    К чему приведет борьба России с черным импортом из Казахстана
    Царев усомнился в желании Ермака участвовать в реальных боевых действиях
    Бойцы «Севера» рассказали о смещении приоритетов ВСУ на Сумское направление
    Депутат Журова назвала трех самых враждебных к России политиков
    Песков объяснил задержку старта переговоров с Орбаном в Кремле
    В Киеве прогремели три серии взрывов
    Причал КТК под Новороссийском получил повреждения при атаке катеров
    Танкер Virat повторно подвергся атаке беспилотников у берегов Турции
    В Госдуме сравнили резолюцию Европарламента с романом Оруэлла
    Мнения
    Ирина Алкснис Держава маминой подруги

    Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    15 комментариев
    Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    33 комментария
    29 ноября 2025, 12:26 • Новости дня

    Число пострадавших после атаки БПЛА на Волгоград достигло пяти человек

    Количество пострадавших от атаки БПЛА на Волгоград выросло до пяти человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Волгограде число пострадавших из-за ночной атаки БПЛА увеличилось до пяти, трое из них были госпитализированы, сообщили в администрации области.

    Медицинская помощь потребовалась еще трем жителям Волгограда после атаки БПЛА, сообщает администрация области. Госпитализирована 18-летняя девушка, проживавшая на улице Елисеева, а также 61-летний мужчина с улицы Металлургов. Врачи отметили, что угрозы их жизни нет.

    Травмы также получила 77-летняя пенсионерка из соседнего дома на улице Буханцева. Сообщается, что все они пострадали в основном из-за падений, вызванных взрывной волной. Все раненые получили своевременную медицинскую помощь и были доставлены в больницу.

    Как отмечает администрация, двоим ранее пострадавшим по адресам улица Еременко и улица Невская помощь оказали на месте происшествия, госпитализация им не понадобилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Волгограде в результате атаки БПЛА утром в субботу повреждены склад стройматериалов и несколько жилых домов. Тогда сообщалось о двух пострадавших.

    Всего же над Волгоградской областью этой ночью было сбито пять украинских дронов, заявило Минобороны.

    В аэропорту областного центра ввели ограничения на вылет и прилет самолетов.

    28 ноября 2025, 19:10 • Новости дня
    Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp в России

    Роскомнадзор: WhatsApp может быть полностью заблокирован в России

    Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp в России
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) может быть полностью заблокирован на территории России, сообщил Роскомнадзор.

    В ведомстве отметили, что уже начали поэтапно вводить ограничения в отношении этого мессенджера, поскольку его сервис нарушает российские законы, передает РИА «Новости».

    В Роскомнадзоре подчеркнули, что WhatsApp используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против россиян. В ведомстве добавили, что мессенджер не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение преступлений на территории России.

    Если сервис продолжит игнорировать требования российского законодательства, его ожидает полная блокировка в России, говорится в заявлении ведомства. Роскомнадзор также порекомендовал россиянам переходить на отечественные мессенджеры для обеспечения безопасности своих данных: «Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров».

    На ваш взгляд
    Что вы будете делать, если заблокируют WhatsApp?





    Результаты

    Ранее пользователи сообщили о сбоях в работе WhatsApp в Москве. Депутат Госдумы Артем Кирьянов заявлял, что блокировка WhatsApp – вопрос времени.

    Комментарии (36)
    28 ноября 2025, 21:12 • Новости дня
    Юрист предложила способы защиты покупателей жилья от «схемы Долиной»

    Юрист Васильева оценила идею ввести в России «период охлаждения» при покупке квартиры

    Юрист предложила способы защиты покупателей жилья от «схемы Долиной»
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Похожие меры были приняты ранее в сфере кредитования и зарекомендовали себя отлично», – казала газете ВЗГЛЯД доцент Финансового университета, практикующий юрист Оксана Васильева, комментируя предложение ввести в России «период охлаждения» во время покупки квартиры. Она также назвала другие способы, которые могут обезопасить покупателя при совершении сделок на вторичном рынке жилья.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести в России «период охлаждения» до семи дней при покупке недвижимости. Предполагается, что данная мера поможет снизить риски мошенничества и защитить участников рынка от «схемы Долиной».

    «В связи с огромным количеством мошеннических действий на рынке недвижимости введение «периода охлаждения» до семи дней может снизить риски, но наверное полностью не избавит от мошеннических действий со стороны «бабушек-предпринимателей». Похожие меры были приняты ранее в сфере кредитования и зарекомендовали себя отлично», – говорит Васильева.

    Однако, отмечает специалист, уменьшить риски на рынке недвижимости можно и другими методами. Например, тщательно проверять продавца, использовать для оплаты аккредитив, запрашивать справку по форме №9 об отсутствии зарегистрированных лиц, прибегнуть к титульному страхованию, а также потребовать от родственников продавца письменное заявление о том, что они видят – продавец не находится под влиянием третьих лиц. И конечно же необходимо помнить о том, что сделку лучше заверить нотариально под видеозапись.

    «Существуют определенные признаки влияния мошенников. В суде необходимо будет предъявить доказательства изъятия имущества в пользу других лиц, а также факт перехода права собственности на имущество к другим лицам. Также нужно подтвердить наличие ущерба. Часто мошенники злоупотребляют доверием, то есть  используют с корыстной целью доверительные отношения с владельцем недвижимости», – делится юрист.

    Она призывает помнить, что перечисленные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо намеревалось совершить незаконные действия, нанести ущерб и завладеть чужим имуществом.

    «Преступник мог еще и подделать документы для того, чтобы ввести в заблуждение собственника имущества. Подделка официального документа может быть дополнительно квалифицирована как приготовление к мошенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что виновный намеревался использовать поддельный документ при совершении мошенничества», – подчеркивает Васильева.

    В данных делах суд, продолжает специалист, может назначать судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой установить мог ли продавец понимать значение своих действий и руководить ими при заключении договора купли-продажи квартиры. Чаще всего добросовестность и осмотрительность становятся предметом оценки, влияющей на  решение принятое в судебном процессе.

    В последние месяцы многие покупатели квартир на вторичном рынке остались без приобретенного жилья. Суть схемы заключается в том, что продавец квартиры (часто пожилой человек, введенный в заблуждение мошенниками) после продажи жилья подает в суд иск о признании сделки недействительной, утверждая, что он не осознавал своих действий или находился под давлением. В результате судебного решения квартира может быть возвращена первоначальному владельцу, а добросовестный покупатель остается без жилья и, зачастую, без денег, поскольку взыскать средства с мошенников или продавца не удается.

    «Схемой Долиной» этот вид мошенничества стали называть после громкой истории с народной артисткой Ларисой Долиной, которая продала свою квартиру в Москве, а затем через суд добилась отмены сделки, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий.

    Ранее зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что в российском законодательстве отсутствует понятие «сделка под влиянием» и «продавец под влиянием».

    Комментарии (20)
    28 ноября 2025, 22:33 • Видео
    Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

    Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 19:25 • Новости дня
    Зеленский назвал представителей Украины на переговорах с США
    Зеленский назвал представителей Украины на переговорах с США
    @ Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На предстоящих переговорах с США после отставки главы офиса Андрея Ермака украинскую сторону будут представлять военное и дипломатическое руководство, включая начальника генштаба ВСУ Андрея Игнатова и секретаря СНБО Рустема Умерова

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах с США Украину будут представлять начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, а также представители МИД и разведки, передает РИА «Новости».

    По его словам, скоро пройдут важные встречи с американской стороной, участие в которых примут указанные должностные лица.

    Ранее он также заявил, что глава его офиса Андрей Ермак, отвечавший за переговорный процесс, подал заявление об отставке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Ермак подал заявление об уходе с поста главы офиса украинского лидера. Антикоррупционное расследование может не только осложнить положение Ермака, но и сорвать дальнейшие мирные переговоры при посредничестве США.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 15:42 • Новости дня
    Суд снял арест с квартиры Долиной в Москве
    Суд снял арест с квартиры Долиной в Москве
    @ Roman Denisov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Балашихинский городской суд снял арест с квартиры певицы Ларисы Долиной в Ксеньинском переулке в Москве, которую ранее признали вещественным доказательством по делу о мошенничестве.

    «Квартиру в Ксеньинском переулке, принадлежащую Долиной, возвратить по принадлежности», – постановил судья Евгений Паршин, передает ТАСС.

    Суд также удовлетворил ходатайство о возврате мобильного телефона, который считался вещественным доказательством на этапе предварительного расследования. Телефон был возвращен Полине Лурье, свидетельнице по делу, которая ранее купила квартиру у Долиной, но впоследствии была обязана через суд вернуть недвижимость певице.

    Ранее адвокат осужденного по делу Долиной заявил, что мошенники находятся за границей.

