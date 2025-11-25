  • Новость часаСилы ПВО за три вечерних часа уничтожили над Россией более 30 БПЛА ВСУ
    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем
    Apple пригрозила санкциями индийским продавцам за перепродажу iPhone в Россию
    Глава ФНС предложил ввести налоговые вычеты для арендаторов жилья
    Против продюсера «Ласкового мая» Разина возбудили дело о мошенничестве
    Суд взыскал в доход России Туапсинский порт и Темрюкский терминал
    Ушаков: Россия ознакомлена с одним из вариантов плана США по Украине
    Газпром: Холода в Европу еще не пришли, а отборы газа из ПХГ уже бьют рекорды
    Польша успешно провела испытания суборбитальной ракеты
    Потомки советского информатора Жоржа Пака получили российские паспорта
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    Игорь Макаров Игорь Макаров Смена повестки G20 подрывает монопольные позиции Запада

    Главная площадка для диалога развивающегося мира с развитым устраняет у первого иллюзии относительно того, что такой диалог возможен. А чтобы двигаться вперед, освобождаться от иллюзий необходимо.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем плох и чем хорош цифровой рубль

    Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать западным политическим решением.

    25 ноября 2025, 00:20 • Новости дня

    ВККС позволила арест освободившего члена ОПГ экс-судью из Кургана

    Tекст: Катерина Туманова

    Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в Москве дала согласие на арест бывшего судьи Валерия Козлова по подозрению в коррупции и пособничестве преступлениям после того, как он способствовать освобождению члена ОПГ из колонии.

    «Представление председателя СК РФ о даче согласия на исполнение решения об избрании меры пресечения Козлову в виде содержания под стражей удовлетворить», – приводит ТАСС выдержку из решения ВККС.

    Решение о согласии на арест экс-судьи Юргамышского районного суда Курганской области Валерия Козлова было принято ВККС в связи с подозрениями во взяточничестве, вынесении неправосудного приговора и пособничестве организованной преступной группе «Локомотив», представителем которой был освобожденный из колонии.

    Согласно материалам следствия, Козлов незаконно освободил из заключения члена банды Виталия Звонарева, несмотря на его неоднократные нарушения режима, дисциплинарные взыскания и отсутствие выплаты морального ущерба пострадавшим.

    Следствие выяснило, что в качестве эксперта на освобождении Звонарева выступил врач-уролог, являющийся родным братом соучастника банды Антона Пономарева. После освобождения Звонарев снова примкнул к организованной преступной группе и в 2022 году был вновь осужден.

    Позже, правоохранительные органы задержали врача Григория Пономарева и мать Звонарева за взятку и фальсификацию медицинских документов, а также адвоката за пособничество в побеге. Решение о досрочном освобождении впоследствии было аннулировано, а Звонарев получил дополнительный срок.

    Ранее председатель Верховного суда Игорь Краснов подчеркивал, что проявления коррупции среди судей будут жестко пресекаться и контролироваться им лично. Он отмечал, что высокий статус судьи не дает права на безнаказанность и что беспристрастность судей требует постоянного внимания.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне правоохранители органы пресекли противоправные действия, связанные с передачей дорогостоящего автомобиля в качестве взятки заместителю начальника управления ФСИН по Удмуртии, чиновника задержали. В Челябинской области в ноябре задержали чиновников ФСИН по делу о коррупции.

    24 ноября 2025, 03:25 • Новости дня
    Депутаты предложили меры борьбы с мошенничеством «по схеме Долиной»

    Tекст: Катерина Туманова

    Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон намерены предложить внесение в законодательство обязательного нотариального заверения и страхования сделок с единственным жильем для защиты уязвимых граждан и во избежание ситуаций, подобной той, в которую попала певица Лариса Долина.

    Депутаты направили инициативу о новых мерах борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью председателю Верховного суда России Игорю Краснову, сообщает РИА «Новости».

    Основные изменения предусматривают обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью и страхование таких сделок, если имущество выступает единственным для покупателя или продавца.

    Документ отмечает, что это необходимо для предотвращения афер и усиления защиты особенно уязвимых категорий, к которым относятся участники спецоперации на Украине, матери-одиночки и пенсионеры.

    По данным парламентариев, суды уже признали более 3 тыс. сделок с участием пожилых граждан недействительными, что позволяет говорить о массовом характере проблемы.

    «Просим вас предоставить позицию Верховного суда Российской Федерации по данному вопросу и дать оценку сложившейся судебной практике», – сказано в обращении депутатов.

    Колунов и Вольфсон уверены, что предлагаемые изменения смогут уменьшить количество мошенничеств и восстановить гарантии защиты прав и законных интересов граждан.

    Напомним, Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине, было возбуждено уголовное дело. Суд продлил арест фигурантам дела о мошенничестве. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье по оспариванию сделки о продаже принадлежащей Долиной квартиры.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ряде регионов России увеличилось число случаев, когда продавцы после сделки пытаются вернуть жилье, объясняя это тем, что попали под влияние мошенников. Росреестр предложил не возвращать квартиры жертвам мошенников без возврата денег. В Госдуме подготовили закон против «бабушкиных схем» с квартирами.

    24 ноября 2025, 18:07 • Новости дня
    Мерц связал Россию со своими усилиями по урегулированию украинского конфликта
    Мерц связал Россию со своими усилиями по урегулированию украинского конфликта
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявления относительно мирных переговоров для урегулирования украинского конфликта.

    «Россия должна сесть за стол переговоров. И если это возможно, то все усилия окупились», – отметил Мерц в своем выступлении, передает RT со ссылкой на Stern.

    Накануне Европейский Союз предложил свой план из 24 пунктов для урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий контроль третьих стран и постепенное снятие санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о выдвижении нового предложения по урегулированию на Украине, не раскрывая его деталей.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз отвергает возможность изменения границ Украины и не будет принимать меры, ослабляющие ВСУ.

    24 ноября 2025, 20:03 • Видео
    На что рассчитывает Украина

    Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    24 ноября 2025, 20:50 • Новости дня
    Суд взыскал в доход России Туапсинский порт и Темрюкский терминал
    Суд взыскал в доход России Туапсинский порт и Темрюкский терминал
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Краснодарского края признал недействительными сделки с долями и активами ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», ООО «Предприятие «Туапсинский морской коммерческий порт», Темрюкским терминалом и ООО «Дар фрут».

    Суд постановил, что договор купли-продажи от 1 октября 2014 года между Олегом Басиным и Шахларом Новрузовым на 100% долей в компании «Туапсинский морской коммерческий порт» является ничтожным и должен быть аннулирован, передает ТАСС. Также признан недействительным договор подписки на акции от 26 декабря 2014 года между Новрузовым и компанией «Вониксель лимитед».

    «Признать недействительной ничтожной сделкой договор купли-продажи от 1 октября 2014 года между Басиным Олегом Ефимовичем и Новрузовым Шахларом Новруз Оглы в отношении 100% долей в уставном капитале ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», – огласила судья.

    Кроме того, аналогичные решения приняты в отношении ООО «Предприятие «Туапсинский морской коммерческий порт», Темрюкского морского перегрузочного терминала и объектов недвижимости ООО «Дар фрут». Все указанные активы были взысканы в доход России.

    В октябре суд взыскал в пользу России более 160 млн рублей с экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева.

    24 ноября 2025, 17:07 • Новости дня
    Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России

    Чемезов: Россия выпускает рекордное количество снарядов и авиабомб

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объемы производства вооружений в России несопоставимы с тем, что было до начала спецоперации на Украине, заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

    Он отметил, что Россия поставляет в значительных объемах такие виды вооружений, как самолеты, танки, машины пехоты, гаубицы, системы радиоэлектронной борьбы и дроны, передает ТАСС.

    «Объемы выпуска – несопоставимые с тем, что было до СВО. Самолеты, танки, машины пехоты, гаубицы, системы РЭБ, дроны и многое другое поставляем в огромных объемах. Ни одна страна мира, к примеру, не выпускает сегодня столько снарядов и авиационных бомб», – подчеркнул Чемезов.

    Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил о росте производства боеприпасов и техники в десятки раз.

    24 ноября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин и Эрдоган обсудили мирные инициативы США по Украине
    Путин и Эрдоган обсудили мирные инициативы США по Украине
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого затрагивался вопрос урегулирования украиснкого конфликта.

    По информации из Telegram-канала Кремля, в ходе беседы значительное внимание было уделено ситуации на Украине и инициативам США по мирному урегулированию. «Эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования», – заявил Путин. Он подчеркнул заинтересованность Москвы в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса.

    Эрдоган в ответ выразил готовность содействовать переговорному процессу и сообщил о возможности предоставления стамбульской площадки для дальнейших контактов. Стороны условились активизировать российско-турецкие контакты по украинскому вопросу на различных уровнях.

