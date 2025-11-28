  • Новость часаЮшков: Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2»
    Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России
    Очевидец рассказал подробности нештатной ситуации на Байконуре
    В Госдуме предложили ввести «период охлаждения» при покупке жилья
    Проданное властями СССР яйцо Фаберже из коллекции императора Николая II выставили на торги в Лондоне
    Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов
    Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
    США направили Москве скорректированный в Женеве проект по Украине
    На Украине обыски у «Али-бабы» Ермака описали словами «Сезам, откройся!»
    Депутаты предложили выпустить банкноту номиналом 10 тыс. рублей
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    12 комментариев
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    5 комментариев
    28 ноября 2025, 13:19 • Новости дня

    Лавров поговорил с Сийярто перед встречей Путина и Орбана в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров побеседовал с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто перед началом официальных переговоров лидеров РФ и Венгрии в Кремле.

    Делегации обеих стран уже собрались в представительском кабинете Кремля, где пройдет встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает ТАСС.

    На встрече будут присутствовать глава МИД России Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак.

    Среди участников венгерской делегации также будет министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

    Напомним, Орбан прибыл в Кремль для переговоров с Путиным. Орбан заявил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным поставки энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что после переговоров пресс-подход не запланирован.

    28 ноября 2025, 09:37 • Новости дня
    Орбан отправился в Москву на переговоры с Путиным

    Орбан отправился в Москву на переговоры с Путиным о газе и Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава правительства Венгрии Виктор Орбан вылетел в Москву, чтобы обсудить с российским лидером поставки энергоносителей и урегулирование ситуации на Украине.

    В беседе с журналистами перед вылетом Орбан анонсировал переговоры с Путиным, которые намечены на первую половину дня, передает ТАСС.

    «Сегодня мы будем разговаривать с президентом России», – заявил премьер Венгрии.

    Орбан подчеркнул, что его главная цель – обеспечить Венгрии стабильные поставки энергоресурсов. Он отметил, что в республике сохраняются самые низкие в Европе цены на топливо и сырье благодаря доступу к российской нефти и газу по ценам ниже международных.

    Премьер добавил, что намерен добиться гарантий энергоснабжения страны зимой и в течение следующего года по доступной цене. Особое значение Орбан придал снятию действия американских санкций, которые ранее мешали поставкам по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток».

    Комментируя возможность обсуждения украинского кризиса, Орбан сказал, что этот вопрос неизбежно окажется в повестке переговоров. Правительство Венгрии последовательно выступает за прекращение боевых действий и призывает стороны к мирному соглашению.

    По данным венгерских СМИ, Орбан и Путин встречались трижды после 2022 года, а всего провели переговоры четырнадцать раз. Последняя их встреча прошла в Москве 5 июля 2024 года в рамках миротворческой миссии, когда венгерский премьер также посетил Украину, Китай и США.

    Виктор Орбан ранее заявил о планах встретиться с Владимиром Путиным в Москве в пятницу.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что информация о встрече будет предоставлена Кремлем при наличии контактов.

    Песков также сообщал, что последняя беседа между Путиным и Орбаном состоялась 17 октября.

    Власти Венгрии заняли девятую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 10:28 • Новости дня
    Венгерская MOL начала переговоры о покупке российской доли в сербской NIS

    Венгрия начала обсуждать приобретение российской доли в сербской NIS

    Венгерская MOL начала переговоры о покупке российской доли в сербской NIS
    @ ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерская компания MOL рассматривает вариант увеличения участия в сербской NIS и готова содействовать сделке, которая может изменить контроль над компанией, сообщил глава аппарата правительства Венгрии Гергель Гульяш.

    Венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о приобретении российской доли в сербской нефтяной компании NIS, пишет «Коммерсантъ». Об этом сообщил глава аппарата правительства Венгрии Гергель Гульяш, отметив, что обсуждается возможность рыночной сделки с поддержкой венгерских властей.

    По его словам, «один из вариантов – это расширение роли MOL», и вывод NIS из-под российского контроля, по мнению Будапешта, находится в интересах самой компании.