    Напомним, суд признал требования двух пострадавших по делу о мошенничестве с квартирой Долиной и оставил арест на имущество обвиняемых.

    До этого суд признал виновными четверых человек в мошенничестве с квартирой артистки на сумму 317 млн рублей и назначил им сроки от четырех до семи лет лишения свободы.

    Комментарии (25)
    28 ноября 2025, 19:54 • Новости дня
    Идущий в Новороссийск танкер загорелся «из-за внешнего воздействия»

    Идущий в Новороссийск танкер загорелся у берегов Турции «из-за внешнего воздействия»

    Идущий в Новороссийск танкер загорелся «из-за внешнего воздействия»
    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Танкер Kairos, шедший под флагом Гамбии в Новороссийск, загорелся у побережья Турции после внешнего воздействия, сейчас эвакуируют 25 членов экипажа, сообщает Главное управление мореходства Турции..

    Информация о пожаре на шедшем в Новороссийск танкере Kairos под флагом Гамбии поступила от Главного управления мореходства Турции, передает ТАСС. По данным ведомства, инцидент произошел в 28 морских милях от побережья провинции Коджаэли. Судно следовало в российский порт. Танкер шел без груза. Причиной пожара на борту стало внешнее воздействие.

    Турецкое мореходство подчеркнуло, что на момент происшествия состояние всех 25 членов экипажа оставалось удовлетворительным. Для эвакуации моряков направили спасателей, процесс идет под контролем властей. Администрация губернатора провинции Коджаэли также подтвердила информацию о возгорании на танкере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на танкере Swanlake в Мраморном море у берегов Стамбула произошла гибель российского моряка в результате отравления паром топлива.

    До этого на нефтеналивном танкере в порту Туапсе на Черном море возник пожар из-за падения обломков БПЛА.

    А пожар на нефтяном танкере MT Federal II в Индонезии привел к гибели десяти человек.

    Комментарии (10)
    29 ноября 2025, 02:25 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о якобы взорвавшейся в Оренбуржье ракете
    Песков ответил на вопрос о якобы взорвавшейся в Оренбуржье ракете
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на запрос комментария о якобы прогремевшем в Оренбургской области взрыве баллистической ракеты на военной базе.

    «Я не видел таких сообщений», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова.

    Ранее ряд СМИ распространил сообщения о хлопке и дымовом облаке, которое якобы заметили 27 ноября в районе города Ясный Оренбургской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Дмитриев опроверг статью Bloomberg о якобы его разговоре с Ушаковым. Кроме того, научный сотрудник Института Мировой Военной Экономики и Стратегии НИУ ВШЭ Сергей Лебедев рассказал газета ВЗГЛЯД, почему война фейков – часть гибридной войны.


    Комментарии (2)
    28 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Зашедшего в ТЦК уточнить данные экс-футболиста сборной Украины мобилизовали в ВСУ

    На Украине мобилизовали бывшего футболиста сборной Дениса Гармаша

    Зашедшего в ТЦК уточнить данные экс-футболиста сборной Украины мобилизовали в ВСУ
    @ Giuseppe Maffia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш мобилизован в одно из подразделений ВСУ после прохождения комиссии.

    Территориальный центр комплектования мобилизовал бывшего футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины 35-летнего Дениса Гармаша, передает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное. Новости». Как сообщили в киевском городском ТЦК, Гармаш прибыл в военный центр для уточнения данных, при этом брони или отсрочки от призыва у него не было. Как заявили в ТЦК, «после медкомиссии и общения с рекрутерами Гармаш сам выбрал службу в одном из подразделений ВСУ».

    В заявлении ТЦК отмечается, что жалоб по поводу неправомерных действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от бывшего спортсмена не поступало.

    Гармаш в годы профессиональной карьеры выступал за киевское «Динамо» в 2007-2023 годах, также он играл за украинский «Металлист 1925», турецкий «Ризеспор» и хорватский «Осиек». В составе киевского клуба по три раза становился чемпионом и обладателем Кубка Украины. За национальную сборную Украины футболист сыграл в 2011-2012 годах 31 матч, забил 2 гола. Был участников чемпионатов Европы в 2012 и 2016 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники ТЦК остановили автобус с футболистами команды «СК Полтава» и отвезли их в территориальный центр, где всем вручили повестки.

    До этого погибли воевавшие в рядах ВСУ чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец.

    А недавно на Украине предложили чипировать мобилизованных для борьбы с дезертирством в ВСУ.


