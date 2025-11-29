  • Новость часаПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    29 ноября 2025, 06:02 • Новости дня

    Аэропорты Волгограда и Краснодара ввели временные ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Временные ограничения полетов введены в аэропортах Краснодара и Волгограда, о чем сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Волгограда и Краснодара (Пашковский): введены временные ограничения (в аэропорту Краснодара – в дополнение к действующему NOTAM)  на прием и выпуск воздушных судов»,  – написал он.

    Напомним, в ночь на субботу тамбовский аэропорт Донское объявил о временных ограничениях полетов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по сообщению Минобороны, российские системы ПВО вечером пятницы перехватили за три часа 12 дронов ВСУ в разных регионах страны.

    28 ноября 2025, 19:10 • Новости дня
    Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp в России

    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) может быть полностью заблокирован на территории России, сообщил Роскомнадзор.

    В ведомстве отметили, что уже начали поэтапно вводить ограничения в отношении этого мессенджера, поскольку его сервис нарушает российские законы, передает РИА «Новости».

    В Роскомнадзоре подчеркнули, что WhatsApp используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против россиян. В ведомстве добавили, что мессенджер не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение преступлений на территории России.

    Если сервис продолжит игнорировать требования российского законодательства, его ожидает полная блокировка в России, говорится в заявлении ведомства. Роскомнадзор также порекомендовал россиянам переходить на отечественные мессенджеры для обеспечения безопасности своих данных: «Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров».

    Ранее пользователи сообщили о сбоях в работе WhatsApp в Москве. Депутат Госдумы Артем Кирьянов заявлял, что блокировка WhatsApp – вопрос времени.

    28 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Москву без мандата на переговоры и одобрения от лидеров Европейского союза, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом, прошедшей в Берлине, передает ТАСС.

    В ходе пресс-конференции Мерц напомнил, что Орбан ранее уже предпринимал подобные визиты. «Позиция Виктора Орбана нам уже давно известна. Это не первый его визит в Москву», – отметил Мерц, добавив, что предыдущая поездка венгерского премьера состоялась в период председательства Венгрии в Европейском совете.

    Канцлер подчеркнул, что Орбан «отправляется в Москву на переговоры, не имея мандата Европы и одобрения со стороны других лидеров Евросоюза». По словам Мерца, Орбан «придерживается собственных взглядов на прекращение конфликта, однако эти представления пока не воплотились в жизнь».

    Мерц также отметил, что если у кого-то есть предложения лучше, чем у остальных, это следует приветствовать, но выразил сомнение в успехе новой попытки Орбана в сравнении с прошлой.

    Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

    Венгерский премьер заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией. Он также высказал надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    28 ноября 2025, 22:33 • Видео
    Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

    Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    28 ноября 2025, 15:42 • Новости дня
    Суд снял арест с квартиры Долиной в Москве
    @ Roman Denisov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Балашихинский городской суд снял арест с квартиры певицы Ларисы Долиной в Ксеньинском переулке в Москве, которую ранее признали вещественным доказательством по делу о мошенничестве.

    «Квартиру в Ксеньинском переулке, принадлежащую Долиной, возвратить по принадлежности», – постановил судья Евгений Паршин, передает ТАСС.

    Суд также удовлетворил ходатайство о возврате мобильного телефона, который считался вещественным доказательством на этапе предварительного расследования. Телефон был возвращен Полине Лурье, свидетельнице по делу, которая ранее купила квартиру у Долиной, но впоследствии была обязана через суд вернуть недвижимость певице.

    Ранее адвокат осужденного по делу Долиной заявил, что мошенники находятся за границей.

    Напомним, суд признал требования двух пострадавших по делу о мошенничестве с квартирой Долиной и оставил арест на имущество обвиняемых.

    До этого суд признал виновными четверых человек в мошенничестве с квартирой артистки на сумму 317 млн рублей и назначил им сроки от четырех до семи лет лишения свободы.

    28 ноября 2025, 21:12 • Новости дня
    Юрист предложила способы защиты покупателей жилья от «схемы Долиной»

    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Похожие меры были приняты ранее в сфере кредитования и зарекомендовали себя отлично», – казала газете ВЗГЛЯД доцент Финансового университета, практикующий юрист Оксана Васильева, комментируя предложение ввести в России «период охлаждения» во время покупки квартиры. Она также назвала другие способы, которые могут обезопасить покупателя при совершении сделок на вторичном рынке жилья.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести в России «период охлаждения» до семи дней при покупке недвижимости. Предполагается, что данная мера поможет снизить риски мошенничества и защитить участников рынка от «схемы Долиной».