    Ранее Венгрия выражала готовность содействовать Сербии в вопросах безопасности поставок топлива. Министр иностранных дел Петер Сиярто заявлял, что MOL увеличит экспорт нефти в Сербию в два с половиной раза.

    На прошлой неделе СМИ писали, что переговоры о приобретении российской доли в NIS также вела крупнейшая нефтяная компания ОАЭ ADNOC. В настоящий момент «Газпром нефти» принадлежит 44,9% акций NIS, еще 11,3% – у Газпрома, в то время как сама Сербия контролирует 29,87%. NIS остается единственным импортером нефти на сербском рынке.

    Президент Сербии Александр Вучич предложил США дать российским акционерам NIS 50-дневный срок для поиска покупателя контрольного пакета акций компании.

    Российские акционеры решили продать контрольный пакет акций крупнейшей энергетической компании Сербии NIS.

    Американские власти потребовали выхода российских акционеров из состава владельцев NIS.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Европа придумала, чем дать России взятку

    Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    Комментарии (8)
    28 ноября 2025, 13:17 • Новости дня
    Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Кремль для встречи с президентом России Владимиром Путиным, обсуждение ключевых вопросов начнется в ближайшее время.

    По информации, опубликованной в Telegram-канале Кремля, венгерский премьер уже находится в Кремле и в ближайшее время начнется официальная встреча лидеров двух стран.

    В сообщении в Telegram говорится: «Виктор Орбан в Кремле. Совсем скоро начнутся российско-венгерские переговоры». Ожидается обсуждение ключевых вопросов двусторонней повестки, а также ряда международных тем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече между Владимиром Путиным и премьером Венгрии Виктором Орбаном в Москве.

    Орбан заявил, что намерен обсудить с президентом России поставки энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.

    Песков отметил, что после встречи Путин и Орбан не планируют проводить пресс-подход.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 08:32 • Новости дня
    Орбан анонсировал встречу с Путиным в Москве в пятницу

    Reuters: Орбан сообщил о планах встретиться с Путиным в пятницу в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным в Москве для обсуждения энергетических вопросов, а также кризиса на Украине, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, Орбан рассчитывает провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве в пятницу, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что одной из основных целей этой встречи станет обеспечение поставок нефти и газа в Венгрию.

    В ходе визита в Москву Орбан также намерен обсудить с российским лидером меры по урегулированию конфликта на Украине. По словам премьер-министра, на переговорах предполагается затронуть вопросы, связанные с усилиями по достижению мирного урегулирования.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил, что Кремль сообщит о возможных контактах между президентом России Владимиром Путиным и Виктором Орбаном.

    Последний раз Владимир Путин и Виктор Орбан провели беседу 17 октября.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 09:48 • Новости дня
    Кремль подтвердил встречу Путина и Орбана в Москве

    Песков подтвердил встречу Путина и Орбана в Москве в пятницу

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече между Владимиром Путиным и премьером Венгрии Виктором Орбаном в Москве.

    Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном состоится в пятницу в Москве, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что такая встреча запланирована на сегодня.

    «Да, мы можем подтвердить», – заявил Песков.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным поставки энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.


    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 13:01 • Новости дня
    Премьер Венгрии Орбан прибыл в Москву на переговоры с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы энергетики и ситуацию на Украине.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву, его самолет приземлился в аэропорту Внуково, передает ТАСС.

    Согласно информации на сайте Кремля, нынешние переговоры станут 13-й по счету личной встречей Путина и Орбана с момента его вступления в должность премьер-министра Венгрии. Предыдущая встреча лидеров состоялась в июле 2024 года во время миротворческой миссии Орбана, в рамках которой он также посещал Украину, Китай и США. С начала специальной военной операции Путин и Орбан лично встречались дважды и трижды разговаривали по телефону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана в Москве.

    Виктор Орбан заявил, что намерен обсуждать с Владимиром Путиным вопросы поставок энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.

    После встречи лидеры не планируют делать совместные заявления для прессы.


    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 12:15 • Новости дня
    Песков: Путин и Орбан после встречи не планируют пресс-подход

    Песков:Путин и Орбан после встречи не планируют пресс-подход

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле состоятся переговоры между российским президентом и премьер-министром Венгрии, которые, как ожидается, пройдут после 13.00 по московскому времени, пресс-подход не запланирован, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин встретится с Орбаном в Кремле после 13.00, передает ТАСС.

