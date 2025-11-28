Пленный ВСУ пообещал сбежать с Украины сразу после обмена

Tекст: Дмитрий Зубарев

Солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Артем Садовей, находящийся в плену у российских военных, признался о намерении покинуть территорию Украины после возможного обмена, передает ТАСС. По его словам, при первой же возможности он собирается уехать с Украины: «Как только появилась бы возможность, уехал бы оттуда. Буду уезжать оттуда, и побыстрее», – заявил Садовей в интервью агентству.

Пленный рассказал, что после возврата из плена солдатам ВСУ предоставляется отпуск длительностью три месяца. За этот период он рассчитывает подготовить документы, чтобы успеть выехать за границу до истечения отпуска.

Садовей отметил, что не собирается возвращаться на службу в ВСУ и не видит для себя будущего на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады предложил отправлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды. Бойцы ремонтного батальона ВСУ решили массово оставить армию из-за угрозы отправки на передовую. Более 150 тыс. военнослужащих сбежали из ВСУ с начала года.