    Главы государств также обсудили расширение торгово-инвестиционного сотрудничества и реализацию ключевых энергетических проектов между Россией и Турцией. Кроме того, президент Турции поделился с Путиным своими впечатлениями от встречи с лидерами «Группы двадцати» в Йоханнесбурге. Лидеры договорились поддерживать регулярные контакты.

    Накануне Эрдоган заявил о предстоящих переговорах с Путиным.

    Сообщалось, что турецкий лидер хочет подтвердить готовность Анкары вновь принять переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле, оказать любое содействие продвижению переговорного процесса.

    24 ноября 2025, 06:26 • Новости дня
    Главред портала «Грамота.ру» рассказала, какой станет речь будущего

    Главред портала «Грамота.ру» Киселева рассказала, какой станет речь будущего

    Tекст: Катерина Туманова

    В будущем россияне начнут использовать еще больше сокращенных слов в повседневной речи для экономии времени, рассказала главный редактор портала «Грамота.ру» кандидат филологических наук Ксения Киселева.

    «Мы говорим гораздо быстрее, чем сто лет назад. Это чувствуется даже по сравнению с передачами радио и телевидения 50-летней давности. Очень вероятно, темп речи будет и дальше нарастать», – рассказала она РИА «Новости».

    Киселева отметила, что в русской речи наблюдается все больше случаев использования компрессивов, сокращенных версий слова. Например, выражения «щас» вместо «сейчас» или «грит» вместо «говорит» можно услышать не только в дружеских диалогах, но и на деловых переговорах.

    По ее словам, сокращенные слова помогают экономить время на общение, и их число, по прогнозам специалистов по фонетике, будет увеличиваться. Эксперты связывают ускорение темпа речи с изменениями в современных способах коммуникации, высоким информационным потоком и стремлением к краткости.

    Каксообщили ранее в пресс-службе Государственного института русского языка имени Пушкина, в русском языке главным словом 2025 года признано слово «победа».


    24 ноября 2025, 06:44 • Новости дня
    FT узнала о подготовке ЕС к скорому прекращению помощи США Киеву
    FT узнала о подготовке ЕС к скорому прекращению помощи США Киеву
    @ LUDOVIC MARIN/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Воскресные переговоры завершили дипломатический марафон после того как президент США Дональд Трамп потребовал от Украины принять сделку до четверга, добавив, что этот план не является «окончательным предложением» Америки, госсекретарь Марко Рубио позже попытался дистанцировать Вашингтон от этого предложения, но через несколько часов заявил, что его автором были США.

    Один европейский чиновник назвал ситуацию в администрации Трампа «беспорядочной», пишет Financiel Times (FT).

    Газета напоминает, что советники по национальной безопасности из Франции, Германии, Великобритании и ЕС встретились в воскресенье в Женеве со своими американскими и украинскими коллегами, в том числе с Рубио, зятем Трампа Джаредом Кушнером, специальным представителем Стивом Уиткоффом – одним из авторов плана – и министром армии США Дэниелом Дрисколлом, близким союзником вице-президента Джей Ди Вэнса.

    Они встретились с украинской делегацией во главе с Андреем Ермаком, главой офиса президента Владимира Зеленского, и главой Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а затем к ним присоединились представители Европы.

    В своем выступлении в воскресенье вечером Рубио сказал, что заверил европейских чиновников в том, что любые элементы плана, напрямую касающиеся Европы или НАТО, будут вынесены на «отдельный трек» переговоров, поскольку требуют участия Европы и НАТО.

    «Европейские страны предприняли арьергардные действия, чтобы замедлить реализацию плана США по оказанию давления на Украину», – пишет газета.

    Один европейский чиновник в беседе с FT выразил опасения, что Трамп может в отчаянии отказаться от поддержки Украины со стороны США, что поставит Зеленского и его страну в опасное положение.

    «Мы, очевидно, готовимся к такому сценарию», – сказал он.

    Европейские дипломаты ожидают, что на следующей неделе Франция, Германия и Великобритания проведут дополнительные встречи. Среди других возможных участников – лидеры Польши, Финляндии и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    «Мы пытаемся придумать что-то, что можно было бы предложить в качестве встречного условия», – сказал европейский дипломат.

