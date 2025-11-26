Румыния заключила контракт на поставку израильских дронов Watchkeeper X

Tекст: Дмитрий Зубарев

Румыния заключила контракт с израильской компанией Elbit на сумму 400 млн долларов на поставку семи беспилотных систем Watchkeeper X для контроля государственной границы, передает ТАСС.

Как сообщает телеканал Digi24, каждая система Watchkeeper X включает командный центр, телекоммуникационное оборудование и три беспилотника. Основная задача комплексов – наблюдение за границей, однако дроны могут быть оснащены также ракетным вооружением. Министерство обороны Румынии уже оплатило три первых комплекта.

По информации канала, производство беспилотников будет организовано в самой Румынии: композитные материалы будут делать в Китиле, сборка беспилотников развернется в Бакэу, а наземные станции управления – в Бухаресте. Предприятия по техническому обслуживанию комплексов также откроются на территории страны. Первые образцы Watchkeeper X уже проходят испытания в Израиле.

Компания Elbit сообщила, что первые системы поставят Румынии «через несколько месяцев», а на вооружение они поступят в середине 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Румыния объявила о планах стать второй армией на восточном фланге НАТО.

Румыния обосновывает свою инициативу необходимостью усилить обороноспособность Альянса на фоне событий на Украине.

Ранее румынские военные подняли по тревоге истребители для наблюдения за границей с Украиной.