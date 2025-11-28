  • Новость часаЮшков: Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2»
    Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России
    Очевидец рассказал подробности нештатной ситуации на Байконуре
    В Госдуме предложили ввести «период охлаждения» при покупке жилья
    Проданное властями СССР яйцо Фаберже из коллекции императора Николая II выставили на торги в Лондоне
    Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов
    Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
    США направили Москве скорректированный в Женеве проект по Украине
    На Украине обыски у «Али-бабы» Ермака описали словами «Сезам, откройся!»
    Депутаты предложили выпустить банкноту номиналом 10 тыс. рублей
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    28 ноября 2025, 13:47 • Новости дня

    Адвокат осужденного по делу Долиной заявил, что мошенники находятся за границей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Организаторы мошенничества с квартирой певицы Ларисы Долиной скрываются за пределами страны, заявил адвокат осужденного Андрея Основы Асим Алыев.

    «Организаторы этой аферы [находятся] явно не на территории нашей страны, очень надеемся, что их установят и привлекут к уголовной ответственности», – сказал Алыев ТАСС.

    Он добавил, что его клиенту заплатили 10 тыс. рублей за предоставленную банковскую карту. Он также подчеркнул, что Основа категорически отвергает предъявленные обвинения и считает себя жертвой мошенников.

    Ранее суд признал требования двух пострадавших по делу о мошенничестве с квартирой Долиной и оставил арест на имущество обвиняемых.

    До этого суд признал виновными четверых человек в мошенничестве с квартирой артистки на сумму 317 млн рублей и назначил им сроки от четырех до семи лет лишения свободы.

    27 ноября 2025, 18:35 • Новости дня
    Милонов предложил лично отвести в школу переехавшую в Россию девочку из Казахстана
    Милонов предложил лично отвести в школу переехавшую в Россию девочку из Казахстана
    @ кадр из видео/regnum.ru

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Девочка, дорогая, приезжай к нам. Если надо, я за руку отведу в Петербурге, Москве в школу», – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель председателя думского комитета по защите семьи Виталий Милонов, комментируя обращение русскоязычной Таисии Блаженской из Казахстана, которую сначала зачислили в школу в Тобольске, а потом отказали в обучении.

    12-летняя Таисия Блаженская, дочь репатриантов из Казахстана, записала обращение, в котором рассказала, что пропускает уже вторую четверть, поскольку не может учиться в российской школе. Она рассказывает, что она успешно сдала тест на знание русского языка, после чего ее зачислили в учебное заведение, однако позже ей сообщили об ошибке и заявили, что смогут принять лишь при наличии гражданства.

    «Дети-носители языка, русские дети откуда бы не приехали – из Казахстана, США или любой другой страны, – должны обязательно иметь право на обучение в школе. Даже если гражданство не оформлено, какая разница! Это наши дети, наши по духу», – говорит Милонов.

    Он считает, что нужно принять экстраординарное решение – изменить закон. «Наш ребенок, приехавший в Россию, приехавший домой, должен учиться в школе, и это наша священная обязанность. Так что девочка, дорогая, приезжай к нам. Если надо, я за руку отведу в Петербурге, Москве в школу», – предложил Милонов.

    В начале сентября приехавшие в Россию русскоязычные дети, которые не прошли тест на знание русского языка для мигрантов при поступлении в школы, опубликовали в интернете обращение. На видео ребят пожаловались, что из-за провала тестирования им отказали в приеме в школу.

    28 ноября 2025, 03:50 • Новости дня
    Трамп назвал «смехотворным» соотношение ледоколов России и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в ходе обращения к военнослужащим из Белого дома заметил, что США существенно отстают в плане ледокольного флота, отметив, что разница в числе кораблей, например, с Россией, «до смешного обидна».

    «У нас не было ни одного, теперь у нас один [ледокол]. У России 48, а у нас один. Да это просто смехотворно», – сказал Трамп в ходе трансляции из Белого дома.

    При этом американский лидер признал, что в США строительство одного ледокола будет по стоимости равноценно покупке 11 в Финляндии, что и было сделано в октябре американским правительством.

    «Мы заказали 11 ледоколов. Вы хотели построить один, но он стоил бы почти столько же, сколько 11. Причем каждый из этих 11 гораздо лучше, чем тот один. Не самая лучшая сделка», – отметил Трамп.

    В начале октября на встрече финским президентом Александером Стуббом Трамп объявил о закупке Штатами 11 ледоколов у Финляндии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп в начале октября рассказал о планах США закупить в Финляндии ледоколы, так как США эксплуатируют один действующий ледокол, построенный в 1976 году.

    Александр Воротников, доцент ИОН Президентской академии, координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики рассказал газета ВЗГЛЯД, почему США отстали в ледокольной гонке.

    27 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Европа придумала, чем дать России взятку

    Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    27 ноября 2025, 23:55 • Новости дня
    Захарова призвала вызывать санитаров для «врунгильды» Каллас
    Захарова призвала вызывать санитаров для «врунгильды» Каллас
    @ Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась пониманием, почему госсекретарь США Марко Рубио отказался встречаться с главой евродипломатии Каей Каллас после заявления о нападении России на десятки стран.

    «Вызывайте санитаров. Я теперь понимаю, почему меня сегодня на брифинге журналисты попросили прокомментировать отказ Госсекретаря США Рубио с ней встречаться – это небезопасно», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Захарова также приложила видео к посту, на котором Каллас в ходе пресс-конференции по итогам Неформального совета по иностранным делам заявляет о России, нападающей на страны, а на некоторые по три-четыре раза.

    «За последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран, некоторые – три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию», – говорит Каллас.

    «Может, эта врунгильда расскажет, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства? Хотя бы за последние 100 лет? Или ей для этого и суток не хватит?» – задается, резюмируя, вопросом Захарова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю. Каллас потребовала сократить численность армии России. Захарова отметила «редкий ум» Каллас после слов о привилегии поездок в ЕС.


    27 ноября 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине

    Путин: Конфликт на Украине прекратится после ухода ВСУ с занимаемых территорий

    Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что боевые действия на Украине прекратятся только в случае ухода войск Украины с занимаемых ими территорий.

    Путин подчеркнул: «Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут – мы добьемся этого вооруженным путем», передает РИА «Новости».

    Глава государства сделал это заявление на пресс-подходе по итогам визита в Бишкек. Российский лидер находится в Киргизии с 25 по 27 ноября, где в рамках государственного визита встретился с лидером Киргизии Садыром Жапаровым и провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе визита Путин также принял участие в саммите ОДКБ.

    Ранее Путин предупредил, что при отказе Киева от предложений США события, аналогичные произошедшему в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта.

    28 ноября 2025, 10:10 • Новости дня
    В России запланировали запустить систему целевого набора мигрантов

    «Коммерсантъ»: Эксперимент целевого набора мигрантов стартует в России с 2027 года

    Tекст: Вера Басилая

    C 2027 года в России появится пилотный проект по целевому набору иностранных работников и новой системе проверки мигрантов, сообщают СМИ.

    Пилотный проект целевого набора иностранных работников может стартовать в России с 2027 года, пишет «Коммерсантъ».

    Система будет работать по реестровой модели: мигранты сначала пройдут все необходимые процедуры на родине, затем смогут приехать в Россию к конкретным работодателям, следует из проекта плана МВД по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2026–2030 годы.

    В МВД рассчитывают, что существенное число иностранных специалистов смогут работать по этой модели, что позволит точнее распределять рабочую силу в экономиках различных отраслей. К маю 2026 года МВД, Минтруд, ФСБ и ФНС должны подготовить законопроект, регламентирующий способы набора и проверки мигрантов.

    Также в планах запуск информационной системы и мобильного приложения для оформления и сопровождения целевого найма, создание механизма выявления отраслей, наиболее нуждающихся в трудовых ресурсах из-за рубежа.

    Генеральный прокурор России Александр Гуцан потребовал устранить существующие проблемы миграционного контроля и усилить меры против нарушителей.

    В течение 2024 года в Россию прибыло более 6 млн мигрантов, из которых примерно половина приехала для трудоустройства.

    В сентябре 2025 года в России обновили правила контроля въезда мигрантов.

