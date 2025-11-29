  • Новость часаПричал КТК под Новороссийском получил повреждения при атаке катеров
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    29 ноября 2025, 11:54 • Новости дня

    Депутат Журова назвала трех самых враждебных к России политиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова выделила трех западных лидеров, чьи высказывания и взгляде отражают наиболее враждебное отношение к России.

    Депутат Госдумы, зампред Комитета по международным отношениям Светлана Журова назвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу дипломатии ЕС Каю Каллас и президента Франции Эммануэля Макрона тремя самыми враждебными к России западными политиками.

    В интервью Lenta.ru Журова заявила, что такой выбор был сделан на основе их публичных высказываний и предпринимаемых ими шагов в отношении России.

    Журова объяснила свою позицию тем, что фон дер Ляйен и Каллас чаще всего выступают с негативными или спорными заявлениями, включая предложения, затрудняющие мирное урегулирование. Она выразила мнение, что именно эти две женщины заметнее других проявляют антироссийскую позицию.

    По оценке депутата, каждое высказывание и действие западных лидеров оценивается российской стороной с точки зрения влияния на отношения с Россией.

    Напомним, ранее Кая Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран.

    В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен считает, что финансирование Украины должно идти только за счет замороженных российских активов в Евросоюзе.

    Ну а Эммануэль Макрон заявил, что Европа и Россия вступили в новый этап стратегического противостояния, отметив так называемую «угрозу» со стороны Москвы.

    Посол России в Бельгии Денис Гончар отметил, что несмотря на абсурдные обвинения в адрес России в якобы готовности напасть на Евросоюз или НАТО, оба объединения всерьез готовятся к большой войне.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств».

    28 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    Мединский назвал заявления Каллас об истории России «калласальными открытиями»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский назвал «калласальными» «научные открытия» главы евродипломатии Каи Каллас в области военной истории.

    На высказывания верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, заявившей, что «за последние 100 лет Россия напала на более чем 19 стран, на некоторые из них по три-четыре раза», отреагировал помощник президента России Владимир Мединский в Telegram-канале.

    Мединский отметил в своем сообщении, что дочь члена КПСС, ныне глава европейской дипломатии, выдвинула серию «калласальных открытий» в военной истории, и пообещал в следующей публикации подробно разобрать, на кого и когда нападала Россия. Он сопроводил публикацию видеозаписью выступления Каллас.

    В постскриптуме Мединский обратился к своим подписчикам с вопросом о том, что они думают по поводу заявлений Каллас, используя ироничный тон в оценке ее слов.

    Ранее Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва возмущена словами Каллас о якобы нападении России на 19 стран.

    Глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю и напомнил, что СССР и Китай внесли основной вклад в победу во Второй мировой войне.

    28 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Москву без мандата на переговоры и одобрения от лидеров Европейского союза, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом, прошедшей в Берлине, передает ТАСС.

    В ходе пресс-конференции Мерц напомнил, что Орбан ранее уже предпринимал подобные визиты. «Позиция Виктора Орбана нам уже давно известна. Это не первый его визит в Москву», – отметил Мерц, добавив, что предыдущая поездка венгерского премьера состоялась в период председательства Венгрии в Европейском совете.

    Канцлер подчеркнул, что Орбан «отправляется в Москву на переговоры, не имея мандата Европы и одобрения со стороны других лидеров Евросоюза». По словам Мерца, Орбан «придерживается собственных взглядов на прекращение конфликта, однако эти представления пока не воплотились в жизнь».

    Мерц также отметил, что если у кого-то есть предложения лучше, чем у остальных, это следует приветствовать, но выразил сомнение в успехе новой попытки Орбана в сравнении с прошлой.

    Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

    Венгерский премьер заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией. Он также высказал надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    28 ноября 2025, 22:33 • Видео
    Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

    Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    29 ноября 2025, 02:03 • Новости дня
    Airbus объявил об отзыве половины самолетов семейства A320

    Корпорация Airbus объявила об отзыве самолетов семейства A320

    @ IMAGO/Arnulf Hettrich/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейская авиастроительная корпорация Airbus объявила о необходимости обновления программного обеспечения (ПО) на лайнерах семейства A320 из-за повышенного влияния на его работу солнечного излучения.