    Комментарии (3)
    29 ноября 2025, 03:25 • Новости дня
    Реабилитолог рассказал, как забрызганные в слякоть брюки выдают болезнь
    Реабилитолог рассказал, как забрызганные в слякоть брюки выдают болезнь
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Наличие грязных брызг на брюках или колготках после прогулок в слякоть могут указывать на неправильную работу голеностопного сустава и стопы, что ведет к нарушению походки, рассказал реабилитолог, специалист по механотерапии Владимир Бондаренко.

    «Вместо четкого переката с пятки на носок, стопа ставится на землю плоско или шлепает, поднимая грязь и воду», – объяснил он в эфире радио Sputnik.

    Бондаренко уточнил, что часто у людей при ходьбе одна или обе стопы разворачиваются внутрь или наружу, что свидетельствует о перекосе таза, мышечном дисбалансе и неправильной нагрузке на тазобедренные и коленные суставы. Обычно при этом больше всего загрязняется одна штанина.

    Реабилитолог отметил возможность закрепления проблемы при наличии старых травм, которые формируют неправильные двигательные привычки.

    Если же брызги появляются преимущественно на передней части штанин, это связано с недостаточным разгибанием голеностопа при завершении шага и отсутствием естественного отталкивания носком.

    Усиливает ситуацию обувь на массивной платформе, блокирующая движение голеностопа, и привычка сидеть, закинув ногу на ногу, дополнительно способствует перекосу таза.

    По мнению специалиста, самостоятельная коррекция походки практически невозможна, для исправления ситуации рекомендуется обращаться к врачу-реабилитологу или инструктору по кинезиотерапии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, невролог Аникина рассказала о способах избавления от синдрома «компьютерной шеи».


    Комментарии (3)
    28 ноября 2025, 17:54 • Новости дня
    Внебрачный сын Жириновского проиграл суд за наследство официальному сыну

    Внебрачный сын Жириновского Эйдельштейн проиграл суд за наследство Игорю Лебедеву

    Внебрачный сын Жириновского проиграл суд за наследство официальному сыну
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одинцовский городской суд не удовлетворил иск внебрачного сына Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна к официальному наследнику Игорю Лебедеву о признании права собственности на недвижимость в подмосковном Дарьино.

    Эйдельштейн пытался доказать, что дом и земельный участок перешли ему по ипотечному договору непосредственно от Жириновского, передает «Московский комсомолец». Суд не принял во внимание его доводы, несмотря на то что несколько предыдущих судов уже подтвердили родственную связь истца с покойным лидером ЛДПР.

    Параллельно в медиапространстве обсуждается ситуация с автомобилем «Мерседес Майбах», который ранее принадлежал Жириновскому и был впоследствии передан Эйдельштейну. Эта служебная машина недавно появилась у офиса ЛДПР с видимыми повреждениями после предполагаемой аварии.

    Эйдельштейн сообщил изданию, что уже давно переписал автомобиль на один из фондов, но позже хотел вернуть его в свою коллекцию – эта попытка также не увенчалась успехом.

    Ранее суд отказал племянницам Жириновского в споре о наследстве.

    В июне прошлого года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна о признании его сыном основателя и председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Позже законный сын Жириновского Игорь Лебедев обжаловал это решение.

    Комментарии (5)
    29 ноября 2025, 07:55 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали о смещении приоритетов ВСУ на Сумское направление
    Бойцы «Севера» рассказали о смещении приоритетов ВСУ на Сумское направление
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Штурмовые подразделения группировки войск «Север» усиливают натиск в Сумской области, интенсивно отрабатывая по позициям ВСУ авиацией ВКС России и расчетами «Солнцепеков».

    «Командование ВСУ постепенно смещает приоритеты в направлении Сумской области, куда перебрасываются подразделения 4 погранотряда с Волчанского направления», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    Артиллерия и ударные дроны группировки «Север» также отработали по выявленным позициям ВСУ в районах Павловки и Рыжевки. На восьми участках продвижение составило до 700 м.

    На Харьковском направлении «Северяне» уверенно продвигаются в Волчанске и  прилегающих населенных пунктах и лесных массивах.

    «Российская авиация результативно отработала по пунктам дислокации резервов ВСУ в тыловых районах. Оборона противника рушится, а солдаты сдаются в плен», – доложили военнослужащие.

