Строительство мавзолея Марадоны в Буэнос-Айресе приостановили
Реализация проекта по возведению мавзолея Диего Марадоны в Буэнос-Айресе прекращена, передает ТАСС. Девелоперская компания Corporación de Planeamiento Metropolitano официально объявила о расторжении соглашения по строительству, о чем сообщила газете La Nación. Строительство находилось на продвинутой стадии, но работы на объекте уже давно не велись. Представители компании пояснили, что решение было принято из-за невозможности создать условия, необходимые для реализации подобного проекта с должными гарантиями на выбранной площадке. При этом сайт мавзолея продолжает функционировать, и там по-прежнему можно сделать пожертвование на сумму 120 тыс. песо, что эквивалентно 82 долларам. Жертвователи могут загрузить фотографию на сайт для размещения на будущем монументе в память о Диего Марадоне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, источники заявили, что Диего Марадона мог испытывать долгую агонию перед смертью. Сын легендарного футболиста заявил об убийстве своего отца. Итальянский суд посмертно реабилитировал Марадону по делу о неуплате налогов.