    27 ноября 2025, 17:32 • Новости дня
    Путин спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении

    Путин: ВС России могут обрушить фронт ВСУ на Запорожском направлении

    Путин спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин допустил возможность обрушения линии фронта украинских войск на Запорожском направлении.

    Он отметил активные действия группировки российских войск «Днепр» и стремительное продвижение группировки «Восток», передает ТАСС.

    «Войска группировки «Восток» весь укрепрайон ВСУ практически обходят с севера. Против них с одной стороны стоит наша группировка «Днепр», а группировка «Восток» обходит их с севера. И это может привести к обвалу фронта на этом участке [на Запорожском направлении]», – сказал он.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что освобождение населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области открывает для ВС России возможности продвижения сразу на двух направлениях. Наиболее эффективным может оказаться заход с тыла в Запорожскую область.

    Ранее на Запорожском направлении нашли десятки тел украинских военных.

    27 ноября 2025, 21:54 • Новости дня
    Избежавший теракта 11 сентября экс-сотрудник ВТЦ погиб после нападения подростков

    NYP: Избежавший теракта 11 сентября экс-сотрудник ВТЦ погиб после нападения подростков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший сотрудник Всемирного торгового центра (ВТЦ) Роджер Боркум, который «чудом избежал» теракта 11 сентября 2001 года, погиб после жестокого избиения в центре Джэксонвилла, пишет New York Post (NYP).

    По данным местной полиции, ночью 19 октября трое подростков напали на 64-летнего мужчину, избив его до потери сознания, сообщает NYP. В отчетах подчеркивается, что у пострадавшего была сильная кровопотеря и «кровавый след, тянущийся по тротуару».

    Свидетели рассказали, что подростки рылись в рюкзаке Боркума, а затем вернулись через 20 минут и вновь избили его. Один из задержанных позже заявил, что инцидент произошел после того, как Боркум, незнакомец, «оскорбил память их умерших друзей». Боркум умер в больнице спустя четыре дня после нападения.

    Задержанными оказались Джастин Карри, Маркавион Лейси и Роберт Поп, которым на момент совершения преступления было 12, 19 и 16 лет соответственно. Все трое были официально обвинены в убийстве 20 ноября.

    Боркум, родившийся в Сайоссете, ранее работал консультантом на 77-м этаже первой башни ВТЦ и был уволен летом 2001 года, буквально спасшись от событий 11 сентября. Его супруга Селест Боркум погибла во время гуманитарной миссии в Африке в 2009 году. В момент нападения мужчина был бездомным.

    В прошлом году японский фотограф опубликовал новое видео теракта 11 сентября в США.

    27 ноября 2025, 14:59 • Новости дня
    Назван топ-7 самых дорогих ведущих корпоративов в России

    В топ-7 самых высокооплачиваемых ведущих корпоративов вошли Нагиев и Галустян

    Назван топ-7 самых дорогих ведущих корпоративов в России
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Актеры и шоумены Дмитрий Нагиев, Марина Кравец и Михаил Галустян попали в семерку самых дорогих ведущих корпоративов, где гонорары достигают 7 млн рублей за вечер, сообщил организатор событий, директор артистов и ведущих Табриз Шахиди.

    Дмитрий Нагиев, Марина Кравец, Михаил Галустян, Лера Кудрявцева, Игорь Верник, Азамат Мусагалиев и Екатерина Скулкина возглавили топ-7 самых высокооплачиваемых ведущих новогодних корпоративов в России, передает ТАСС.

    Организатор мероприятий и директор артистов Табриз Шахиди рассказал, что гонорары для ведущих такого уровня за вечер продолжительностью до пяти часов стартуют от 3 млн и достигают 7 млн рублей, не считая налогов и дополнительных условий райдера. Он отметил, что именно эти имена чаще всего фигурируют среди ведущих премиум-класса для корпоратива.

    Шахиди также подчеркнул, что сохранение высокого уровня спроса связано как с рейтингом артистов, так и с их востребованностью у корпоративных клиентов. Ранее он уточнял, что в новогодние праздники особо занятым считается заслуженный артист России Леонид Агутин, который дает наибольшее количество выступлений среди звезд.

