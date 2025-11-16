В результате атаки БПЛА повреждены два дома в Волгоградской области

Tекст: Дарья Григоренко

По информации мэрии города, в одном из строений выбиты оконные стекла, однако никто не пострадал, передает РИА «Новости».

Городская администрация уточнила, что повреждения обнаружили в ходе дополнительного обследования территории после ночной атаки. В сообщении подчеркивается, что жителям оказана вся необходимая поддержка.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 ноября специалисты ликвидировали возгорание в многоэтажном доме на улице Кропоткина, возникшее после атаки украинского беспилотника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких районах Волгограда в результате атаки беспилотников киевского режима повреждены жилые дома, трое жителей получили ранения.

В аэропорту Волгограда объявили о временном ограничении на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности.