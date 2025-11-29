Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.10 комментариев
Полк ВСУ бросили на убой без «раздававшего автографы» командира
Командир 225-го отдельного полка ВСУ Олег Ширяев продолжал публично появляться в разных городах, и раздавать автографы, тогда как его подразделения понесли серьезные потери и были брошены на убой, сообщили в российских силовых структурах.
По данным силовиков, 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ фактически перестал существовать как единое подразделение и был разбит на несколько частей, разбросанных по разным участкам фронта, передает ТАСС.
По словам источника, бойцы данного полка несут значительные потери, а их командир Олег Ширяев в это время находится вне зоны боевых действий, «свободно разъезжает по городам пока еще Украины, раздает автографы и стесняется военной формы».
Как отмечается, недавно Ширяев посетил Харьков, где подарил местному бизнесмену флаг с собственным автографом и портретом. Российская сторона обращает внимание, что всего в 50 км от города его бывшие подчиненные находятся в тяжелой ситуации и участвуют в боях под Волчанском, ранее не характерных для этого полка.
Также сообщается, что формально Ширяев остается на своем посту, однако на деле был отстранен от командования полком. Еще в октябре ТАСС передавал, что командиры 225-го и 425-го полков ВСУ не руководят своими военными, а лишь занимаются перераспределением подразделений между различными участками фронта.
Ранее силовики сообщили, что на Украине могут ликвидировать род штурмовых войск из-за их неэффективности и отсутствия официального статуса с момента создания.