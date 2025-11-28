Всемирный день сострадания и День отказа от покупок отмечается 28 ноября

Tекст: Катерина Туманова

Всемирный день сострадания/милосердия отмечается 28 ноября ежегодно с 2012 года. Индийский поэт, журналист, актер и общественный деятель Притиш Нанди, который ушел из жизни в январе 2025 года, стал инициатором торжества, призванного напомнить о гуманности и добром отношении к любому живому существу.

Всемирный день отказа от покупок, как ни иронично звучит формулировка в так называемую Черную пятницу – день распродаж, возник в начале 90-х как антипод сумасшествию покупок. Канадский художник-рекламист Тед Дейв в 1992 году призвал общественность подумать о проблеме неконтролируемого и излишнего потребления, которые и ведут к финансовому кризису как в масштабе семьи, так и на уровне экономики страны. Идея Дейва постепенно завоевывали все больше последователей и к 2001 году акция – антагонист Черной пятнице стала всемирной.

А тем, кто чужд новациям и предпочитает проверенную классику, самое время бежать по магазинам и ловить скидки Черной пятницы. Вчера, в четвертый четверг ноября, в США отпраздновали День благодарения, и распродажи стартуют с раннего утра. Когда-то продавцы отмечали красным карандашом в системе торгового учета убытки, а черным – прибыль, отсюда и пошло название самого ожидаемого дня распродаж в году.

Неофициальный праздник в эту пятницу отмечают филологи и любители изобретать слова – День придумывания новых слов – своего рода всемирная викторина креативности, выдумки и находчивости.

При этом в США 28 ноября празднуют, кроме прочего, День остатков индейки, в Британии – День иллюстрации, в Конго – День республики.

А именинный пирог легко разделить на четыре порции между Дмитрием, Никитой, Петром и Николаем.