    «В связи с огромным количеством мошеннических действий на рынке недвижимости введение «периода охлаждения» до семи дней может снизить риски, но наверное полностью не избавит от мошеннических действий со стороны «бабушек-предпринимателей». Похожие меры были приняты ранее в сфере кредитования и зарекомендовали себя отлично», – говорит Васильева.

    Однако, отмечает специалист, уменьшить риски на рынке недвижимости можно и другими методами. Например, тщательно проверять продавца, использовать для оплаты аккредитив, запрашивать справку по форме №9 об отсутствии зарегистрированных лиц, прибегнуть к титульному страхованию, а также потребовать от родственников продавца письменное заявление о том, что они видят – продавец не находится под влиянием третьих лиц. И конечно же необходимо помнить о том, что сделку лучше заверить нотариально под видеозапись.

    «Существуют определенные признаки влияния мошенников. В суде необходимо будет предъявить доказательства изъятия имущества в пользу других лиц, а также факт перехода права собственности на имущество к другим лицам. Также нужно подтвердить наличие ущерба. Часто мошенники злоупотребляют доверием, то есть  используют с корыстной целью доверительные отношения с владельцем недвижимости», – делится юрист.

    Она призывает помнить, что перечисленные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо намеревалось совершить незаконные действия, нанести ущерб и завладеть чужим имуществом.

    «Преступник мог еще и подделать документы для того, чтобы ввести в заблуждение собственника имущества. Подделка официального документа может быть дополнительно квалифицирована как приготовление к мошенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что виновный намеревался использовать поддельный документ при совершении мошенничества», – подчеркивает Васильева.

    В данных делах суд, продолжает специалист, может назначать судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой установить мог ли продавец понимать значение своих действий и руководить ими при заключении договора купли-продажи квартиры. Чаще всего добросовестность и осмотрительность становятся предметом оценки, влияющей на  решение принятое в судебном процессе.

    В последние месяцы многие покупатели квартир на вторичном рынке остались без приобретенного жилья. Суть схемы заключается в том, что продавец квартиры (часто пожилой человек, введенный в заблуждение мошенниками) после продажи жилья подает в суд иск о признании сделки недействительной, утверждая, что он не осознавал своих действий или находился под давлением. В результате судебного решения квартира может быть возвращена первоначальному владельцу, а добросовестный покупатель остается без жилья и, зачастую, без денег, поскольку взыскать средства с мошенников или продавца не удается.

    «Схемой Долиной» этот вид мошенничества стали называть после громкой истории с народной артисткой Ларисой Долиной, которая продала свою квартиру в Москве, а затем через суд добилась отмены сделки, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий.

    Ранее зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что в российском законодательстве отсутствует понятие «сделка под влиянием» и «продавец под влиянием».

    28 ноября 2025, 19:54 • Новости дня
    Идущий в Новороссийск танкер загорелся «из-за внешнего воздействия»

    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Танкер Kairos, шедший под флагом Гамбии в Новороссийск, загорелся у побережья Турции после внешнего воздействия, сейчас эвакуируют 25 членов экипажа, сообщает Главное управление мореходства Турции..

    Информация о пожаре на шедшем в Новороссийск танкере Kairos под флагом Гамбии поступила от Главного управления мореходства Турции, передает ТАСС. По данным ведомства, инцидент произошел в 28 морских милях от побережья провинции Коджаэли. Судно следовало в российский порт. Танкер шел без груза. Причиной пожара на борту стало внешнее воздействие.

    Турецкое мореходство подчеркнуло, что на момент происшествия состояние всех 25 членов экипажа оставалось удовлетворительным. Для эвакуации моряков направили спасателей, процесс идет под контролем властей. Администрация губернатора провинции Коджаэли также подтвердила информацию о возгорании на танкере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на танкере Swanlake в Мраморном море у берегов Стамбула произошла гибель российского моряка в результате отравления паром топлива.

    До этого на нефтеналивном танкере в порту Туапсе на Черном море возник пожар из-за падения обломков БПЛА.

    А пожар на нефтяном танкере MT Federal II в Индонезии привел к гибели десяти человек.

