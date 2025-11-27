Минобороны: Силы ПВО сбили 18 БПЛА над регионами России и Азовским морем

Tекст: Мария Иванова

В период с 8.30 до 12.00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны России.

В ведомстве отметили: «Всего дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены восемнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

Десять БПЛА были сбиты над Ростовской областью, четыре – над Тульской областью, два – над Краснодарским краем. Кроме того, по одному беспилотнику был уничтожен над территорией Воронежской области и над акваторией Азовского моря.

В Минобороны подчеркнули, что все цели были своевременно обнаружены и уничтожены, угрозы для гражданской инфраструктуры не возникло.

Напомним, заминувшую ночь силы ПВО уничтожили 118 украинских беспилотников над территорией России.

Накануне веечером средства ПВО также сбили 19 беспилотников над разными регионами страны и Азовским морем.