России в Кировске. Вяльбе уточнила, что Бакуров на всякий случай съездит на УЗИ.

    Комментарии (8)
    29 ноября 2025, 21:37 • Видео
    Чрезвычайная ситуация в Сербии

    Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    Комментарии (4)
    29 ноября 2025, 21:06 • Новости дня
    Сийярто резко ответил Мерцу на слова о визите Орбана в Москву

    Сийярто: Венгрии не требуется разрешение ЕС на поездки Орбана в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, отвечая на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что премьер-министр Виктор Орбан посетил Москву без одобрения лидеров ЕС, подчеркнул, что Будапешт самостоятельно определяет внешнюю политику и не нуждается в разрешении Евросоюза для переговоров с Россией.

    Венгрия не нуждается в разрешении Евросоюза для переговоров с Россией, заявил глава МИД Петер Сийярто, передает ТАСС. Таким образом он ответил на слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который накануне выразил недовольство тем, что премьер-министр Виктор Орбан посетил Москву без согласования с лидерами других стран ЕС.

    Петер Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит Meta, признана экстремистской) подчеркнул: «Нам, венграм, не требуется разрешение или мандат Брюсселя, Берлина или еще кого-то для участия в переговорах за рубежом. Нравится это Брюсселю или нет, но мы проводим суверенную внешнюю политику, и наши решения определяются национальными интересами».

    Кроме того, 28 ноября во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Виктор Орбан также заверил, что Будапешт намерен продолжать самостоятельный курс во внешней политике, несмотря на внешнее давление, и нацелен на развитие сотрудничества с Россией. Сийярто акцентировал, что национальные интересы для венгерских властей остаются приоритетом.

    В субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проинформировал сербское руководство о результатах своей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

    Орбан, в частности, заявил, что получил гарантии от Владимира Путина о продолжении поставок нефти и газа в Венгрию.

    Комментарии (5)
    29 ноября 2025, 17:51 • Новости дня
    Татаринов: На Украине опубликованы некрологи 699 тыс. погибших солдат ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Общее количество опубликованных некрологов украинских военных составило 699 тысяч, не считая «без вести пропавших» и тех, чьи данные затерялись, заявил создатель телеграм-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов.

    Данные о масштабных потерях ВСУ Руслан Татаринов приводит в эфире радио «КП», пишет «Комсомольская правда».

    По словам Татаринова, сбор данных некрологов с украинских сайтов и соцсетей он ведет с лета 2022 года при помощи специальной программы. На конец ноября 2025 года количество опубликованных некрологов украинским военнослужащим превышает 699 тысяч, и многие случаи «без вести пропавших» в эту статистику не входят.

    Татаринов отметил, что количество погибших ВСУ в действительности может доходить до миллиона, поскольку не все некрологи публикуются или поступают с опозданием из-за проблем с интернетом и перебоев с электричеством. По его словам, «в среднем за год Украина теряет около 200 тыс. военнослужащих».

    Больше всего некрологов приходится на Львовскую и Полтавскую области. В Кировоградской области, по его словам, еще в 2023 году насчитывалось более 20 деревень без ни одного мужчины.

    По информации «Красного Креста», на Украине числится около 29 тыс.военных, пропавших без вести, однако треть из них уже были переданы Киеву в виде найденных останков. Татаринов добавил, что идентификация тел распространяется медленно из-за коррупции и высоких поборов со стороны украинских экспертов.

    Он также подчеркнул, что многие граждане Украины продолжают покидать страну нелегально через Молдавию, Румынию, Венгрию и другие государства и что часть беженцев возвращается из Польши по решению местных властей.

    По его словам, «в последние полтора года в Европе усиливается антипатия к украинцам», а каждый четвертый преступник в Польше – украинец.

    Ранее Минобороны отметило, что ежедневные потери Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации составляют около 1,4 тыс. человек убитыми и ранеными в 2025 году.

    Газета The New York Times (NYT) писала, что вукраинской «Венеции» Вилково не осталось мужчин среди жителей, кроме мэра Матвея Иванова.

    Комментарии (20)
    29 ноября 2025, 14:37 • Новости дня
    Зеленский дал тайные указания украинской делегации на переговорах
    Зеленский дал тайные указания украинской делегации на переговорах
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский распорядился направить делегацию на переговоры по мирному урегулированию с США и Россией, утвердив для нее секретные инструкции.