    28 ноября 2025, 17:54 • Новости дня
    Внебрачный сын Жириновского проиграл суд за наследство официальному сыну

    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одинцовский городской суд не удовлетворил иск внебрачного сына Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна к официальному наследнику Игорю Лебедеву о признании права собственности на недвижимость в подмосковном Дарьино.

    Эйдельштейн пытался доказать, что дом и земельный участок перешли ему по ипотечному договору непосредственно от Жириновского, передает «Московский комсомолец». Суд не принял во внимание его доводы, несмотря на то что несколько предыдущих судов уже подтвердили родственную связь истца с покойным лидером ЛДПР.

    Параллельно в медиапространстве обсуждается ситуация с автомобилем «Мерседес Майбах», который ранее принадлежал Жириновскому и был впоследствии передан Эйдельштейну. Эта служебная машина недавно появилась у офиса ЛДПР с видимыми повреждениями после предполагаемой аварии.

    Эйдельштейн сообщил изданию, что уже давно переписал автомобиль на один из фондов, но позже хотел вернуть его в свою коллекцию – эта попытка также не увенчалась успехом.

    Ранее суд отказал племянницам Жириновского в споре о наследстве.

    В июне прошлого года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна о признании его сыном основателя и председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Позже законный сын Жириновского Игорь Лебедев обжаловал это решение.

    28 ноября 2025, 19:25 • Новости дня
    Зеленский назвал представителей Украины на переговорах с США

    Tекст: Денис Тельманов

    На предстоящих переговорах с США после отставки главы офиса Андрея Ермака украинскую сторону будут представлять военное и дипломатическое руководство, включая начальника генштаба ВСУ Андрея Игнатова и секретаря СНБО Рустема Умерова

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах с США Украину будут представлять начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, а также представители МИД и разведки, передает РИА «Новости».

    По его словам, скоро пройдут важные встречи с американской стороной, участие в которых примут указанные должностные лица.

    Ранее он также заявил, что глава его офиса Андрей Ермак, отвечавший за переговорный процесс, подал заявление об отставке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Ермак подал заявление об уходе с поста главы офиса украинского лидера. Антикоррупционное расследование может не только осложнить положение Ермака, но и сорвать дальнейшие мирные переговоры при посредничестве США.

    28 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    Объявлено о планах строительства в России дорог без ограничения скорости

    Минтранс заявил о планах строительства дорог без лимитов скорости

    Объявлено о планах строительства в России дорог без ограничения скорости
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России обсуждается возможность появления автотрасс, где можно будет ездить на максимально возможной скорости без штрафов благодаря новым технологиям, сообщил первый замглавы Минтранса Константин Пашков.

    Минтранс России изучает перспективу появления в стране дорог без скоростных ограничений, передает Vesti.ru. Об этом заявил первый заместитель министра транспорта Константин Пашков на V Конгрессе молодых ученых в «Сириусе». По его словам, вопрос скоростного движения обсуждается на фоне появления транспорта, позволяющего развивать очень высокие скорости.

    Пашков напомнил, что в СССР был получен большой опыт организации скоростного движения, а рекорд разгона был установлен тепловозом ТЭП-80, развившим скорость 271 км/ч в 1993 году. Он отметил, что проект ВСМ Москва – Петербург предусматривает поезда, способные разгоняться до 400 км/ч, что станет новым этапом развития транспорта в стране. В перспективах такой подход может быть распространен и на автомобильные дороги, заявил Пашков. Однако он подчеркнул, что развивать сеть таких дорог достаточно сложно, поскольку необходимо продумать меры по обеспечению безопасности, а также создание соответствующих съездов и развязок для полноценного использования мощностей современных автомобилей.

    Руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Петр Шкуматов поддержал инициативу. В беседе с «Коммерсантом» эксперт указал, что в России уже действуют трассы М-11 и М-12, на которых практически отсутствует контроль скоростного режима, и фактически реализуется «безлимитный» подход.

    Ранее сообщалось о стратегических планах правительства по развитию скоростных транспортных систем, включая поезда на магнитной подушке и Hyperloop.

    28 ноября 2025, 17:12 • Новости дня
    Human Rights Watch признали нежелательной организацией в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организация Human Rights Watch, Inc. из США включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

    В перечне Минюста России Human Rights Watch стала 279-й структурой с этим статусом, передает РИА «Новости». В списке также оказалась компания GSC Game World, известная как разработчик компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R.

    Ранее Генеральная прокуратура России объявила нежелательной деятельность украинской компании GSC Game World.

