Ведущая «Спокойной ночи, малыши» похвалила вклад Аллы Пугачевой в отечественную эстраду

Оксана Федорова уважительно отозвалась о карьере Аллы Пугачевой

Tекст: Елизавета Шишкова

Своим отношением к народной артистке СССР Алле Пугачевой Оксана Федорова поделилась в подкасте «Сорян», передает «Фонтанка». Она подчеркнула, что Пугачева является человеком, который изменил популярную эстраду в России.

«Алла Борисовна – это мощь, это действительно человек, который изменил нашу эстраду популярную. Столько песен великолепных, моя любимая – «Реквием» на стихи Марины Цветаевой, [Марк] Минков композитор. То есть есть, безусловно, вещи, которые заставляют уважать этого человека», – заявила Федорова.

Она отметила, что предпочитает не оценивать публичные заявления Пугачевой, так как не знает всех обстоятельств. Осуждать заранее она считает неверным и подчеркивает, что величие артистки во многом связано с ее карьерой, состоявшейся в России. Ведущая указала, что аудитории часто непонятна вся полнота информации и мировоззрения Аллы Пугачевой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Алла Пугачева провела встречу с блогерами на Кипре и призвала молодежь не слушать чужих советов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Пугачевой и другим уехавшим россиянам стоит ознакомиться с книгой Элизео Бертолази об истории конфликта на Украине.

Между тем Пугачева осталась без пенсионных выплат из-за отсутствия ежегодного подтверждения жизни за границей.