    Ранее Шахиди назвал самыми востребованными и дорогими на новогодних корпоративах 2025 года артистов «Ленинград», Басту, «Руки Вверх» и Ирину Аллегрову. Гонорары этих исполнителей достигают 20 млн рублей.

    27 ноября 2025, 20:44 • Новости дня
    Михалков осудил воскрешение актеров через ИИ

    Михалков выступил против использования ИИ для воссоздания на экране умерших артистов

    Михалков осудил воскрешение актеров через ИИ
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Режиссер Никита Михалков заявил о недопустимости применения искусственного интеллекта (ИИ) для оживления на экране давно умерших известных актеров.

    Режиссер Никита Михалков резко раскритиковал практику «оживления» с помощью искусственного интеллекта умерших известных актеров для применения их образов в современных фильмах, передает РИА «Новости». Он заявил, что использование ИИ для воскрешения великих артистов и предоставление им новых ролей нарушает все этические нормы и авторские права.

    Михалков на пресс-конференции в Москве выразил мнение, что преступно «давать им тексты, которые они никогда в жизни не произносили, и заставлять их делать волею необязательно талантливого человека то, чего бы они никогда не сделали». По его словам, подобные попытки эксплуатации наследия ушедших актеров ради продвижения новых проектов недопустимы.

    В то же время режиссер отметил, что не выступает против применения новых технологий в кино, если они используются для создания уникальных художественных миров и повышения зрелищности. Он уточнил, что такие методы для усиления эффекта приветствуются, но важно, чтобы технологии не становились целью сами по себе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов также выступил против использования дипфейков умерших артистов.

    До этого сын народного артиста СССР Юрия Никулина Максим одобрил применение нейросети для создания образа его отца в фильме «Манюня: Приключения в Москве».

    28 ноября 2025, 01:31 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта для ВСУ
    Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта для ВСУ
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    При повторении ситуации в Купянске на других направлениях СВО украинским военным придется пойти на сворачивание фронта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Киргизию и саммита ОДКБ.

    «Здесь и кроются различия между теми на Западе, кто хочет добиться мира и как можно быстрее, даже ценой каких-то взаимных уступок, в том числе с украинской стороны. Потому что если все, что произошло в Купянске, будет происходить и на тех участках, о которых сейчас сказал, то сворачивание фронта будет неизбежным», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Напомним, ранее Путин предупредил Киев о том, что при отказе от предложений США события, аналогичные произошедшему в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта.

    Купянск в Харьковской области 20 ноября перешел под контроль российских войск. Минобороны впервые показало кадры освобождения города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении и заявил, что Купянск полностью находится в руках военных России.

    27 ноября 2025, 21:57 • Новости дня
    Европарламент принял резолюцию об отказе признавать новые регионы России

    Tекст: Вера Басилая

    Европарламент принял резолюцию по украинскому регулированию с обещанием никогда не признавать новые регионы России и требованием вывести российские войска из Крыма и Донбасса, следует из результатов голосования.

    Резолюция Европарламента по урегулированию ситуации на Украине была принята большинством голосов, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, Европарламент заявил о непризнании новых российских регионов и призвал к выводу российских сил из Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

    В резолюции ЕП , новые регионы России называются «временно оккупированными украинскими территориями», которые никогда не будут юридически признаны ЕС и его государствами-членами как российскими.

    Также подчеркивается, что любое мирное соглашение по Украине должно предусматривать полный вывод российских войск с международно признанных территорий Украины и обязать Россию возместить нанесенный ущерб.

    Евродепутаты высказались за развертывание строгой международной миротворческой миссии под эгидой ООН по обе стороны линии соприкосновения. Они настаивают на формировании надежных гарантий безопасности для Украины, фактически аналогичных соглашениям НАТО, а также призывают ЕС согласиться на использование российских активов для финансовой поддержки Киева.

    Европарламент обозначил, что «двусмысленность» политики США ослабляет усилия по достижению мира. По мнению европарламентариев, Евросоюз должен занимать лидирующую позицию в поиске решений для украинского урегулирования.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Крым и Донбасс останутся под российским контролем, а Россия завершит конфликт на Украине в качестве победителя.