    В июле Минюст включил институт Андрея Сахарова в реестр иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.

    28 ноября 2025, 18:50 • Новости дня
    Путин подписал закон о новых налоговых льготах для граждан

    Президент одобрил налоговые послабления многодетным, участникам СВО и ветеранам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подписан закон, согласно которому, для семей с детьми, участников спецоперации на Украине и ряда других категорий граждан вводятся новые налоговые льготы, включая освобождение от транспортного и земельного налогов.

    Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении налоговых льгот отдельным категориям граждан, сообщает РИА «Новости». Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов и вносит обширные поправки в Налоговый кодекс, направленные на поддержку семей с детьми, участников спецоперации на Украине и других категорий граждан.

    Среди ключевых нововведений – освобождение участников СВО и членов их семей от транспортного и земельного налогов, по аналогии с имуществом физических лиц. Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры Ордена Славы и ветераны боевых действий также освобождены от транспортного налога на одно выбранное транспортное средство.

    Многодетные семьи получат дополнительные налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество. При расчете стандартного вычета на детей теперь будут учитываться доходы, исчисленные с начала года только по основной налоговой базе, что уточняет порядок получения льготы.

    Единовременные компенсационные выплаты участникам программы «Земский тренер» теперь не облагаются НДФЛ. Кроме того, расширены меры поддержки для тех, кто тратит средства на занятия физкультурой и спортом, – вычет можно оформить и на оплату занятий родителей-пенсионеров.

    Физические лица освобождаются от имущественных и земельных налогов по объектам на территориях с введенными режимами чрезвычайной ситуации или контртеррористической операции, если власти приняли решение о временном отселении жителей. При продаже жилья с целью улучшения жилищных условий льготой по НДФЛ смогут воспользоваться семьи с несовершеннолетними, недееспособными детьми или теми, у кого ребенок родился после сделки, но до конца апреля следующего года.

    Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом.

    До этого глава государства подписал закон об отмене НДС на вклады в металлах.

    24 ноября ФНС начала рассылать напоминания об уплате имущественных налогов.

    28 ноября 2025, 18:32 • Новости дня
    Путин позвонил пострадавшему в результате взрыва СВУ в Красногорске мальчику
    Путин позвонил пострадавшему в результате взрыва СВУ в Красногорске мальчику
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин позвонил десятилетнему Глебу Бровару, который потерял пальцы при взрыве самодельного взрывного устройства в Красногорске.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС. Песков отметил, что Путин позвонил Глебу в день его выписки из больницы.

    «Владимир Путин позвонил по телефону Глебу Бровару. Это мальчик, который получил серьезные травмы рук в районе Красногорска, когда поднял купюру с взрывчаткой. Его сегодня выписали из больницы, и Путин пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья», – сказал он.

    Напомним, вечером 11 ноября в Красногорске у ребенка в руках взорвалось замаскированное самодельное взрывное устройство. В результате происшествия ребенок лишился четырех пальцев. В пятницу мальчика выписали из больницы домой.

    28 ноября 2025, 13:50 • Новости дня
    Юшков: Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2»

    Эксперт Юшков: Орбан прилетел к Путину обсуждать спасение сербской NIS из-под санкций США

    Юшков: Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2»
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Покупка венгерской компанией MOL российской доли в сербской нефтекомпании NIS будет иметь ряд положительных последствий. Так, сделка поспособствует снятию санкций с NIS, а проект строительства прямого нефтепровода между Венгрией и Сербией получит импульс. Однако есть и нюансы, которые способны стать темой переговоров Владимира Путина и Виктора Орбана, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Сделка по покупке компанией MOL российской доли в сербской нефтекомпании NIS возможна, но требует уточнения целого ряда деталей. Вероятно, в том числе с этой целью Виктор Орбан едет в Москву», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Он напомнил, что благодаря усилиям политика, MOL, которой принадлежат НПЗ в Венгрии и Словакии, может продолжать покупать нефть у «Лукойла». «То есть венгерский премьер показал, что у него есть возможности лоббировать принятия американцами соглашения. Возможно, сейчас он хочет предложить свои услуги в вопросе продажи NIS», – уточнил собеседник.

    В активе компании – современный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). «Газпром нефть», которой принадлежит 44,9% акций NIS, вложила 3 млрд долларов в модернизацию НПЗ, сделав из него один из наиболее технологически развитых в Европе с глубиной переработки больше 99%. Российская сторона хочет получить за него рыночную цену. Александр Вучич ранее озвучивал 700-800 млн долларов, что ниже рынка. Штаты же пытаются заставить «Газпром нефть» продать долю американским структурам.

