Кремль сообщил график Путина в День народного единства

Tекст: Ольга Иванова

Путин во вторник примет участие в памятном мероприятии на Красной площади и возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, передает ТАСС. В сопровождении представителей религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций глава государства почтит память национальных героев.

Позже Владимир Путин прибудет в Екатерининский зал Кремля, где вручит государственные награды и премии президента за вклад в укрепление единства нации. Среди награждаемых – члены общественных и религиозных организаций, представители бизнеса, а также зарубежные культурные деятели.

Кроме того, Путин посетит выставку-форум «Православная Русь – к Дню народного единства» в Центральном выставочном зале «Манеж», где ознакомится с деятельностью благотворительного фонда «Христианское милосердие». Президент осмотрит также экспозицию «Великая Победа. Россия – моя история», посвященную героической борьбе народов СССР с фашизмом. Пресс-служба Кремля отметила значительную общественную значимость мероприятий, приуроченных к общенациональному празднику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград за вклад в сплочение российской нации и совершит поездку в один из регионов страны.

День народного единства отмечают в России 4 ноября.