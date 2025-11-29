Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.14 комментариев
Reuters: Рубио, Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с делегацией Украины
В США 30 ноября ожидается встреча госсекретаря Марко Рубио, спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа и зятя хозяина Белого дома Джареда Кушнера с украинской делегацией, сообщило Reuters со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.
Встреча пройдет в американском штате Флорида, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
По ранее опубликованному графику Дональда Трампа, он вернется в Вашингтон из Флориды в воскресенье.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Владимир Зеленский распорядился направить украинскую делегацию на переговоры по мирному урегулированию в США и утвердил для нее секретные инструкции. Главой украинской делегации назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Зеленский сообщил, что украинская делегация прибудет в Соединенные Штаты вечером 29 ноября по американскому времени (утро или ночь по московскому времени).