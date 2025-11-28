Кошта сообщил о тесной работе ЕС с Киевом и США по Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кошта дал интервью испанскому изданию La Vanguardia, где заявил, что Брюссель работает с Киевом и Вашингтоном над созданием условий для справедливого и прочного мира на Украине, передает ТАСС.

Кошта подчеркнул, что важно сосредоточиться на достижении мира, а не обсуждать детали каждого рабочего документа. «Нам следует избегать комментариев по каждому рабочему документу и сосредоточиться на главной цели: скорейшем достижении справедливого и прочного мира на Украине», – заявил глава Евросовета. Он добавил, что прекращение огня и согласие России на переговоры являются крайне важными условиями урегулирования ситуации.

Кошта отметил уникальную роль Евросоюза в переговорах по санкциям, расширению и вопросу замороженных активов, подчеркивая, что именно ЕС принимает все ключевые решения. «Мы договорились с США, что когда речь зайдет о переговорах по вопросам, связанным с ЕС, они должны будут говорить с ЕС», – заверил политик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщила, что Европейский Союз готовится к возможному скорому прекращению помощи с США Киеву.

The New York Times заявила об изменениях в мирном плане Дональда Трампа после переговоров в Женеве. Белый дом отметил продолжение тесной работы с Киевом по мирному плану.