    Переговоры пройдут без последующего пресс-подхода, сообщил Дмитрий Песков.

    На вопрос, будут ли публичные комментарии или пресс-подход после встречи, он ответил, что будут какие-то первые ремарки в открытой части с двух сторон.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным поставки энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече между Владимиром Путиным и Виктором Орбаном в Москве в пятницу.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 13:50 • Новости дня
    Юшков: Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2»

    Эксперт Юшков: Орбан прилетел к Путину обсуждать спасение сербской NIS из-под санкций США

    Юшков: Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2»
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Покупка венгерской компанией MOL российской доли в сербской нефтекомпании NIS будет иметь ряд положительных последствий. Так, сделка поспособствует снятию санкций с NIS, а проект строительства прямого нефтепровода между Венгрией и Сербией получит импульс. Однако есть и нюансы, которые способны стать темой переговоров Владимира Путина и Виктора Орбана, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Сделка по покупке компанией MOL российской доли в сербской нефтекомпании NIS возможна, но требует уточнения целого ряда деталей. Вероятно, в том числе с этой целью Виктор Орбан едет в Москву», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Он напомнил, что благодаря усилиям политика, MOL, которой принадлежат НПЗ в Венгрии и Словакии, может продолжать покупать нефть у «Лукойла». «То есть венгерский премьер показал, что у него есть возможности лоббировать принятия американцами соглашения. Возможно, сейчас он хочет предложить свои услуги в вопросе продажи NIS», – уточнил собеседник.

    В активе компании – современный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). «Газпром нефть», которой принадлежит 44,9% акций NIS, вложила 3 млрд долларов в модернизацию НПЗ, сделав из него один из наиболее технологически развитых в Европе с глубиной переработки больше 99%. Российская сторона хочет получить за него рыночную цену. Александр Вучич ранее озвучивал 700-800 млн долларов, что ниже рынка. Штаты же пытаются заставить «Газпром нефть» продать долю американским структурам.

    В покупке активов заинтересованы и венгры, которым по силам добиться одобрения возможной сделки регулятором США. «Российская нефть идет по нефтепроводу «Дружба» по следующему маршруту: в Венгрию, потом в Хорватию, где почти у побережья разворачивается и поступает по трубе в Сербию. Будапешт и Белград ранее активно обсуждали строительство прямого нефтепровода. Я думаю, если MOL купит NIS, то проект строительства получит новый импульс», – считает Юшков.

    Кроме того, такая сделка будет способствовать снятию санкций с NIS, добавил эксперт, напомнив, что основное требование Вашингтона – отсутствие российских акционеров. «Впрочем, у этой операции есть ряд вопросов, которые, повторю, могут стать темой переговоров Путина и Орбана. Один из них – что является предметом обсуждения: только ли доля Газпрома в 11,3% или весь пакет в 56,15%? Если у «Газпром нефти» останется пакет ниже контрольного, сможет ли Венгрия пролоббировать снятие санкций с NIS?» – отметил аналитик.

    Он допустил, что у Орбана есть предварительное обещание Трампа по судьбе сербской компании после становления MOL ее акционером. «Еще один вопрос – условия возможной продажи российской доли. Венгерская компания едва ли сможет заплатить рыночную цену. Вероятно, будет определенная скидка. Премьер Венгрии, наверное, хочет обсудить, на каких условиях российская сторона готова продать эти активы, предполагается ли обратный выкуп акций и прочее», – рассуждает экономист.

    «Я думаю, в ходе переговоров политики также коснутся вопроса строительства АЭС «Пакш-2». Орбан ранее договорился, чтобы США разрешили операции по проекту с участием ряда российских банков. Но при этом он пообещал, что Венгрия будет покупать американское ядерное топливо у Westinghouse. Готова ли Россия строить атомную электростанцию при таких условиях? Путину и Орбану предстоит прояснить все эти нюансы», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о покупке российской доли в сербской нефтекомпании NIS. Глава аппарата правительства Венгрии Гергель Гульяш заявил, что рассматривается возможность «обычной рыночной сделки». Обсуждения находятся на ранней стадии, окончательное решение не принято, уточнил он.

