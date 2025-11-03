Обнаружен новый вымерший гигантский медведь уракан Борисяка

С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.3 комментария
Новый вид вымершего гигантского медведя назван ураканом Борисяка
Останки гигантского медведя, достигавшего массы более 700 кг, обнаружены в Ставропольском крае и идентифицированы как новый вид – уракан Борисяка.
Ученые Палеонтологического института имени Борисяка РАН установили и описали новый вид гигантского вымершего медведя, получившего название уракан Борисяка, передает РИА «Новости». По словам директора института Алексея Лопатина, медведь обитал на территории России примерно 5-6 млн лет назад.
Ученый заявил: «Мной описан новый вид из вымершей группы гигантских медведей, родственной современным большим пандам. Я назвал его ураканом Борисяка в честь первого директора Палеонтологического института академика Алексея Алексеевича Борисяка (1872–1944), который в том числе изучал и ископаемых медведей».
Лопатин отмечает, что уракан Борисяка был схож по размерам с крупнейшими бурыми медведями, весившими более 700 кг. По его словам, этот хищник мог быстро бегать и был одним из самых крупных представителей своего рода. Возраст найденных в Ставропольском крае останков оценивается примерно в 5,5–6 млн лет.
На данный момент исследователи располагают скелетом только одной особи уракана Борисяка. Однако, согласно заявлению Лопатина, древние медведи до конца не изучены, и вероятно, открытия новых видов продолжатся. Это касается как находок на территории России, так и других стран мира.
