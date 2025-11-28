Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.5 комментариев
Путин начал переговоры с Орбаном в Кремле
В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, они планируют обсудить тему урегулирования ситуации на Украине и энергетическое сотрудничество.
Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой правительства Венгрии Виктором Орбаном начались в Кремле, передает ТАСС.
«Я очень рад вас видеть. Мы с вами в контакте, по телефону разговариваем, и наши коллеги постоянно общаются. Мне очень приятно отметить, что несмотря на все сложности сегодняшнего дня, наши отношения сохраняются и продолжают развиваться», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Кремль для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел беседу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто перед встречей лидеров двух стран.
Виктор Орбан сообщал, что намерен обсудить с Путиным поставки энергоносителей и ситуацию на Украине.