Журова: Каллас, Фон дер Ляйен и Макрон – три самых враждебных к России политика
Зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова выделила трех западных лидеров, чьи высказывания и взгляде отражают наиболее враждебное отношение к России.
Депутат Госдумы, зампред Комитета по международным отношениям Светлана Журова назвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу дипломатии ЕС Каю Каллас и президента Франции Эммануэля Макрона тремя самыми враждебными к России западными политиками.
В интервью Lenta.ru Журова заявила, что такой выбор был сделан на основе их публичных высказываний и предпринимаемых ими шагов в отношении России.
Журова объяснила свою позицию тем, что фон дер Ляйен и Каллас чаще всего выступают с негативными или спорными заявлениями, включая предложения, затрудняющие мирное урегулирование. Она выразила мнение, что именно эти две женщины заметнее других проявляют антироссийскую позицию.
По оценке депутата, каждое высказывание и действие западных лидеров оценивается российской стороной с точки зрения влияния на отношения с Россией.
Напомним, ранее Кая Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран.
В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен считает, что финансирование Украины должно идти только за счет замороженных российских активов в Евросоюзе.
Ну а Эммануэль Макрон заявил, что Европа и Россия вступили в новый этап стратегического противостояния, отметив так называемую «угрозу» со стороны Москвы.
Посол России в Бельгии Денис Гончар отметил, что несмотря на абсурдные обвинения в адрес России в якобы готовности напасть на Евросоюз или НАТО, оба объединения всерьез готовятся к большой войне.
Ранее газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств».