Эксперты: Балалайка и матрешка стали символами русской души

Tекст: Дмитрий Зубарев

Балалайка, как и другие ключевые символы российской культуры – флаг, герб, Волга, береза, – объединяет поколения, формирует чувство национальной гордости и является воплощением богатства духовного наследия, передает Национальный центр Россия.

Такой вывод сделали участники сессии «Балалайка: Три струны русской души», прошедшей в Национальном центре «Россия» в рамках Международного фестиваля «Народы России и СНГ» под эгидой Совета Безопасности России.

Журналист и телеведущая Мария Шахова отметила: «Символы – это не просто образы. Это то, что соединяет нашу культуру... Наши гены, нашу историческую память не обмануть». По словам Дмитрия Дмитриенко, директора и художественного руководителя ансамбля «Россия» имени Зыкиной, балалайка стала собирательным образом русского самосознания, несмотря на сложную биографию: в конце XVII века подобные инструменты были уничтожены по морально-нравственным причинам, но уже к концу XIX века, благодаря реформатору Василию Андрееву, балалайка была возрождена и обрела мировую популярность.

Режиссер Ольга Акатьева подчеркнула, что значимая роль Василия Андреева в истории балалайки станет центральным элементом ее будущего байопика «Три струны», который выйдет в прокат в 2026 году. Она рассказала, что работа над картиной началась еще в 2019 году и с тех пор стала историей о вере и трудолюбии, способных менять культурные ориентиры целой страны.

В тот же день в Национальном центре «Россия» экспертное сообщество обсудило еще один национальный символ – матрешку. Модератор Мария Шахова охарактеризовала матрешку как символ многогранности и внутренней загадочности русской души, подчеркивая ее популярность не только среди россиян, но и по всему миру. Софья Эрнст, основатель ДК «Исток», подчеркнула, что несмотря на тенденцию к унификации, матрешка продолжает быть носителем уникальных смыслов и точкой входа к пониманию традиционной русской культуры.

Артистка Екатерина Головко заметила, что матрешка легко воспринимается разными поколениями, символизируя важные для России ценности: женственность, любовь, семейственность и взаимопомощь. По ее мнению, структура матрешки отражается и в музыке, и в кино, где один сюжет раскрывает другой, как показано, например, в фильме «Начало» Кристофера Нолана.

Дизайнер Никита Лукинский высказал мнение, что многосоставная форма матрешки может быть востребована в современных форматах дизайна, в том числе в цифровой среде и предметном интерьере. Он считает, что это не второе дыхание для матрешки, а развитие традиции в новых условиях.

Отдельное внимание эксперты уделили Байкалу – природному символу России, который называют жемчужиной Сибири и олицетворением чистоты, величия и бережного отношения к природе. Мария Шахова отметила уникальную атмосферу озера и почитание его местными жителями, а ученый Николай Ясинский подчеркнул исключительное значение Байкала: он содержит 20% мировых запасов пресной воды, а по запасам Россия уступает только Бразилии и Амазонке.

Кроме научных исследований, Байкал притягивает путешественников и вдохновляет на творчество и экспедиции. Особое внимание вызвала история путешествия по байкальскому льду Татьяны Зиганшиной – члена Русского географического общества и обладательницы мировых рекордов.