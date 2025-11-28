Ведущая «Спокойной ночи, малыши» похвалила вклад Аллы Пугачевой в отечественную эстраду

Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.11 комментариев
Обладательница титула «Мисс Вселенная» и ведущая программы «Спокойной ночи, малыши» Оксана Федорова назвала Аллу Пугачеву человеком, заслуживающим уважения за вклад в отечественную эстраду.
Своим отношением к народной артистке СССР Алле Пугачевой Оксана Федорова поделилась в подкасте «Сорян», передает «Фонтанка». Она подчеркнула, что Пугачева является человеком, который изменил популярную эстраду в России.
«Алла Борисовна – это мощь, это действительно человек, который изменил нашу эстраду популярную. Столько песен великолепных, моя любимая – «Реквием» на стихи Марины Цветаевой, [Марк] Минков композитор. То есть есть, безусловно, вещи, которые заставляют уважать этого человека», – заявила Федорова.
Она отметила, что предпочитает не оценивать публичные заявления Пугачевой, так как не знает всех обстоятельств. Осуждать заранее она считает неверным и подчеркивает, что величие артистки во многом связано с ее карьерой, состоявшейся в России. Ведущая указала, что аудитории часто непонятна вся полнота информации и мировоззрения Аллы Пугачевой.