    Владимир Зеленский поручил украинской делегации действовать по новым тайным директивам на переговорах по мирному урегулированию, передает ТАСС. Соответствующее распоряжение главы киевского режима обнародовано на его официальном сайте, однако детали самих директив остались закрытыми для широкой публики.

    В документе говорится о необходимости утверждения новых директив, которые прилагаются тайно, для подготовки переговоров с США, другими зарубежными партнерами Украины, а также с Россией «по достижению справедливого и устойчивого мира». Особое внимание уделяется секретности инструкций, что подчеркивает значимость текущего дипломатического этапа.

    Зеленский сообщил, что делегация уже отправилась в США с задачей «четко, оперативно и содержательно готовить определения шагов для окончания военных действий». По его словам, наработки, сделанные ранее в Женеве, будут дополнены во время встреч в США.

    Глава государства ждет доклада от делегации в это воскресенье. Зеленский подчеркивает, что рассчитывает на результативную работу представителей Украины на переговорах, и выражает надежду на позитивные итоги дипломатических усилий.

    Ранее Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова главой делегации.

    Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в России) примет участие в переговорах с представителями вашингтонской администрации по урегулированию конфликта на выходных.

    Бывший главный советник главы киевского режима Андрей Ермак сообщил газете New York Post, что отправляется на передовую, через несколько часов после подачи заявления об отставке.

    Комментарии (5)
    29 ноября 2025, 17:16 • Новости дня
    Генпрокуратуру попросили проверить Собчак, Гузееву и Лолиту

    Адвокат Зорин заявил о просьбе провести проверку Собчак, Гузеевой и Лолиты

    Генпрокуратуру попросили проверить Собчак, Гузееву и Лолиту
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Журналистку Ксению Собчак, телеведущую Ларису Гузееву и певицу Лолиту Милявскую просят проверить на предмет возможного участия в скрытой рекламе строительного блогера, собравшего деньги с 75 пострадавших, но не выполнившего свои обязательства в России и Индонезии, сообщил адвокат Александр Зорин.

    Обращение с требованием осуществить прокурорскую проверку в отношении Ксении Собчак, Ларисы Гузеевой и Лолиты Милявской было направлено в Генпрокуратуру РФ, передает РИА «Новости».

    Поводом послужила их реклама деятельности блогера и застройщика Сергея Домогацкого, который, по заявлениям потерпевших, собрал деньги на строительство домов в России и Индонезии, но не выполнил обязательств перед клиентами.

    По словам адвоката Александра Зорина, известные личности рекомендовали Домогацкого в своих соцсетях как давнего друга, что, по его словам, фактически было скрытой рекламой.

    «Их заявления не содержали необходимой маркировки и могли вводить потребителей в заблуждение относительно реального положения дел, побуждая их к заключению неисполнимых договоров», – отметил юрист.

    В настоящее время число потерпевших составляет 75 человек.

    Зорин также сообщил, что требуется установить характер отношений между медийными лицами и Домогацким, определить, существовали ли между ними договорные и финансовые связи, а также было ли получено вознаграждение за продвижение бизнеса блогера. Кроме того, адвокат призывает дать правовую оценку публикациям обсуждаемых персон и проверить полноту уплаты налогов с возможных доходов от этой рекламной деятельности.

    На застройщика Домогацкого и его соратников, как уточнил Зорин, уже подано более 30 заявлений о мошенничестве в полицию. По сообщениям СМИ, Домогацкий покинул Бали и находится в поиске индонезийской полицией.

    Ранее покупательница подала заявление на телеведущую Ларису Гузееву после того, как не получила виллу на Бали.

    Женщина в 2022 году перечислила 200 тыс. долларов за виллу, но объект ей не передали, застройщик не возвращает деньги и не предоставляет документы на недвижимость.

    Комментарии (11)
    29 ноября 2025, 18:13 • Новости дня
    Особняк соратника Зеленского Миндича в Тель-Авиве сняли на видео
    Особняк соратника Зеленского Миндича в Тель-Авиве сняли на видео
    @ Еврейская община города Днепр

    Tекст: Вера Басилая

    В элитном пригороде Тель-Авива особняк украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком Владимира Зеленского», оказался пустым и без охраны.

    Израильский особняк украинского бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича оказался пустым, передает РИА «Новости».

    Корреспондент агентства посетил здание, расположенное в элитном пригороде Тель-Авива рядом с виллами иностранных послов, диппредставительствами и домами местных предпринимателей. Отмечается, что рядом также находится особняк Игоря Коломойского (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов).

