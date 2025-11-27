Лукашенко заявил о высокой вероятности подписания Украиной мирного договора США

Tекст: Елизавета Шишкова

Лукашенко заявил, что украинские власти примут предложенный Соединенными Штатами мирный договор, передает ТАСС.

По мнению белорусского лидера, уже согласованы основные моменты соглашения, что может поспособствовать его скорейшему подписанию.

Лукашенко подчеркнул, что сейчас дальнейшая реакция зависит от украинской стороны. «Думаю, что в связи с теми событиями, которые развиваются на фронте, Украина пойдет на этот мирный договор. В противном случае потеряет страну полностью», – отметил президент Белоруссии.

Он также добавил, что поддерживает усилия России по урегулированию конфликта, отметив, что многое зависит от действий американской стороны: «Если американцы себя поведут как дипломаты и настоящие юристы, этот договор будет согласован. Поскольку уже основные моменты согласованы».

В отдельном заявлении Лукашенко сообщил, что «как никогда» верит в скорое завершение конфликта на Украине. Вместе с тем он призвал не исключать вероятность непредвиденных ситуаций, способных изменить ситуацию, подчеркнув: «Это война, и в любой момент может быть непредвиденная ситуация, которая может в целом повернуть обстановку вспять. Война есть война».

Ранее Россия и Белоруссия рассмотрели вопросы по урегулированию ситуации на Украине и уделили внимание последним предложениям американской стороны.

Лукашенко выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине. Он также высказал готовность организовать новые переговоры по украинскому кризису в Минске.