    На левом берегу реки Волчья бойцы продвинулись на четырех участках на 500 м, а в ходе продвижения взяли в плен двоих служащих 225 ошп ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 130 человек (из них более 105 в Сумской области и свыше 25 в Харьковской), двое взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боевые действия в Волчанске, которые группировка войск «Север» ведет против ВСУ, плавно перетекают в прилегающие населенные пункты, в том числе в Вильчу.

    Штурмовые группы «Северян» зашли в Вильчу и Лиман на Харьковском направлении. Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов, доложило Минобороны.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    Объявлено о планах строительства в России дорог без ограничения скорости

    Минтранс заявил о планах строительства дорог без лимитов скорости

    Объявлено о планах строительства в России дорог без ограничения скорости
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России обсуждается возможность появления автотрасс, где можно будет ездить на максимально возможной скорости без штрафов благодаря новым технологиям, сообщил первый замглавы Минтранса Константин Пашков.

    Минтранс России изучает перспективу появления в стране дорог без скоростных ограничений, передает Vesti.ru. Об этом заявил первый заместитель министра транспорта Константин Пашков на V Конгрессе молодых ученых в «Сириусе». По его словам, вопрос скоростного движения обсуждается на фоне появления транспорта, позволяющего развивать очень высокие скорости.

    Пашков напомнил, что в СССР был получен большой опыт организации скоростного движения, а рекорд разгона был установлен тепловозом ТЭП-80, развившим скорость 271 км/ч в 1993 году. Он отметил, что проект ВСМ Москва – Петербург предусматривает поезда, способные разгоняться до 400 км/ч, что станет новым этапом развития транспорта в стране. В перспективах такой подход может быть распространен и на автомобильные дороги, заявил Пашков. Однако он подчеркнул, что развивать сеть таких дорог достаточно сложно, поскольку необходимо продумать меры по обеспечению безопасности, а также создание соответствующих съездов и развязок для полноценного использования мощностей современных автомобилей.

    Руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Петр Шкуматов поддержал инициативу. В беседе с «Коммерсантом» эксперт указал, что в России уже действуют трассы М-11 и М-12, на которых практически отсутствует контроль скоростного режима, и фактически реализуется «безлимитный» подход.

    Ранее сообщалось о стратегических планах правительства по развитию скоростных транспортных систем, включая поезда на магнитной подушке и Hyperloop.

    Комментарии (8)
    29 ноября 2025, 03:55 • Новости дня
    Юрист рассказала о компенсации сгоревших советских вкладов до 2028 года

    Юрист Безмаленко рассказала о компенсации сгоревших советских вкладов

    Юрист рассказала о компенсации сгоревших советских вкладов до 2028 года
    @ Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ближайшие три года россияне и их наследники продолжат получать компенсации по советским вкладам, сохранившимся на начало 1992 года, в бюджете страны на 2026-2028 годы запланировано почти 5 млрд рублей, рассказала член Международной ассоциации юристов и медиаторов Евгения Безмаленко.

    Безмаленко объяснила «Прайм», что гражданам, родившимся в 1945 году и ранее, а также их наследникам, положена компенсация в трехкратном размере остатка вклада по состоянию на 1 января 1992 года. Если часть средств была получена раньше, сумма компенсации снижается.

    Тем, кто родился с 1946 по 1991 год, компенсация составляет двукратный остаток.

    По вкладам, закрытым в Сберегательном банке России за период с 20 июня по 31 декабря 1991 года, компенсация не выплачивается.

    Выплаты наследникам производятся независимо от возраста умершего владельца вклада, при этом сумму уже выданного ранее пособия на погребение не вычитают. Порядок и детали выплат возложены на правительство, отметила Безмаленко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, финансист Волкова объяснила, как рассчитывать личную инфляцию самостоятельно.

    Комментарии (7)
    29 ноября 2025, 02:55 • Новости дня
    Дмитриев назвал британского премьера Стармера «грустным провалом Запада»
    Дмитриев назвал британского премьера Стармера «грустным провалом Запада»
    @ Martyn Wheatley / i-Images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне сообщений британских СМИ о том, как Вашингтон дал указание своим дипломатам собирать сведения о преступлениях мигрантов в Британии, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посетовал, в каких условиях придется работать команде Дональда Трампа.

    «США будут разоблачать миграционный и криминальный кризис при самом непопулярном премьер-министре Великобритании в истории, Кире Стармере. Команда Трампа ясно видит, какой грустный провал явил собой Стармер – плохой для Британии, плохой для Запада», – написал Дмитриев в соцсети Х.