    «Анализ недавнего происшествия с самолетом семейства A320 показал, что интенсивное солнечное излучение может привести к повреждению данных, критически важных для функционирования систем управления полетом. В связи с этим Airbus выявила значительное количество самолетов семейства A320, находящихся в эксплуатации в настоящее время, на которые это может повлиять», – сказано в сообщении компании.

    Airbus заявила о сотрудничестве с представителями руководства авиакомпаний для передачи операторам информации о необходимости внедрения доступного ПО.

    «Airbus признает, что эти рекомендации приведут к сбоям в работе авиахабов для пассажиров и клиентов. Мы приносим извинения за причиненные неудобства и будем тесно сотрудничать с операторами, ради сохранения безопасности как  главного приоритета», – пообещали в Airbus.

    По данным Reuters, компания намерена отозвать для обновлений порядка 6 тыс. авиалайнеров, что составит около половины самолетов по всему миру.

    «В то время, когда Airbus рассылал свой бюллетень более чем 350 эксплуатантам самолетов, в воздухе находилось около 3 тыс. самолетов семейства A320», – отметили в агентстве.

    Исправление в основном связано с возвратом к более раннему программному обеспечению и является относительно простым, но должно быть выполнено до того, как самолеты снова смогут летать, говорится в бюллетене для авиакомпаний, с которым ознакомилось агентство.

    По словам источников в отрасли, отзыв примерно двух третей самолетов теоретически приведет к кратковременному приостановлению полетов. Тем не менее, это происходит в то время, когда авиаремонтные мастерские уже перегружены работами по техобслуживанию, поскольку работа сотен самолетов Airbus была приостановлена из-за длительного ожидания отдельных ремонтов двигателей или проверок.

    Отрасль также сталкивается с нехваткой рабочей силы. Как сообщил Reuters высокопоставленный источник в авиационной отрасли, планирование ремонтных работ в период, когда спрос высок, а авиапарки уже сталкиваются с задержками в обслуживании, как ожидается, станет серьезной проблемой.

    Напомним, катализатором решения в авиакорпорации стал инцидент 30 октября, когда летевший из Канкуна в Ньюарк лайнер A320 потерял высоту и аварийно приземлился во Флориде.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Airbus, Leonardo и Thales объявили о создании космической компании. Кроме того, Airbus удвоил мощности по сборке самолетов A320 в Китае.

    28 ноября 2025, 17:34 • Новости дня
    Макрон решил убедить Китай в самостоятельности Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время декабрьского визита в Китай президент Франции Эммануэль Макрон намерен добиваться повышения статуса Евросоюза до полноценного стратегического партнера Пекина, особенно с акцентом на экономическое сотрудничество и технологический обмен, пишут китайские СМИ.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Китай с 3 по 5 декабря хочет заложить основу для будущих взаимовыгодных отношений между КНР и Евросоюзом, пишет ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post. Макрон рассчитывает убедить руководство Поднебесной рассматривать ЕС как крупного самостоятельного партнера, а не как переменную величину на фоне международной напряженности.

    Источник сообщил журналистам, что стратегическая задача переговоров Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином – добиться уважения к ЕС как к самостоятельному и крупному экономическому игроку. Макрон планирует поднять вопросы выравнивания торгового баланса, обсуждение обязательств в сфере безопасности и мира, а также вывод отношений между ЕС и КНР на качественно новый уровень.

    Как отмечает источник, значительной частью обсуждения станет взаимодействие в сфере передовых микросхем и доступа к редкоземельным металлам. Китай заинтересован в сотрудничестве по технологиям, а ЕС нужен стабильный импорт стратегических ресурсов. Участники диалога будут отталкиваться от интересов двух сторон, а не позиций США, подчеркнул собеседник издания.

    Стоит отметить, что в преддверии визита Эммануэля Макрона в Китай, Пекин усилил давление на Японию перед визитом и призвал Францию поддерживать принцип «одного Китая» в ситуации вокруг Тайваня.

    В то же время, как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз наказал Китай введением санкций за торговлю с Россией.

    А сам Макрон на саммите ЕС отметил, что ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов угрожают доступу европейских компаний к важному сырью.


    28 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Провалились переговоры о допуске Британии к оборонному фонду ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Британии не смогло договориться с ЕС о допуске к оборонному фонду SAFE.

    Британия не смогла договориться с Евросоюзом о присоединении к оборонному фонду Security Action for Europe (SAFE), передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Об этом сообщил британский государственный министр по отношениям с ЕС Ник Томас-Симондс.

    Министр также отметил, что переговоры с Евросоюзом велись добросовестно, однако Британия готова подписывать лишь те соглашения, которые соответствуют национальным интересам.

    Оборонный фонд SAFE был создан Евросоюзом для финансирования совместных европейских оборонных проектов. Великобритания после выхода из Евросоюза может принимать участие в этих инициативах только на правах внешнего партнера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия не ожидает заключения соглашения с Британией по вступлению в оборонный фонд ЕС из-за споров о размере взноса.

    Ранее Британия отказалась платить от четырех до 6,5 млрд евро за доступ к кредитному инструменту SAFE для оборонной промышленности Европы.

    Министр обороны Джон Хили подчеркнул, что Британия заинтересована во вступлении в фонд, но не готова соглашаться на несправедливые условия. Лондон считает требования Евросоюза завышенными и готов одобрять только выгодные стране соглашения.

    28 ноября 2025, 12:34 • Новости дня
    Захарова назвала чудовищными заявления Каллас о якобы нападении России на 19 стран

    Tекст: Вера Басилая

    Москва возмущена заявлениями главы евродипслужбы Каи Каллас о якобы нападении России на 19 стран за последние 100 лет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Новый выпад руководителя евродипслужбы Каи Каллас в адрес Москвы Захарова назвала чудовищным, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что приходится периодически реагировать на подобные заявления, чтобы не оставлять их без внимания. По словам Захаровой, слова Каллас о том, что за столетие Россия якобы напала на 19 стран, шокировали российских граждан.

    Захарова отметила, что в России хорошо знают свою историю и помнят, кто и сколько раз нападал на Россию. Дипломат напомнила о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн, а также подчеркнула память о том, «какие войска из каких стран гитлеровской клики где дислоцировались».

    Ранее Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран, а ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию.

    Каллас также отметила, что мирный план для Украины должен предусматривать сокращение численности Вооруженных сил России и расходов на оборону.

    Глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю.

    28 ноября 2025, 16:04 • Новости дня
    «Газпром» заявил о рекордном отборе газа в хранилищах Европы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Европе существенно ускорился отбор газа из подземных хранилищ, что вызвало уменьшение их производительности и подняло опасения по энергообеспечению.

    Рекордные за ноябрь темпы отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) фиксируются в Европе, передает ТАСС. Сообщается, что по данным Gas Infrastructure Europe, 24, 25 и 26 ноября были установлены максимальные за всю историю наблюдений суточные показатели отбора газа для этих дат.

    В «Газпроме» уточнили, что начало рекордного забора газа было зафиксировано 19 ноября и продолжилось с незначительным падением только на выходных, когда традиционно снижается потребление энергии.

    По состоянию на 26 ноября, общий объем активного газа в европейских хранилищах составил 78,1 млрд куб. м, что на 10,6 млрд куб. м меньше, чем в тот же период прошлого года.

    Российский холдинг подчеркнул, что технологическое снижение запасов в ПХГ приводит к уменьшению их общей производительности, а впереди еще остаются наиболее холодные месяцы отопительного сезона. Это может создать дополнительные риски для энергетической безопасности европейских потребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в компании «Газпром» предупредили о рисках для газоснабжения стран Евросоюза из-за низких запасов газа в подземных хранилищах.