    США предложили план урегулирования, по которому Киев уступает часть Донбасса, а Россия получает экономические и политические преференции.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Украина вскоре утратит оставшиеся районы Донбасса.

    Президент России Владимир Путин заявил, что юридическое признание Крыма и Донбасса частью России должно обсуждаться на российско-американских переговорах.

    27 ноября 2025, 20:12 • Новости дня
    На «Москвиче» собрали первый электромобиль «Атом»

    На автозаводе «Москвич» собран первый электромобиль «Атом»

    На «Москвиче» собрали первый электромобиль «Атом»
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На автозаводе «Москвич» завершена сборка первого тестового электрокара «Атом», инженеры протестировали работу электроники с обновленным ПО и проверили сервисы в условиях, близких к реальным, сообщили в компании – кураторе проекта.

    Первый электромобиль «Атом» серии PT собрали на автозаводе «Москвич». Серия PT предназначена для отработки всех этапов сборки, которые затем будут применяться при выпуске товарных автомобилей, пишет «Российская газета».

    В компании-кураторе проекта АО «Кама» уточнили, что инженеры провели тестирование всех основных электронных систем на версии PT, используя актуальное программное обеспечение. В ходе испытаний была выполнена комплексная диагностика аппаратных модулей, а также проверка работы сервисов, максимально приближенная к реальной эксплуатации.

    Параллельно ведется подготовка к старту серийного производства электрокара «Атом». Официальную дату запуска пока не объявили, однако ранее звучали планы запустить массовую сборку до конца текущего года.

    «Атом» – российский электрокар длиной около четырех метров с электромотором мощностью 204 л. с. на задней оси и запасом хода примерно 500 км на одной зарядке. Модель планируют выпускать как в гражданской версии, так и в вариантах для такси, каршеринга и государственных структур.

    На 2026 год объем выпуска составит 6000 автомобилей. По данным на конец сентября, на модель уже оформлено более 100 тыс. предзаказов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле предсерийный электромобиль «Атом» впервые проехал по Москве.

    В январе разработчики показали предсерийные прототипы «Атома». К октябрю 2023 года электромобиль «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов в России.


    27 ноября 2025, 15:21 • Новости дня
    Активист призвал отменить концерты Лепса после шутки про Красную площадь

    Активист Иванов призвал отменить концерты Лепса после шутки про Красную площадь

    Активист призвал отменить концерты Лепса после шутки про Красную площадь
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов потребовал отменить концерты певца Григория Лепса и призвал артиста публично извиниться за его шутку о свадьбе на Красной площади.

    Иванов отметил: «Подобные высказывания, даже сделанные в форме иронии, демонстрируют двойные стандарты и неуважение к нашему общему историческому и культурному достоянию», передает Газета.Ru.

    Активист подчеркнул, что Красная площадь является священным местом с Могилой Неизвестного Солдата и местом проведения важных государственных церемоний, а идеи устроить там барную стойку и «отстреливать по периметру» журналистов он считает проявлением легкомысленности и оскорблением памяти предков. Иванов обратил внимание, что публичные личности с высоким статусом не должны позволять себе подобные слова – по его мнению, это подрывает традиционные ценности и авторитет государственных институтов.

    Иванов заявил, что шутки о насилии в адрес журналистов опасны и создают атмосферу вседозволенности. Он потребовал, чтобы Лепс принес извинения перед всеми работниками СМИ и предложил, чтобы руководство учреждений культуры рассмотрело вопрос о целесообразности новогодних выступлений певца. По мнению общественника, творчество должно быть неразрывно связано с моралью и ответственностью перед народом, а случай с Лепсом должен стать предметом серьезного обсуждения.

    Напомним, Григорий Лепс в разговоре с журналистами пошутил, что хотел бы сыграть свадьбу на Красной площади, поставить барную стойку у Мавзолея и «отстреливать журналистов по периметру». Ранее артист сообщил, что женится на 19-летней Авроре Кибе весной, но не планирует делать церемонию светским событием.

    В сентябре президент РФ Владимир Путин официально отметил заслуги Григория Лепса в развитии отечественной культуры, вручив ему государственную награду.

