Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов

Tекст: Мария Иванова

Подразделения Южной группировки в результате активных действий освободили Звановку, Петровское, Иванополье и Васюковку в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты.

За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили свыше 1650 военнослужащих, два танка, 26 бронемашин и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 14 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника. Были освобождены Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, Затишье и Новое Запорожье в Запорожской области.

Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

За минувшую неделю на этом направлении ВСУ потеряли свыше 1,6 тыс. военнослужащих, три танка, 11 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и четыре склада материальных средств, перечислили в оборонном ведомстве.

В течение недели подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и погранотряда погранслужбы Украины в Сумской и Черниговской областях.

А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

За последнюю неделю в зоне ответственности группировки противник потерял до 935 военнослужащих, пять бронемашин и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ, 14 складов боеприпасов и матсредств.

Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

За прошедшую неделю на этом направлении противник потерял более 1575 военнослужащих, танк, 38 бронемашин и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены 77 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 33 склада с боеприпасами.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, двух егерских, аэромобильной, двух штурмовых, горно-штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

В течение недели в Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Динас. Завершено освобождение микрорайонов Горняк и Шахтерский. От украинских боевиков зачищено 6585 зданий, отчитались в Минобороны.

Отражены 54 атаки подразделений 32-й механизированной, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 210-го и 425-го штурмовых полков ВСУ с целью деблокирования окруженной группировки противника. Уничтожены более 225 украинских военнослужащих и 11 бронемашин.

В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжали активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный, а также южной части города.

За прошедшую неделю в районе Красноармейска и Димитрова противник потерял свыше 1710 военнослужащих, танк, 33 бронемашины и девять орудий полевой артиллерии.

Всего же в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили более 3215 военнослужащих, два танка, 57 бронемашин, в том числе восемь бронетранспортеров М113 и восемь орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение в Запорожской области, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны ВСУ.

При этом потери ВСУ составили до 485 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены 32 станции РЭБ, 28 складов боеприпасов, горючего и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Васюковку в ДНР. До этого они освободили Иванополье в ДНР.

Вооруженные силы Украины теряют в зоне спецоперации около 1,4 тыс. военных убитыми и ранеными ежедневно в 2025 году, сообщили в Минобороны.