    Дом принадлежит Миндичу, как следует из документов на оплату муниципального налога. Само здание выглядит необитаемым: на территории находятся строительные материалы и инструмент, нет ни охраны, ни персонала.

    Агентство сообщило, что ремонтные работы, судя по всему, недавно проводились или продолжаются. Соседи, опрошенные журналистом, заявили, что ни разу не видели Тимура Миндича в этом доме.

    Ранее МВД Украины включило бизнесмена Тимура Миндича и финансиста Александра Цукермана в список разыскиваемых по обвинениям в тяжких экономических преступлениях.

    Сообщалось, что участники этого скандала на Украине похитили более 100 млн долларов, что позволило бы содержать одну бригаду ВСУ в течение года.

    Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что Израиль под давлением США может выдать Тимура Миндича, замешанного в этом коррупционном скандале.

    Комментарии (6)
    30 ноября 2025, 01:50 • Новости дня
    Залужный: Условия соглашения для Украины каждый раз не становятся лучше

    Tекст: Антон Антонов

    Гарантиями безопасности для Украины могли бы стать вступление в НАТО, размещение ядерного оружия или большого военного контингента, но сегодня об этом речь не идет, заявил экс-главкомом ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, отметив, что условия мирного соглашения для Киева не становятся лучше.

    «Тот факт, что каждый раз условия не становятся лучше для Украины, – очевиден», – приводят слова Залужного украинские СМИ.

    Он считает, что для завершения конфликта «отсутствуют предпосылки», а соглашение о мире требует «гарантий долгосрочной безопасности». При этом в качестве возможных гарантий Залужный называет «вступление Украины в НАТО, размещение на территории Украины ядерного оружия или размещение большого, способного противостоять России военного контингента».

    Однако он признает, что «сегодня об этом речь не идет». По его словам, «с учетом и технологической, и доктринальной неготовности любой страны-участницы НАТО» данная тема «принципиально не может рассматриваться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что «вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну». Зеленский сообщил, что украинская делегация прибудет в Соединенные Штаты. Главой украинской делегации назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

    Комментарии (17)
    29 ноября 2025, 16:39 • Новости дня
    Депутат Рады сообщил об отказе командиров принять Ермака на фронте
    Депутат Рады сообщил об отказе командиров принять Ермака на фронте
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак прибыл на фронт после увольнения, но украинские командиры отказываются принимать его в свои подразделения, заявил находящийся в СИЗО оппозиционно настроенный депутат Рады Александр Дубинский.

    По словам депутата Рады Александра Дубинского, Ермак прибыл в расположение командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным Мадьяр. При этом парламентарий сообщил, что командиры на местах один за другим отказываются брать Ермака в свои подразделения, а Мадьяр принял его по личной просьбе Зеленского, передает ТАСС.

    Дубинский добавил, что у Ермака пока нет конкретного места службы. Он считает, что такое решение экс-чиновника связано с попыткой скрыться от следственных действий антикоррупционного органа, поскольку, по мнению депутата, в зоне боевых действий вручать повестки и проводить обыски сложно.

    Кроме того, офицер ВСУ Татьяна Черновол предложила Ермаку присоединиться к ее взводу в качестве оператора беспилотника. «Готова взять Ермака в свой взвод. Я без иронии и сарказма. Реально мне нужны бойцы, мне очень не хватает», – написала она на своей странице в Facebook (Meta признана экстремистской и запрещена в России).

    Сама Черновол отметила, что Ермак начнет службу как обычный боец без прошлого, с перспективой стать пилотом дрона. Она подчеркнула, что новая жизнь на фронте серьезно отличается от прежней деятельности экс-чиновника.

    Ранее НАБУ и САП провели обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака в Киеве. После обысков Ермак подал в отставку.

    Эксперты допустили, что Ермак может остаться серым кардиналом при Зеленском.

    Ермак рассказал газете New York Post о своем отправлении на передовую сразу после заявления об отставке.

    Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев. Олег Царев отметил, что Ермак не будет рисковать и не станет идти в атаку на российские войска.

    Комментарии (2)
    29 ноября 2025, 15:36 • Новости дня
    Песков оценил ситуацию на Украине на фоне отставки Ермака

    Песков заявил о росте неопределенности из-за коррупционного скандала на Украине

    Песков оценил ситуацию на Украине на фоне отставки Ермака
    @ Рамиль Ситдиков/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Растущая политическая нестабильность на Украине затрудняет какие-либо прогнозы о будущем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что политическая неопределенность, возникшая из-за скандала на Украине, растет очень быстро, передает РИА «Новости».

    «Вряд ли сейчас можно делать прогнозы относительно того, что произойдет дальше», заявил Песков.

    По его словам, в настоящее время развитие ситуации оценивается как крайне нестабильное.

    Ранее НАБУ и САП проводили обыски у Андрея Ермака в Киеве.

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак подал в отставку после обысков. Ермак сообщил, что отправляется на передовую спустя несколько часов после подачи заявления.

    Песков заявил, что эти события свидетельствуют о глубоком политическом кризисе, который спровоцирован коррупционными скандалами.

    Песков также отметил, что коррупционный скандал дестабилизирует Украину, а последствия будут крайне негативными.

    Комментарии (4)
    29 ноября 2025, 14:57 • Новости дня
    Собака взорвала квартиру в Новосибирске
    Собака взорвала квартиру в Новосибирске
    @ МЧС Новосибирской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В квартире многоэтажки в Новосибирске взорвался баллончик дихлофоса, причиной стало случайное включение плиты собакой, дверь выбило взрывной волной, сообщили в ГУ МЧС по региону.

    Взрыв в квартире жилого дома на улице Фадеева в Новосибирске произошел из-за того, что собака случайно включила газовую плиту, на которой находился баллончик с дихлофосом, сообщает ГУ МЧС по региону. Инцидент произошел, когда хозяев не было дома.

    В ведомстве сообщили, что собака, оставшись одна, проявила любопытство и зубами повернула газовые ручки. А на плите оставался баллончик с дихлофосом, который под воздействием сильного нагрева разгерметизировался и взорвался.

    В ведомстве уточнили: «Повезло, произошло самозатухание огня – ущерб мог быть иным».

    Взрывом в квартире выбило входную дверь, стекла в межкомнатной и балконной дверях, а также пострадала кухонная плита. Огнем оказались немного повреждены обои и часть кухонной мебели. Сам домашний питомец не получил ранений, его нашли на балконе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в поселке Красный Яр под Новосибирском произошел взрыв газа в двухэтажном жилом доме.

    В результате происшествия погибли два человека.

    Для ликвидации последствий специалисты демонтировали опасные конструкции с привлечением 110 человек и техники.

    Комментарии (21)
    29 ноября 2025, 21:17 • Новости дня
    Провалившийся род штурмовых войск ВСУ оказался под угрозой ликвидации

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине могут ликвидировать род штурмовых войск из-за их неэффективности и отсутствия официального статуса с момента создания, сообщили в российских силовых структурах.

    В российских силовых структурах отметили, что с момента объявления о создании этих войск и назначения Валентина Манько командующим не было оформлено никаких официальных документов, передает ТАСС.

    По данным российской стороны, основной деятельностью этих войск запомнились лишь ложные заявления, скандалы и резкая критика.

    В данный момент подразделения штурмовых войск ВСУ находятся в районе Покровска и Гуляйполя, где, как сообщается, несут серьезные потери. Представитель российских силовых структур подчеркнул, что Киев признал провал проекта и стремится как можно скорее отказаться от этой инициативы.

    Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о создании нового рода войск – штурмовых. При этом украинский депутат Марьяна Безуглая критиковала командующего Манько, называя его рейдером и бандитом, а саму идею создания штурмовых войск – попыткой скрыть неудачи на фронте.

    Ранее Валентин Манько появился в TikTok в ролике с танцем под русскую песню с нецензурной лексикой.

    Силовики сообщали, что Манько тратит большую часть свободного времени на соцсети и популяризацию себя.

    Большинство солдат в штурмовых подразделениях ВСУ имеют инвалидность, страдают инфекционными заболеваниями, являются бомжами и маргиналами.

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 20:13 • Новости дня
    В США заявили о саботаже НАТО мирного плана по Украине

    Подполковник Дэвис: НАТО срывает мирный план США по Украине

    В США заявили о саботаже НАТО мирного плана по Украине
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерены сорвать мирный процесс на Украине, исключив из предложенного Дональдом Трампом плана принцип нерасширения НАТО, сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

    Отказ руководства НАТО исключить будущий прием Киева в альянс, по мнению американского военного эксперта, ставит под угрозу возможность мирного урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Дэвис заявил, что Марк Рютте и Урсула фон дер Ляйен ясно дали понять, что «мира не будет, только препятствия».