    Запасы газа в европейских ПХГ снизились ниже 80%. В октябре отбор газа из хранилищ достиг пятилетнего максимума, а общий объем запасов оказался ниже прошлогоднего значения около 83%.

    28 ноября 2025, 12:41 • Новости дня
    В Госдуме опровергли планы повысить пенсионный возраст в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вопрос о новой пенсионной реформе и повышении пенсионного возраста не обсуждается властями ни на каких площадках, заявил глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

    Нилов заявил, что вопрос о новой пенсионной реформе и повышении пенсионного возраста не рассматривается властями ни на одной из площадок, передает ТАСС. Такой комментарий был дан в ответ на появившиеся в СМИ и социальных сетях сообщения о подготовке новой пенсионной реформы в России.

    «Надо прекратить сеять панику, злить людей, добавлять ненужную тревожность и повышать градус социальной напряженности», – заявил Нилов.

    Он добавил, что в Государственной думе нет ни одного законопроекта по этим вопросам и ни в открытых, ни в закрытых формах подобные темы не обсуждаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что повышения пенсионного возраста в России не планируется.

    28 ноября 2025, 14:39 • Новости дня
    WSJ сообщила о страхе ЕС проиграть конкуренцию России, США и Китаю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз опасается, что не может догнать Россию, Китай и США в ходе глобального соперничества в сфере экономики, обороны и технологий, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Европейские власти всерьез обеспокоены тем, что отстают от России, Китая и США по ключевым вопросам глобального соперничества, передает ТАСС.

    The Wall Street Journal отмечает, что Европа в условиях острой международной конкуренции вынуждена прилагать максимальные усилия, чтобы не отставать. Лидеры стран ЕС признают, что ситуация становится критической: в числе тревожных тенденций газета приводит инициативы США и Китая по пересмотру мировых торговых правил и фактическое игнорирование европейского мнения при обсуждении украинского конфликта.

    Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прямо заявил: «Невозможно изменить ситуацию, не имея настоящей силы – политической, военной или дипломатической». По мнению бывшего французского дипломата Пьера Вимона, вся институциональная система Брюсселя изначально не была приспособлена к современной политике конфронтации и жесткой конкуренции. Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель добавил, что Европа должна научиться говорить на языке силы, выделив проблему разобщенности 27 стран объединения.

    Кроме того, бывший премьер-министр Италии и экс-президент Европейского центрального банка Марио Драги ранее критиковал Еврокомиссию за бездействие и невыполнение прошлогодних рекомендаций, подчеркнув, что риски утраты конкурентоспособности и суверенитета возрастают, а модель роста устаревает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа навязывает Киеву «антироссийские» гарантии безопасности.

    Отмечалось, что Британия и Франция столкнутся с трудностями при попытках отправить свои войска на Украину.

    Десять стран выразили готовность предоставлять гарантии безопасности Киеву, как выяснило Bloomberg.

    28 ноября 2025, 17:28 • Новости дня
    В Госдуму внесли на ратификацию соглашение о центре компетенций под эгидой ЮНЕСКО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с ЮНЕСКО и Международным центром компетенций в горнотехническом образовании о возобновлении статуса этого центра.

    Документ размещен в электронной базе Государственной думы, а его подписание состоялось 14 апреля 2025 года в Париже, 20 мая в Петербурге и 5 июня в Москве, передает ТАСС.

    В пояснительной записке указывается, что изначально соглашение об учреждении центра было заключено сроком на шесть лет и начало действовать 14 января 2019 года. Сейчас статус данной организации продлен до 31 декабря 2025 года.

    Соглашение предусматривает продление действия статуса Международного центра компетенций в горнотехническом образовании как центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО еще на восемь лет после возобновления.

    28 ноября 2025, 21:46 • Новости дня
    В Госдуме анонсировали рассмотрение закона о красивых автономерах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В нижней палате парламента может быть рассмотрен законопроект, предусматривающий продажу особых автомобильных номеров, размер платы за которые определит регистрирующий орган, сообщил лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев.

