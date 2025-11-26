Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.11882 комментария
Президент Туниса выразил протест послу ЕС из-за нарушения протокола
Президент Туниса Каис Саид вызвал посла Евросоюза Джузеппе Перроне, чтобы вручить ему протест по поводу нарушения дипломатических протоколов.
По данным агентства TAP, тунисский лидер заявил о недопустимости действий Перроне, выходящих за рамки официальных дипломатических каналов, передает ТАСС.
Как сообщает радиостанция Mosaique FM, Джузеппе Перроне 24 ноября провел встречу с генеральным секретарем Всеобщего союза тунисских трудящихся Нуреддином Табуби, в ходе которой дипломат подчеркнул значимость профсоюза для поддержания социального диалога и экономического развития страны.
Власти Туниса обвиняют профсоюз в растрате государственных средств и коррупции.
Летом сторонники президента Саида устроили акцию протеста у центрального офиса UGTT и потребовали раскрытия финансовой отчетности профсоюза. Руководство организации расценило эти действия как атаку на их штаб-квартиру.