В финал конкурса «Это у нас семейное» вышла 31 семья из регионов Урала
31 семья из Уральского федерального округа примет участие в финале конкурса «Это у нас семейное» в Москве, где главный приз составит 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.
По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, в окружном полуфинале всероссийского семейного конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» победила 31 семья Уральского федерального округа. Финал пройдет 8 июля 2026 года в Москве, где участники будут бороться за 60 сертификатов по пять млн рублей на улучшение жилищных условий. Семьи-финалисты доказали свое право участвовать в финале, успешно преодолев интеллектуальные, спортивные и творческие испытания, среди которых были задания с культурным кодом России и интеллектуальная викторина.
Победителями стали 12 семей из Челябинской области, 8 семей из Свердловской области, 5 семей из Ханты-Мансийского округа – Югры, 4 семьи из Тюменской области, по одной семье из Курганской области и Ямало-Ненецкого округа. Как отметил генеральный директор Президентской платформы Андрей Бетин, «в финал конкурса «Это у нас семейное» вышла 31 уральская семья! Но главное достижение: на протяжении всего проекта участники стали одной большой и дружной командой». Он также подчеркнул, что ценность конкурса – в единении и взаимной поддержке семей.
На финал отправятся участники, определенные по итогам испытаний, где проходили творческие и спортивные задания, а также специальные конкурсы, связанные со знанием истории и культуры России. Программа полуфинала была посвящена теме «Быть семьей». На мероприятии выступил член Наблюдательного совета конкурса, продюсер Павел Курьянов, который поделился своим личным семейным опытом, назвав проект стимулом для семейного общения и творчества.
Организаторы подготовили для участников дополнительные активности: выставку фотографий в честь 180-летия Русского географического общества, зону отдыха, подарки для детей и интерактивную платформу с конкурсами. Победители викторины смогли выиграть экскурсию по историческим местам Екатеринбурга.
