Адвокат осужденного по делу Долиной заявил, что мошенники находятся за границей

Tекст: Алексей Дегтярев

«Организаторы этой аферы [находятся] явно не на территории нашей страны, очень надеемся, что их установят и привлекут к уголовной ответственности», – сказал Алыев ТАСС.

Он добавил, что его клиенту заплатили 10 тыс. рублей за предоставленную банковскую карту. Он также подчеркнул, что Основа категорически отвергает предъявленные обвинения и считает себя жертвой мошенников.

Ранее суд признал требования двух пострадавших по делу о мошенничестве с квартирой Долиной и оставил арест на имущество обвиняемых.

До этого суд признал виновными четверых человек в мошенничестве с квартирой артистки на сумму 317 млн рублей и назначил им сроки от четырех до семи лет лишения свободы.