    В покупке активов заинтересованы и венгры, которым по силам добиться одобрения возможной сделки регулятором США. «Российская нефть идет по нефтепроводу «Дружба» по следующему маршруту: в Венгрию, потом в Хорватию, где почти у побережья разворачивается и поступает по трубе в Сербию. Будапешт и Белград ранее активно обсуждали строительство прямого нефтепровода. Я думаю, если MOL купит NIS, то проект строительства получит новый импульс», – считает Юшков.

    Кроме того, такая сделка будет способствовать снятию санкций с NIS, добавил эксперт, напомнив, что основное требование Вашингтона – отсутствие российских акционеров. «Впрочем, у этой операции есть ряд вопросов, которые, повторю, могут стать темой переговоров Путина и Орбана. Один из них – что является предметом обсуждения: только ли доля Газпрома в 11,3% или весь пакет в 56,15%? Если у «Газпром нефти» останется пакет ниже контрольного, сможет ли Венгрия пролоббировать снятие санкций с NIS?» – отметил аналитик.

    Он допустил, что у Орбана есть предварительное обещание Трампа по судьбе сербской компании после становления MOL ее акционером. «Еще один вопрос – условия возможной продажи российской доли. Венгерская компания едва ли сможет заплатить рыночную цену. Вероятно, будет определенная скидка. Премьер Венгрии, наверное, хочет обсудить, на каких условиях российская сторона готова продать эти активы, предполагается ли обратный выкуп акций и прочее», – рассуждает экономист.

    «Я думаю, в ходе переговоров политики также коснутся вопроса строительства АЭС «Пакш-2». Орбан ранее договорился, чтобы США разрешили операции по проекту с участием ряда российских банков. Но при этом он пообещал, что Венгрия будет покупать американское ядерное топливо у Westinghouse. Готова ли Россия строить атомную электростанцию при таких условиях? Путину и Орбану предстоит прояснить все эти нюансы», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о покупке российской доли в сербской нефтекомпании NIS. Глава аппарата правительства Венгрии Гергель Гульяш заявил, что рассматривается возможность «обычной рыночной сделки». Обсуждения находятся на ранней стадии, окончательное решение не принято, уточнил он.

    Сообщение появилось накануне визита Виктора Орбана в Москву. По информации СМИ, возможное приобретение венгерской MOL доли в сербской NIS станет одной из тем переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии.

    Отметим, Будапешт ранее выражал готовность содействовать Белграду в вопросах безопасности поставок топлива. MOL в два раза увеличила поставки нефти в Сербию в ноябре, сообщил венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто. Он анонсировал, что в декабре объем поставок планируют поднять в два с половиной раза, передает Reuters.

    Примечательно, что США предоставили MOL исключение из санкционного режима: концерн сможет продолжать закупать нефть у «Лукойла» до 21 ноября 2026 года. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы OFAC. MOL может заключать сделки с «Лукойлом» и его трейдинговой компанией Litasco для покупки нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба».

    Напомним, NIS – основной производственный актив нефтеперерабатывающей отрасли Сербии. Контрольный пакет компании принадлежит российским структурам: «Газпром нефти» (44,85%) и «Газпрому» (11,3%). Белград владеет 29,87%. Главный актив NIS – это крупный НПЗ в городе Панчево. 26 ноября завод перешел в режим пониженной циркуляции на фоне нехватки нефти.

    Если США не дадут отсрочку от санкций, работа НПЗ будет полностью остановлена 29 ноября, сообщал президент Сербии Александр Вучич. Он отметил, что предложил правительству дать еще 50 дней для поиска покупателей NIS, а не проводить национализацию компании. «Если не будет заключен договор купли-продажи, у нас нет выбора. … Мы введем свою администрацию и предложим наивысшую возможную цену и заплатим ее российским друзьям», – приводит РИА «Новости» слова политика.

    Напомним, США ввели санкции против компании в начале текущего года. Применение карательных мер несколько раз откладывалось, но в ноябре санкции были приведены в действие. Для их снятия американская сторона потребовала полного выхода российских акционеров из NIS. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кому Газпром и «Газпром нефть» могли бы продать свою долю в сербской энергокомпании.

