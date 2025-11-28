Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.5 комментариев
Адвокат осужденного по делу Долиной заявил, что мошенники находятся за границей
Организаторы мошенничества с квартирой певицы Ларисы Долиной скрываются за пределами страны, заявил адвокат осужденного Андрея Основы Асим Алыев.
«Организаторы этой аферы [находятся] явно не на территории нашей страны, очень надеемся, что их установят и привлекут к уголовной ответственности», – сказал Алыев ТАСС.
Он добавил, что его клиенту заплатили 10 тыс. рублей за предоставленную банковскую карту. Он также подчеркнул, что Основа категорически отвергает предъявленные обвинения и считает себя жертвой мошенников.
Ранее суд признал требования двух пострадавших по делу о мошенничестве с квартирой Долиной и оставил арест на имущество обвиняемых.
До этого суд признал виновными четверых человек в мошенничестве с квартирой артистки на сумму 317 млн рублей и назначил им сроки от четырех до семи лет лишения свободы.