Tекст: Вера Басилая

По данным силовиков, 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ фактически перестал существовать как единое подразделение и был разбит на несколько частей, разбросанных по разным участкам фронта, передает ТАСС.

По словам источника, бойцы данного полка несут значительные потери, а их командир Олег Ширяев в это время находится вне зоны боевых действий, «свободно разъезжает по городам пока еще Украины, раздает автографы и стесняется военной формы».

Как отмечается, недавно Ширяев посетил Харьков, где подарил местному бизнесмену флаг с собственным автографом и портретом. Российская сторона обращает внимание, что всего в 50 км от города его бывшие подчиненные находятся в тяжелой ситуации и участвуют в боях под Волчанском, ранее не характерных для этого полка.

Также сообщается, что формально Ширяев остается на своем посту, однако на деле был отстранен от командования полком. Еще в октябре ТАСС передавал, что командиры 225-го и 425-го полков ВСУ не руководят своими военными, а лишь занимаются перераспределением подразделений между различными участками фронта.

Ранее силовики сообщили, что на Украине могут ликвидировать род штурмовых войск из-за их неэффективности и отсутствия официального статуса с момента создания.