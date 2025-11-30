Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.14 комментариев
WP предрекла «новый раунд давления» на Зеленского со стороны США
Ожидается усиление давления со стороны американских властей на украинского лидера Владимира Зеленского, пишет Washington Post.
По мнению Washington Post, Зеленский столкнулся с одним из самых сложных периодов за время своего президентства и оказался перед лицом политической угрозы в связи с коррупционным скандалом, «поглотившего его ближайшего помощника», передает ТАСС.
«На предстоящей неделе Зеленскому грозит новый раунд давления со стороны США, добивающихся заключения сделки, тогда как коррупционный скандал затрагивает его ближайшее окружение, а лидеры оппозиции призывают к смене правительства», – пишет издание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские антикоррупционные органы провели обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Ермак подал в отставку. В США 30 ноября ожидается встреча госсекретаря Марко Рубио, спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа и зятя хозяина Белого дома Джареда Кушнера с украинской делегацией.