    Сообщение появилось накануне визита Виктора Орбана в Москву. По информации СМИ, возможное приобретение венгерской MOL доли в сербской NIS станет одной из тем переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии.

    Отметим, Будапешт ранее выражал готовность содействовать Белграду в вопросах безопасности поставок топлива. MOL в два раза увеличила поставки нефти в Сербию в ноябре, сообщил венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто. Он анонсировал, что в декабре объем поставок планируют поднять в два с половиной раза, передает Reuters.

    Примечательно, что США предоставили MOL исключение из санкционного режима: концерн сможет продолжать закупать нефть у «Лукойла» до 21 ноября 2026 года. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы OFAC. MOL может заключать сделки с «Лукойлом» и его трейдинговой компанией Litasco для покупки нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба».

    Напомним, NIS – основной производственный актив нефтеперерабатывающей отрасли Сербии. Контрольный пакет компании принадлежит российским структурам: «Газпром нефти» (44,85%) и «Газпрому» (11,3%). Белград владеет 29,87%. Главный актив NIS – это крупный НПЗ в городе Панчево. 26 ноября завод перешел в режим пониженной циркуляции на фоне нехватки нефти.

    Если США не дадут отсрочку от санкций, работа НПЗ будет полностью остановлена 29 ноября, сообщал президент Сербии Александр Вучич. Он отметил, что предложил правительству дать еще 50 дней для поиска покупателей NIS, а не проводить национализацию компании. «Если не будет заключен договор купли-продажи, у нас нет выбора. … Мы введем свою администрацию и предложим наивысшую возможную цену и заплатим ее российским друзьям», – приводит РИА «Новости» слова политика.

    Напомним, США ввели санкции против компании в начале текущего года. Применение карательных мер несколько раз откладывалось, но в ноябре санкции были приведены в действие. Для их снятия американская сторона потребовала полного выхода российских акционеров из NIS. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кому Газпром и «Газпром нефть» могли бы продать свою долю в сербской энергокомпании.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 13:57 • Новости дня
    Путин начал переговоры с Орбаном в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, они планируют обсудить тему урегулирования ситуации на Украине и энергетическое сотрудничество.

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой правительства Венгрии Виктором Орбаном начались в Кремле, передает ТАСС.

    «Я очень рад вас видеть. Мы с вами в контакте, по телефону разговариваем, и наши коллеги постоянно общаются. Мне очень приятно отметить, что несмотря на все сложности сегодняшнего дня, наши отношения сохраняются и продолжают развиваться», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Кремль для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел беседу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто перед встречей лидеров двух стран.

    Виктор Орбан сообщал, что намерен обсудить с Путиным поставки энергоносителей и ситуацию на Украине.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 14:04 • Новости дня
    Путин поблагодарил Орбана за готовность принять саммит России и США в Будапеште

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на переговорах в Кремле поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за готовность организовать российско-американский саммит в Будапеште.

    Путин выразил признательность Орбану за «отклик на возможную встречу» между российским и американским лидерами именно в Венгрии, передает ТАСС.

    Глава государства уточнил, что будет рад воспользоваться предложением Будапешта, если удастся достичь договоренностей о проведении саммита. «Если в ходе наших переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому очень рад и хочу вас поблагодарить за готовность оказать содействие», – заявил Путин на встрече.

    Также Путин подчеркнул, что инициатива провести встречу именно в столице Венгрии исходила от президента США Дональда Трампа. По словам российского лидера, Трамп объяснил это хорошими отношениями обеих стран с Венгрией и лично с Орбаном, а Москва с радостью согласилась на это предложение.

    Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

    Орбан заявил, что намерен обсудить с президентом России поставки энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 14:12 • Новости дня
    Орбан заявил о крупных экономических потерях Венгрии из-за конфликта на Украине

    Орбан заявил о значительных убытках венгерской экономики из-за Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о значительном снижении экономической активности страны из-за ограничений торговли с Россией и конфликтом на Украине.