    Законопроект о продаже так называемых красивых автомобильных номеров может быть рассмотрен в первом чтении в Госдуме до конца года, передает

    ТАСС. Об этом заявил лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев в интервью на телеканале «Россия-24». Он подчеркнул, что инициатива была предложена им лично президенту России и прорабатывалась совместно с Минэкономразвития.

    «Когда мы этот законопроект внесли в Государственную Думу, то очень быстро получили отзыв правительства, которое эту идею тоже поддержало. Поэтому мы надеемся, что прямо в течение этой сессии или в начале следующей сессии мы в первом чтении рассмотрим», – отметил Нечаев.

    Документ был внесен депутатами от фракции «Новые люди» в конце октября. В случае одобрения закон даст гражданам право официально приобретать красивые регистрационные знаки для автомобилей, а размер платы за такие номера будет определять соответствующий регистрационный орган.

    Если закон примут, новая система может начать действовать с 1 июля 2026 года. Этот шаг, по словам инициаторов, позволит сделать процесс получения красивых номеров прозрачным и открытым для всех желающих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре на встрече с президентом России Нечаев предложил начать продажу красивых автомобильных номеров через сайт «Госуслуги». Владимир Путин поддержал эту инициативу.

    Позже глава СПЧ Фадеев призвал МВД обратить внимание на отсутствие российского триколора на некоторых автомобильных номерах и предложил доработать стандарт номеров.

    МВД России заявило, что менять номера без флага России, полученные до изменений стандарта, автовладельцам не потребуется.

    28 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    В Испании наказали семь компаний за обман в «черную пятницу»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Семь испанских компаний оштрафованы за манипуляции с ценами на товарах во время ноябрьских распродаж, сумма взысканий достигла 350 тыс. евро, сообщило министерство по социальным правам и потребления страны.

    Министерство по социальным правам, потребления и повестке дня до 2030 года Испании провело проверки во время «черной пятницы». Ведомство выявило нарушения среди ряда торговых точек, которые завышали цены и устраивали фиктивные скидки. Было инициировано семь разбирательств за «изменение цен обманным путем», по итогам которых компаниям назначены штрафы на сумму 350 тыс. евро, передает ТАСС.

    Пять из семи наказанных компаний уже известны: Mediamarkt, Carrefour, PC Componentes, Notino Italia и Gestaweb 2020. Представители ведомства считают, что подобные меры нужны для защиты потребителей и сохранения честных правил торговли. Остальные две компании, по информации министерства, пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее компании США отказались от части скидок и распродаж в «черную пятницу» из-за введенных таможенных пошлин, введенных против стран – поставщиков сырья.

    Российские юристы отметили увеличение числа кибермошеннических схем с использованием фейковых QR-кодов во время ноябрьских распродаж.

    А в МВД отметили активизацию мошенников, копирующих сайты известных брендов и предлагающих фейковые скидки ради кражи денег у граждан.

    29 ноября 2025, 10:57 • Новости дня
    В Госдуме сравнили резолюцию Европарламента с романом Оруэлла
    @ Sachelle Babbar/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сравнил резолюцию Европарламента об отказе признавать новые российские регионы с романом-антиутопией Джорджа Оруэлла.

    Ивлев сравнил принятую Европарламентом резолюцию о непризнании новых российских регионов с романом-антиутопией Джорджа Оруэлла «1984», передает РИА «Новости». По его словам, европейские власти сегодня демонстрируют черты тоталитарного общества, описанного в этом произведении, особенно во Франции, Британии и Германии.

    Парламентарий подчеркнул, что сейчас на Западе, по его мнению, действует тоталитарный режим: инакомыслие преследуется, наращивается подготовка к войне с Россией, а власти снабжают националистический киевский режим вооружением.