    28 ноября 2025, 17:40 • Новости дня
    Путин и Орбан завершили переговоры в Кремле
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Кремле завершена.

    Переговоры продлились почти четыре часа, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным. В ходе встречи он заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией и высказал надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    Путин отметил взвешенную позицию Орбана по украинскому вопросу, а также поблагодарил его за готовность принять саммит России и США в Будапеште.

    Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2».

    28 ноября 2025, 20:05 • Новости дня
    ЦБ объявил о расширении тарифного коридора по ОСАГО
    @ Анна Майорова/URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России анонсировал расширение тарифного коридора по ОСАГО на 15% для всех видов транспорта, кроме мотоциклов.

    Для мотоциклов границы коридора сдвигаются сразу на 40%, передает РИА «Новости». Нововведения вступают в силу с 9 декабря 2025 года.

    В ЦБ отметили, что эта корректировка позволит страховщикам предлагать полисы по справедливой стоимости, более точно учитывающей риски водителей.

    Центробанк подчеркнул, что тарифный коридор по полисам для личных автомобилей не менялся с сентября 2022 года. С тех пор средняя выплата по ОСАГО увеличилась в полтора раза, а с января по сентябрь этого года – на 16%. При этом в тот же период стоимость страховки снизилась примерно на 4%.

    Изменения коснутся и территориального коэффициента: для 20 российских регионов он снижен, а для 28 – повышен. В частности, в Новосибирской области и трех территориях Ингушетии коэффициент вырос вдвое из-за сохраняющегося там высокого уровня рисков по недобросовестным действиям в сфере ОСАГО за последние пять лет.

    Ранее в МВД заявили о росте мошенничеств с полисами ОСАГО.

    28 ноября 2025, 16:20 • Новости дня
    В Москве раскрыли убийство милиционера с супругой 26-летней давности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице раскрыли убийство милиционера и его супруги, совершенное 26 лет назад, обвиняется его бывший сослуживец, сообщили в СК России.

    Следственными органами продолжается расследование двойного убийства в Москве в ноябре 1999 года, сообщает СК России. В квартире на Рязанском проспекте тогда нашли тела оперуполномоченного угрозыска и его супруги с множественными огнестрельными ранениями. Их обнаружил девятилетний сын убитых, на момент преступления находившийся у соседей.

    Поначалу следствию не удалось установить личность преступника из-за большого числа версий, связанных с профессиональной деятельностью убитого, и отсутствия четких улик.

    Позже столичные следователи и полицейские провели дополнительное изучение материалов дела, допросили новых свидетелей и изучили окружение погибшего накануне трагедии. В результате удалось выйти на след знакомых жертвы, причастных к преступлению.

    Одному из соучастников предъявили обвинение. Установлено, что он работал вместе с убитым в милиции в 1983-1986 годах. Впоследствии, в 1991 и 1993 годах, он был осужден за разбой и побег из мест лишения свободы и до 1999 года находился в заключении.

    На допросе фигурант частично признал вину, заявив, что совершил преступление в ходе бытового конфликта на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений.

    С фигурантом проведена проверка показаний на месте, где он детально рассказал и показал, как действовал в тот день. Также выяснилось, что второй соучастник преступления умер в 2014 году. Сейчас расследование продолжается, следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким райсудом Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

    Прибалтика и Финляндия не выдержали санкций против России

    Экономики стран Балтии и Финляндии испытывают серьезное напряжение из-за собственных европейских санкций. К ним больше не ездят туристы, бизнес не инвестирует, порты и автомобильные компании теряют грузы. Жить без российских туристов, инвесторов и бизнесменов оказалось не так-то просто. Поэтому они просят денег на возмещение потерь от антироссийских санкций. Подробности

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России

    Владимир Путин предложил странам ОДКБ масштабное обновление военного арсенала за счет российской техники, доказавшей свою надежность в боевых условиях. По его словам, Москва сосредоточит свои усилия на повышении боеспособности коллективных сил организации. Как говорят эксперты, Россия сможет предложить партнерам широчайшую номенклатуру военной продукции, которая дешевле и эффективнее западных аналогов. Подробности

    Италия подыгрывает Вашингтону и заигрывает с Москвой

    «Итальянцы хитрят». Такими словами эксперты комментируют неожиданное признание руководства Италии в том, что «для заключения мирного соглашения Европа должна снять свои собственные санкции» против России. Как понимать подобное заявление и почему вряд ли в Москве на него серьезно отреагируют? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