    Он выразил надежду, что теперь будет рассказана правда о британских бандитских группировках и росте преступности среди мигрантов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД. в Британии число нелегальных мигрантов в отелях выросло на 13% с июня. Большинство британцев назвали миграцию главной угрозой для страны, а этот показатель составил 58%. В октябре 41% жителей Британии  выразили недовольство миграционной политикой страны.

    Ранее в ноябре Дмитриев отмечал, что Евросоюз и Британия потратили свыше 100 млрд евро на военную поддержку Украины, хотя этих средств хватило бы для безопасного возвращения всех нелегальных мигрантов в страны происхождения.

    Комментарии (3)
    28 ноября 2025, 18:50 • Новости дня
    Путин подписал закон о новых налоговых льготах для граждан

    Президент одобрил налоговые послабления многодетным, участникам СВО и ветеранам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подписан закон, согласно которому, для семей с детьми, участников спецоперации на Украине и ряда других категорий граждан вводятся новые налоговые льготы, включая освобождение от транспортного и земельного налогов.

    Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении налоговых льгот отдельным категориям граждан, сообщает РИА «Новости». Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов и вносит обширные поправки в Налоговый кодекс, направленные на поддержку семей с детьми, участников спецоперации на Украине и других категорий граждан.

    Среди ключевых нововведений – освобождение участников СВО и членов их семей от транспортного и земельного налогов, по аналогии с имуществом физических лиц. Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры Ордена Славы и ветераны боевых действий также освобождены от транспортного налога на одно выбранное транспортное средство.

    Многодетные семьи получат дополнительные налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество. При расчете стандартного вычета на детей теперь будут учитываться доходы, исчисленные с начала года только по основной налоговой базе, что уточняет порядок получения льготы.

    Единовременные компенсационные выплаты участникам программы «Земский тренер» теперь не облагаются НДФЛ. Кроме того, расширены меры поддержки для тех, кто тратит средства на занятия физкультурой и спортом, – вычет можно оформить и на оплату занятий родителей-пенсионеров.

    Физические лица освобождаются от имущественных и земельных налогов по объектам на территориях с введенными режимами чрезвычайной ситуации или контртеррористической операции, если власти приняли решение о временном отселении жителей. При продаже жилья с целью улучшения жилищных условий льготой по НДФЛ смогут воспользоваться семьи с несовершеннолетними, недееспособными детьми или теми, у кого ребенок родился после сделки, но до конца апреля следующего года.

    Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом.

    До этого глава государства подписал закон об отмене НДС на вклады в металлах.

    24 ноября ФНС начала рассылать напоминания об уплате имущественных налогов.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 17:12 • Новости дня
    Human Rights Watch признали нежелательной организацией в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организация Human Rights Watch, Inc. из США включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

    В перечне Минюста России Human Rights Watch стала 279-й структурой с этим статусом, передает РИА «Новости». В списке также оказалась компания GSC Game World, известная как разработчик компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R.

    Ранее Генеральная прокуратура России объявила нежелательной деятельность украинской компании GSC Game World.

    В июле Минюст включил институт Андрея Сахарова в реестр иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.

    Комментарии (4)
    Володин рассказал о вступающих в силу в декабре законах
    Песков ответил на вопрос о якобы взорвавшейся в Оренбуржье ракете
    Власти Грузии закрыли «файл» посла Германии
    Юрист рассказала о компенсации сгоревших советских вкладов до 2028 года
    В США заявили о раздражении Трампа из-за Украины
    Дмитриев назвал британского премьера Стармера «грустным провалом Запада»
    Реабилитолог рассказал, как забрызганные в слякоть брюки выдают болезнь

    К чему приведет борьба России с черным импортом из Казахстана

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Когда Байконуру вернут пилотируемые полеты

    На космодроме Байконур повреждена стартовая площадка после успешного запуска ракеты «Союз МС-28» к МКС. Специалисты Роскосмоса проводят оценку состояния комплекса и обещают устранить повреждения в ближайшее время. Как отмечают эксперты, такая ситуация не является беспрецедентной и в случае необходимости у России есть альтернативные варианты для проведения пилотируемых пусков. Подробности

    Италия подыгрывает Вашингтону и заигрывает с Москвой

    «Итальянцы хитрят». Такими словами эксперты комментируют неожиданное признание руководства Италии в том, что «для заключения мирного соглашения Европа должна снять свои собственные санкции» против России. Как понимать подобное заявление и почему вряд ли в Москве на него серьезно отреагируют? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

      Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    • Европа придумала, чем дать России взятку

      Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

