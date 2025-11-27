Захарова: Усилия по мирному урегулированию на Украине вызывают конвульсии у НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

Она раскритиковала подход Североатлантического альянса, отметив, что их действия направлены на срыв переговорного процесса, несмотря на публичные заявления о стремлении к миру, передает ТАСС.

«Любые наметки по политико-дипломатическому урегулированию, пути или контактам вызывают у них просто приступ в информационной среде таких конвульсий, которые призваны затормозить, не пускать, обрушить даже тенденции», – заявила Захарова, комментируя высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Ранее Рютте заявил, что конфликт на Украине может быть завершен до конца текущего года. При этом он подчеркнул, что мирный план, по его мнению, не влияет на оценку России как «долгосрочной угрозы для Европы».

Захарова, в свою очередь, заявила, что Россия не видит изменений в позиции НАТО, считая, что альянс продолжает мешать диалогу и стабилизации ситуации. Она также указала, что количество утечек и публичных заявлений НАТО подтверждает такую линию поведения.

Ранее дипломат Дьердь Варга заявил о панике Европы из-за возможного мира на Украине.

Европейские лидеры направили в Вашингтон переработанный ими вариант плана США по урегулированию конфликта на Украине.