    Венгрия в полной мере ощущает влияние украинского конфликта на себе, неся ощутимые экономические потери, заявил Виктор Орбан на встрече с Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Орбан подчеркнул, что экономическое взаимодействие между Венгрией, остальной Европой и Россией блокируется боевыми действиями на Украине.

    По словам премьера, Венгрия особенно пострадала из-за ограниченных торговых отношений с Россией, что негативно сказалось на ряде ключевых секторов экономики.

    Ранее в Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    Путин отметил взвешенную позицию Орбана по украинскому вопросу.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что после переговоров пресс-подход не запланирован.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 14:10 • Новости дня
    Путин отметил рост товарооборота России и Венгрии

    Путин: Товарооборот России и Венгрии вырос на 7% с начала года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объем товарооборота между Россией и Венгрией сократился почти на четверть из-за внешних ограничений, однако с начала года наблюдается небольшой рост, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле.

    «В прошлом году у нас произошло некоторое снижение товарооборота – прежде всего, конечно, из-за внешних ограничений… все-таки прилично – минус 23%», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Путин также отметил, что сейчас виден положительный сдвиг: с начала года зафиксирован рост российско-венгерского товарооборота более чем на 7%. Он подчеркнул, что хотя рост пока скромный, динамика позволяет говорить о благоприятных перспективах для дальнейшего развития экономических связей.

    Президент России отдельно отметил, что отношения двух стран строятся сейчас на прагматическом подходе и базируются «на самом лучшем из того, что было» в истории российско-венгерских контактов.

    Особое место во взаимодействии Москвы и Будапешта занимает энергетика. Путин отметил, что сотрудничество здесь «большое, хорошее очень», однако требует регулярных консультаций на самом высоком уровне из-за наличия ряда проблемных вопросов.

    Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

    Орбан заявил, что намерен обсудить с президентом России поставки энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.

    В ходе встречи Путин поблагодарил Орбана за готовность принять саммит России и США в Будапеште.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 14:00 • Новости дня
    Путин отметил взвешенную позицию Орбана по украинскому вопросу

    Путин назвал взвешенной позицию Венгрии по вопросу конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле отметил взвешенную позицию венгерских властей по украинскому вопросу.

    Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле отметил взвешенную позицию венгерских властей по украинскому вопросу, передает ТАСС.

    «Мы знаем вашу взвешенную позицию по украинскому вопросу», – подчеркнул Путин.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Кремль для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Орбан заявил, что планирует обсуждать поставки энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что после переговоров пресс-подход не запланирован.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 14:15 • Новости дня
    Путин заявил о доверительном диалоге с Орбаном

    Путин: С Орбаном можно откровенно обсуждать все вопросы и искать решения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном у него сложились доверительные отношения, позволяющие обсуждать любые вопросы.

    Открывая встречу в Кремле, российский лидер отметил, что личное знакомство и взаимное уважение позволяют вести диалог напрямую по самым разным темам, даже если мнения сторон не всегда совпадают, передает ТАСС.

    По словам Путина, Орбан «прежде всего в своей работе отстаивает интересы своей страны – Венгрии – и своего народа», а оба лидера могут обсуждать любые вопросы благодаря сложившейся доверительной атмосфере. Это, по мнению президента, создает условия для поиска решений по самым сложным проблемам.

    Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

    В ходе встречи Путин поблагодарил Орбана за готовность принять саммит России и США в Будапеште. Он также отметил рост товарооборота России и Венгрии.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 14:19 • Новости дня
    Орбан высказал надежду на успех мирных инициатив по Украине

    Орбан выразил надежду на успех объявленных инициатив по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду на то, что недавно представленные мирные инициативы, связанные с ситуацией на Украине, в конечном итоге приведут к установлению мира.

    Орбан выразил надежду на достижение мира благодаря новым предложениям по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    «Мы надеемся, что недавно обнародованные мирные инициативы в конечном итоге приведут к этому самому миру», – заявил Орбан.

    Орбан заявил о крупных экономических потерях страны из-за конфликта на Украине.

    Владимир Путин отметил взвешенную позицию Виктора Орбана по украинскому вопросу.

    Комментарии (0)
