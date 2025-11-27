Панарин набрал два очка в победном матче с «Каролиной»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Каролиной» со счетом 4:2, передает ТАСС. В ходе гостевого матча отличились Ноа Лаба, Артемий Панарин, Винсент Трочек и Уилл Кайлли, а у хозяев шайбы записали на свой счет Шейн Гостисбер и Сет Джарвис.

Панарин, помимо заброшенной шайбы, отдал результативную передачу, доведя количество своих очков за клуб до 572. По этому показателю российский нападающий сравнялся с канадцем Виком Хэдфилдом и теперь занимает 11-е место в истории «Рейнджерс». Всего в сезоне на счету Панарина 8 голов и 16 передач, сыграно 26 матчей.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал автором девятой победы в сезоне, отразив 36 бросков из 38. Владислав Гавриков («Рейнджерс»), Александр Никишин и Андрей Свечников («Каролина») не набрали результативных баллов.

«Рейнджерс» после 25 игр находится на восьмом месте в Столичном дивизионе с 26 очками. «Каролина» удерживает вторую позицию, заработав 30 очков в 23 встречах. Следующий матч «Рейнджерс» проведут против «Бостона» 28 ноября, «Каролина» встретится с «Виннипегом» в ночь на 29 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Артемий Панарин набрал четыре очка в победном матче New York Rangers против Montreal Canadiens. Артемий Панарин и Игорь Шестеркин принесли победу New York Rangers в игре против Columbus Blue Jackets. Артемий Панарин принес победу New York Rangers в матче с Boston Bruins.