Раненные при стрельбе в Вашингтоне военные Национальной гвардии США скончались

Tекст: Антон Антонов

«С глубокой скорбью мы можем подтвердить, что оба военнослужащих национальной гвардии Западной Вирджинии, получивших огнестрельное ранение сегодня в Вашингтоне, округ Колумбия, скончались от полученных ранений», – приводит слова губернатора РИА «Новости».

Очевидцы событий вблизи Белого дома рассказали, что слышали две очереди выстрелов с коротким промежутком между ними и сравнили их звук с хлопками.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе выступления в Кентукки сообщил, что мотив стрелявшего пока не установлен. Территорию у Белого дома в Вашингтоне оцепили и усилили охрану.

Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали о стрельбе в сквере неподалеку от Белого дома. Полиция сообщила, что задержала одного подозреваемого в стрельбе. Белый дом переведен в режим изоляции. Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что «животное, которое стреляло в двух офицеров нацгвардии… заплатит высокую цену».