    Напомним, 23 ноября в Женеве прошли переговоры американской и украинской делегаций, по итогам которых обе сторон заявили о продолжении тесной работы по мирному плану.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью процесса достижения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    По итогам первой части переговоров Рубио назвал встречу делегация США и Украины в Женеве наиболее эффективной из всех. В заключение он напомнил о необходимости реакции Москвы на план по Украине. В заявлении Белого дома по итогам переговоров сказано, что тесная работа с Украиной по мирному плану продолжится в ближайшие дни.

    24 ноября 2025, 21:15 • Новости дня
    Против продюсера «Ласкового мая» Разина возбудили дело о мошенничестве
    Против продюсера «Ласкового мая» Разина возбудили дело о мошенничестве
    @ Филиппов Алексей/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Против продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская.

    По ее словам, уголовное дело связано с присвоением денежных средств, которые должны были пойти в качестве лицензионного вознаграждения поэту Сергею Кузнецову за исполнение его песен, передает РИА «Новости».

    Потерпевшей по делу признана вдова поэта. Разина заочно привлекли в качестве обвиняемого по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Продюсеру грозит до десяти лет лишения свободы.

    По данным следователей, Разин длительное время использовал поддельный договор с Кузнецовым для того, чтобы получать деньги как правообладатель музыкальных произведений.

    В настоящее время Разин объявлен в межгосударственный розыск.

    Ранее Разин обратился в столичный суд с иском о признании завещания бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова недействительным.

    В марте промышленный суд Оренбурга отказал ему в иске о возврате прав на 23 песни группы «Ласковый май».

    Ранее вдова Юрия Шатунова одержала победу в судебной борьбе за права на хиты покойного артиста.

    24 ноября 2025, 01:25 • Новости дня
    Рубио напомнил о необходимости согласия Москвы с планом по Украине
    Рубио напомнил о необходимости согласия Москвы с планом по Украине
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После очередной части переговоров в Женеве по урегулированию конфликта на Украине между делегациями США и Украины, госсекретарь США Марко Рубио ответил на вопрос журналистов, будет ли Россия принимать участие в процессе согласования пунктов мирного плана.

    «Ну, очевидно, у россиян есть право голоса, не так ли?! Мы начали этот процесс с того, что изложили наше понимание позиции России, о которой нам сообщали различными способами», – ответил Рубио.

    В Госдепартаменте, по его словам, множество письменных неофициальных документов и материалов, которые долгое время обсуждались по позиции России.

    «Таким образом, независимо от того, к чему мы пришли сегодня, очевидно, что теперь мы должны представить это решение, если сможем достичь соглашения с украинской стороной, российской стороне. Это еще одна часть этого уравнения. Они должны согласиться с этим, чтобы все заработало», – добавил госсекретарь США.

    Напомним, по итогам первой части переговоров Рубио назвал встречу делегация США и Украины в Женеве наиболее эффективными из всех.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым прибыла в Швейцарию для обсуждения плана урегулирования, предложенного Дональдом Трампом. В  Женеве представители США и Украины приступили к обсуждению возможных решений ситуации на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью процесса достижения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    24 ноября 2025, 14:46 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении третьего летевшего на Москву беспилотника

    Собянин: ПВО сбила третий летевший на Москву дрон

    Собянин сообщил об уничтожении третьего летевшего на Москву беспилотника
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Третий беспилотник, направлявшийся в сторону столицы, был сбит силами противовоздушной обороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    По информации из Telegram-канала Собянина, специалисты экстренных служб оперативно прибыли к месту падения обломков для проведения необходимых мероприятий.

    Ранее в понедельник ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника.

    Напомним, в ночь на понедельник средства ПВО перехватили и уничтожили 93 беспилотника над Россией.

    24 ноября 2025, 02:25 • Новости дня
    Гастроэнтеролог Разаренова предупредила об опасности квашеной капусты
    Гастроэнтеролог Разаренова предупредила об опасности квашеной капусты
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Такой ферментированный продукт, как квашеная капуста, полезно включать в рацион круглый год, но особенно важен этот продукт осенью и зимой, сообщила врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.

    Она напомнила, что квашеная капуста служит источником пробиотиков, которые поддерживают микрофлору кишечника и укрепляют иммунитет за счет высокого уровня витамина С.

    В процессе ферментации количество витамина С не снижается, а может и увеличиваться. Продукт содержит фитонутриенты и флавоноиды, которые способствуют перестальтике кишечника и обеспечивают противовоспалительное действие.

