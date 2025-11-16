Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.4 комментария
В результате атаки БПЛА повреждены два дома в Волгоградской области
Два частных дома в садоводческом некоммерческом товариществе «Цветущий сад» в Волжском Волгоградской области получили повреждения после падения обломков беспилотного летательного аппарата, сообщает мэрия города.
По информации мэрии города, в одном из строений выбиты оконные стекла, однако никто не пострадал, передает РИА «Новости».
Городская администрация уточнила, что повреждения обнаружили в ходе дополнительного обследования территории после ночной атаки. В сообщении подчеркивается, что жителям оказана вся необходимая поддержка.
Ранее сообщалось, что в ночь на 16 ноября специалисты ликвидировали возгорание в многоэтажном доме на улице Кропоткина, возникшее после атаки украинского беспилотника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких районах Волгограда в результате атаки беспилотников киевского режима повреждены жилые дома, трое жителей получили ранения.
В аэропорту Волгограда объявили о временном ограничении на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности.