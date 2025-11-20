Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.10 комментариев
В финале конкурса «Это у нас семейное» выделили 30 дополнительных мест
В этом году 30 дополнительных семей получат шанс попасть в финал конкурса «Это у нас семейное» благодаря новым заданиям, открытым на онлайн-платформе.
Для команд, прошедших в полуфиналы конкурса «Это у нас семейное», в семейных аккаунтах появились новые дополнительные задания. Их успешное выполнение даст возможность еще тридцати семьям, не победившим в полуфинале, стать финалистами крупного семейного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участие в этих заданиях можно начать заранее, однако некоторые из них будут доступны только ограниченное время, поэтому организаторы советуют следить за обновлениями, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин подчеркнул, что выполнение новых заданий станет шансом для тех семей, которым не хватило баллов для победы в полуфинале. «Самое главное, что участие не только позволит семье получить возможность стать финалистом, но и снова собраться теплым семейным кругом, чтобы провести время вместе», – заявил Бетин. По итогам всех испытаний, включая дополнительные, будет определен общий рейтинг команд.
Семьи, занявшие первые 30 мест в этом рейтинге, будут приглашены в финал, который пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года. Фамилии финалистов станут известны после завершения всех полуфиналов. Семьи, участвующие в конкурсе, отметили, что новые возможности вдохновляют продолжать борьбу и объединяют домочадцев.
Первым среди дополнительных испытаний стало творческое задание «Семейные мемы», где командам предстоит создать собственные юмористические изображения, отражающие жизнь семьи. Задания будут появляться в аккаунтах поэтапно с 19 ноября 2025 года по 10 мая 2026 года, добавляют организаторы.