    Кроме того, Ивлев отметил, что Западная Европа реализовала именно то, чего опасался Оруэлл, и продолжает двигаться по пути наращивания давления и агрессии. В завершение он добавил, что на этом пути Запад ждет участь, описанная в еще одном произведении Оруэлла – «Скотный двор».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Telegraph заявила, что США готовы признать новые регионы России. Европарламент принял резолюцию об отказе признавать эти регионы. Новую версию плана по Украине скрыли от Евросоюза.

    29 ноября 2025, 01:21 • Новости дня
    Reuters узнало о намерении Рубио пропустить ключевое для Киева заседание НАТО

    Reuters узнало о намерении Рубио пропустить важное для Киева заседание НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио планирует пропустить встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе на следующей неделе, сообщили Reuters два американских чиновника.

    Вместо отсутствующего Рубио Вашингтон будет представлять заместитель госсекретаря Кристофер Ландау, сообщил один из источников агентства Reuters.

    Информации о причинах, по которым Рубио пропустит встречу 3 декабря, нет. Вероятная неявка его на заседание произошла в тот момент, когда официальные лица США и Украины пытаются сократить разногласия по поводу плана президента Дональда Трампа положить конец украинскому конфликту, а некоторые европейские дипломаты жалуются, что их исключают из процесса.

    Обычно в год проводится две официальные встречи министров иностранных дел стран НАТО, и госсекретарь США крайне редко отсутствует на них.

    Высокопоставленный чиновник Госдепартамента сказал, что Рубио посещает достаточно много мероприятий.

    «Госсекретарь Рубио уже посетил десятки встреч с союзниками по НАТО, и было бы совершенно непрактично ожидать его присутствия на каждой встрече», – сказал чиновник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали о смене тактики США после прибытия Рубио на переговоры по Украине. CNN сообщил о «значительных трудностях» в переговорах США и Украины по мирному плану. Госсекретарь Рубио сообщил европейским союзникам, что долгосрочные гарантии для Киева обсудят позже, их реализация будет зависеть от успеха переговоров.

    28 ноября 2025, 13:53 • Новости дня
    ЕК подтвердила получение письма премьера Бельгии с критикой по активам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссии поступило письмо от премьера Бельгии Барта Де Вевера с критикой планов изъятия российских активов.

    Еврокомиссия подтвердила получение письма от премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, критикующего планы экспроприации российских активов, передает ТАСС. Об этом сообщила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

    «Это действительно так, Еврокомиссия получила такое письмо премьера Бельгии», – сказала Пинью.

    Она отказалась комментировать озабоченности, высказанные в письме, согласно которым экспроприация российских активов усложнит достижение мира на Украине.

    Бельгийский премьер в своем обращении отметил, что принятие такого решения может сказаться на перспективах дипломатического разрешения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупредил о риске срыва мирного соглашения по Украине при поспешной реализации плана Евросоюза по российским активам.

    Бельгийский депозитарий Euroclear выразил обеспокоенность, что передача замороженных российских активов может увеличить долговую нагрузку Евросоюза.

    После заявления главы дипслужбы ЕС Каи Каллас Бельгия выразила обеспокоенность финансовыми и юридическими рисками использования этих средств.

    К чему приведет борьба России с черным импортом из Казахстана

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Когда Байконуру вернут пилотируемые полеты

    На космодроме Байконур повреждена стартовая площадка после успешного запуска ракеты «Союз МС-28» к МКС. Специалисты Роскосмоса проводят оценку состояния комплекса и обещают устранить повреждения в ближайшее время. Как отмечают эксперты, такая ситуация не является беспрецедентной и в случае необходимости у России есть альтернативные варианты для проведения пилотируемых пусков. Подробности

    Италия подыгрывает Вашингтону и заигрывает с Москвой

    «Итальянцы хитрят». Такими словами эксперты комментируют неожиданное признание руководства Италии в том, что «для заключения мирного соглашения Европа должна снять свои собственные санкции» против России. Как понимать подобное заявление и почему вряд ли в Москве на него серьезно отреагируют? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

      Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    • Европа придумала, чем дать России взятку

      Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