    Эксперт считает, что перспектива вступления Украины в НАТО стала одной из причин начала спецоперации. Дэвис отметил, что нынешние лидеры альянса намеренно противодействуют введению запрета на членство для Киева. По его словам, такой шаг он назвал «отравленной пилюлей», направленной на срыв мирных инициатив.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал союзников по НАТО вспомнить о противостоянии с СССР и Россией.

    Госсекретарь США Марко Рубио планирует пропустить встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Рубио рассказал европейским союзникам, что обсуждение долгосрочных гарантий для Киева будет зависеть от успеха переговоров.

    Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил о подготовке ЕС и НАТО к крупному вооруженному конфликту с Россией.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Украина и ее европейские союзники продолжают строить иллюзии о возможности нанести России стратегическое поражение.

    Комментарии (8)
    29 ноября 2025, 15:49 • Новости дня
    Орбан анонсировал крупные сделки на фоне продажи активов России

    Орбан после визита в Москву анонсировал крупные сделки на фоне продажи активов РФ

    Орбан анонсировал крупные сделки на фоне продажи активов России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве объявил о шансах на заключение крупных сделок на фоне продажи российских активов.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что открылись возможности для заключения двух-трех масштабных сделок, передает РИА «Новости».

    Он объяснил, что вынужденная продажа российских активов за границей из-за американских санкций создала международную конкуренцию за эти активы.

    «Когда MOL и остальные будут договариваться о том, чего хотят, это уже вопрос бизнеса, это не дело венгерского правительства», – заявил Орбан во время выступления в Ньиредьхазе.

    Между тем оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил о приостановке сотрудничества с «Нефтяной индустрией Сербии» (NIS) в связи с санкциями. Компания JANAF является единственным поставщиком сырья по нефтепроводу в Сербию, по договору планировалось поставить 10 млн тонн до конца 2026 года. Президент Сербии Александр Вучич отметил, что НПЗ, принадлежащий NIS, еще не остановлен, но сократил работу – до полной остановки осталось четыре дня.

    Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш ранее заявил, что венгерская MOL ведет переговоры об увеличении доли в NIS, чтобы решить проблемы, возникшие из-за санкций США.

    Сообщалось, что Орбан прилетел к Путину обсуждать спасение сербской NIS из-под санкций США.

    Орбан назвал переговоры с Путиным в Кремле успешными.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Россия продолжит обеспечивать Венгрию необходимыми объемами газа и нефти по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток».

    Комментарии (7)
    30 ноября 2025, 06:34 • Новости дня
    Казахстан заявил об ущербе отношениям с Украиной из-за атаки на КТК

    Представитель МИД Казахстана Смадияров выразил протест в связи с атакой на КТК

    Казахстан заявил об ущербе отношениям с Украиной из-за атаки на КТК
    @ кадр из видео канала «Россия 1»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Казахстана выразили протест из-за очередной атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума, которая наносит ущерб двусторонним отношениям с Украиной, заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

    «Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины», – приводит слова Смадиярова ТАСС.

    Казахстан потребовал от Киева принять меры для предотвращения повторения подобных атак. В ведомстве также напомнили, что это уже третья атака на объект критической инфраструктуры, имеющий исключительно гражданский характер, подчеркнув, что работа КТК гарантирована международным правом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 29 ноября безэкипажные катера повредили причал ВПУ-2 морского терминала КТК под Новороссийском. Во вторник дроны атаковали административное здание морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.


    Комментарии (5)
    Россия наводит порядок с фурами на границе с Казахстаном

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

    Вблизи турецких берегов за последние сутки произошло несколько инцидентов с танкерами. В субботу судно Virat подверглось повторной атаке дрона, а накануне в результате ЧП загорелся танкер Kairos, он направлялся в Новороссийск, где на морском терминале КТК ударом беспилотника был уничтожен один из выносных причалов. Как говорят эксперты, за атаками стоит Украина. Что означает расширение ее целей с военных кораблей на гражданские суда? Подробности

    Отставка Ермака предрешает судьбу Зеленского

    Украина переживает крупное политическое потрясение: отставку Андрея Ермака, ближайшего соратника главы киевского режима. Отставка стала итогом начавшихся еще летом событий, имеет прямое отношение к администрации Белого дома – и предрекает большие проблемы для Владимира Зеленского лично и построенной им системы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    • Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

      Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    • Европа придумала, чем дать России взятку

      Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    Россиюшка

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

