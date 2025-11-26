В Казани состоялось открытие XXXIII фестиваля «Студенческая весна»

Торжественная церемония открытия XXXIII всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» прошла на площадке «Баскет-холла». Более 2 тыс. студентов из 82 регионов России примут участие в фестивале под слоганом «Студвесна. Весна всегда». На мероприятии присутствовали делегации вузов и специальный гость от VK – Nansi & Sidorov.

С приветствием к участникам обратился президент России Владимир Путин, подчеркнув, что проект «более 30 лет объединяет талантливую, увлеченную, щедрую на яркие, интересные идеи молодежь из разных регионов страны, создает на своих площадках незабываемую атмосферу творчества, вдохновения и дружеского общения». «Уверен, что сегодня даже осенняя погода не сможет изменить ваш позитивный весенний настрой», – добавил он.

В нынешней конкурсной программе многие выступления посвящены Году защитников Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Открытие прошло в формате театрализованного мультимедийного шоу, включая шесть эпизодов по мотивам татарских легенд. В процесс вовлечены более двухсот артистов. Режиссерами церемонии стали выпускники «Студвесны» из Татарстана.

Министр молодежной политики Татарстана Азат Кадыров отметил: «В этот раз в Казань приедут больше 2 тыс. талантливых студентов почти со всей нашей страны, которые смогут проявить себя, получить новый опыт выступлений и, возможно, завести друзей на всю жизнь».

Экспертный совет фестиваля включает более чем 50 представителей искусства и культуры России. Конкурсная программа пройдет 26 и 27 ноября и охватит десять направлений, включая вокал, инструментальное искусство, театр, оригинальный жанр и моду. Будет представлено более 900 конкурсных номеров. Закрытие и награждение состоятся 28 ноября, где определят лауреатов, победителей и обладателей Гран-при.

В этом году впервые представлены номинации «Фронтовая песня» и «Фронтовая проза и поэзия». Все события фестиваля можно посмотреть в «VK Видео» и официальных сообществах программы. Организаторами выступают Минобрнауки, «Российский Союз Молодежи» и правительство Татарстана, а информационную поддержку оказывают Минкультуры и Росмолодежь.