    27 ноября 2025, 15:54 • Новости дня
    Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ и заходе в Северск

    Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ и вошли в Северск

    Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ и заходе в Северск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подразделения Вооруженных Сил России вошли в Северск после прорыва обороны ВСУ, одновременно атака велась с трех направлений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    О прорыве обороны ВСУ и входе российских военнослужащих в Северск в ДНР в своем Телеграм-канале сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, на украинские позиции в районе Северска давили сразу с трех направлений, что привело к частичному обрушению фронта, и российские подразделения смогли прорвать линию обороны противника и войти в населенный пункт.

    Марочко отметил, что продолжается продвижение российских сил как с северной части города, так и на южном участке вдоль железнодорожного полотна. Он также подчеркнул, что продолжается наступление внутри самого Северска .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Марочко сообщил, что ВСУ за последние дни провели более десяти неудачных контратак под Северском, пытаясь вернуть утраченные позиции.

    До этого российские войска прорвали оборонительную линию ВСУ на северных окраинах Северска и заняли часть фортификационных сооружений украинских войск.

    Военный эксперт Марочко также заявил, что 90% Волчанска перешло под контроль ВС России.


    27 ноября 2025, 23:10 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о повреждениях стартового стола при старте «Союза-2.1а»
    Роскосмос сообщил о повреждениях стартового стола при старте «Союза-2.1а»
    @ Иван Тимошенко/@roscosmos_gk

    Tекст: Катерина Туманова

    Госкорпорация «Роскосмос» сообщила о результатах осмотра места старта «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28», были выявлены повреждения стартового стола.

    «Был произведен осмотр места старта, как это происходит каждый раз после выведения ракеты. Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола. После пуска могут появляться повреждения, поэтому в мировой практике обязателен подобный осмотр. Сейчас ведется оценка состояния стартового комплекса», – сказано в сообщении в Telegram-канале.

    В ведомстве добавили, что ракета стартовала в штатном режиме, без замечаний. Корабль успешно пристыковался к МКС, экипаж на борту, самочувствие хорошее.

    «Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены», – заверили в Роскосмосе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28» и новым экипажем для Международной космической станции. Космонавты перед стартом получили символичный напутственный пинок от генерального директора Роскосмоса Дмитрия Баканова.

    Позже «Союз МС-28» с международным экипажем был успешно выведен на орбиту.

    NYT: Обыски у Ермака могут сорвать мирные переговоры под эгидой США
    Грузинские СМИ: От Тбилиси требовали отвлечь 40 тыс. российских солдат
    Трамп решил начать «обратную миграцию» в США
    При атаке дронов в Новороссийске повреждения получили 227 квартир
    Афганистан предложил России рабочих для сельского хозяйства
    «Новые люди» предложили ввести уголовное наказание за незаконные рехабы
    В Госдуме заявили об эффекте «дела Долиной» с возвратом квартир

    Прибалтика и Финляндия не выдержали санкций против России

    Экономики стран Балтии и Финляндии испытывают серьезное напряжение из-за собственных европейских санкций. К ним больше не ездят туристы, бизнес не инвестирует, порты и автомобильные компании теряют грузы. Жить без российских туристов, инвесторов и бизнесменов оказалось не так-то просто. Поэтому они просят денег на возмещение потерь от антироссийских санкций. Подробности

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России

    Владимир Путин предложил странам ОДКБ масштабное обновление военного арсенала за счет российской техники, доказавшей свою надежность в боевых условиях. По его словам, Москва сосредоточит свои усилия на повышении боеспособности коллективных сил организации. Как говорят эксперты, Россия сможет предложить партнерам широчайшую номенклатуру военной продукции, которая дешевле и эффективнее западных аналогов. Подробности

    В Гвинее-Бисау столкнулись советская военная школа и Елисейский дворец

    В одной из наиболее дружественных к России африканских стран – Гвинее-Бисау – произошел очередной за последнее время военный переворот. Почему сам этот переворот выглядит опереточным, при чем здесь влияние жены президента страны – и каковы могут быть политические последствия этих событий для интересов России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Европа придумала, чем дать России взятку

      Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