    Также квашеная капуста обладает низкой калорийностью – около 20 ккал на 100 г, поэтому подходит для людей, контролирующих вес.

    «Квашеная капуста, прежде всего, это – источник пробиотиков. При молочнокислом брожении развиваются лактобактерии и другие бактерии, которые поддерживают микрофлору кишечника, помогают нам работать с воспалением, укрепляют иммунитет за счет большого содержания витамина С», – рассказала она радио Sputnik.

    Однако употребление квашеной капусты противопоказано при гипертонии из-за высокого содержания натрия, а также при наличии отеков почечного или сердечного происхождения.

    Людям с заболеваниями почек важно ограничивать потребление из-за высокого уровня соли. При болезнях желудочно-кишечного тракта – гастрите с повышенной кислотностью или язвенной болезни – рекомендуется ограничить порцию капусты до 50-60 г в сутки, исключая продукт в период обострения.

    Пациентам с синдромом избыточного бактериального роста также стоит избегать квашеной капусты, чтобы не провоцировать вздутие и неприятные ощущения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врач-диетолог Денисенко назвала облегчающие состояние метеозависимым продукты. Диетолог Залетова назвала полезный напиток для офисных работников. Гепатолог Вялов назвал привычки, разрушающие печень без симптомов.

    24 ноября 2025, 17:59 • Новости дня
    В Кремле подтвердили визит Путина в Киргизию

    Ушаков: Путин в Киргизии примет участие в саммите ОДКБ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственный визит президента России Владимира Путина в Киргизию начнется во вторник, 26 ноября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, поездка пройдет по приглашению киргизского лидера Садыра Жапарова и продлится два дня, передает ТАСС.

    «Завтра, во вторник, начинается государственный визит президента Российской Федерации в Киргизскую Республику. Этот визит организован, естественно, по приглашению президента Киргизии Садыра Жапарова и пройдет в течение двух дней», – отметил он.

    Сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности намечена на 27 ноября и состоится в Бишкеке, уточнил Ушаков.

    Напомним, Киргизия анонсировала госвизит Путина в конце ноября.

    24 ноября 2025, 21:46 • Новости дня
    Apple пригрозила санкциями индийским продавцам за перепродажу iPhone в Россию
    Apple пригрозила санкциями индийским продавцам за перепродажу iPhone в Россию
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Apple официально предупредила дистрибьюторов в Индии о введении строгих штрафов для розничных продавцов, которые переправляют новые iPhone, особенно модели из серии iPhone 17, в другие страны, включая Россию. Согласно новым правилам, если приобретенные телефоны будут активированы с иностранными SIM-картами в течение 90 дней после покупки, магазин столкнется с крупными штрафами и блокировкой торговых кодов.

    Эксперты оценивают, что 3-5% общего экспорта iPhone из Индии происходит через неофициальные каналы, при этом почти половина таких устройств попадает в Россию, куда Apple прекратила официальные поставки после начала конфликта на Украине, сообщает индийская газета Business Standard со ссылкой на Money Control. Индийские продавцы подтверждают, что базовые модели iPhone быстро исчезают с полок или представлены в ограниченных количествах из-за массовой переориентации поставок на зарубежные рынки с более высокой маржой, включая Россию, Африку и Ближний Восток.

    В октябре 2025 года экспорт iPhone из Индии составил 1,6 млрд долларов, что соответствует почти трети от общего экспорта смартфонов из страны. Эта мера Apple направлена на борьбу с серым рынком и стабилизацию внутреннего индийского рынка, где наблюдается дефицит новейших моделей. Помимо Apple подобные проблемы с серым экспортом затрагивают и другие бренды, включая Samsung.

    Ритейлеры выразили недовольство тем, что новые ограничения в первую очередь затрагивают мелкие магазины, тогда как крупные сети и официальные дистрибьюторы остаются вне зоны жесткого контроля. Генеральный директор Apple Тим Кук также признал проблемы с поставками в ходе недавнего отчета компании и пообещал улучшение ситуации к декабрю 2025 года.

    В сентябре iPhone 17 поступили в свободную продажу в Москве.

    24 ноября 2025, 04:13 • Новости дня
    В России вырос спрос на расшифровку медицинских анализов с помощью ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Пользователи стали активно обращаться к AI-помощнику для толкования результатов медицинских анализов, часто запрашивая дальнейшие рекомендации по здоровью, о чем сообщил сервис «СберЗдоровье».

    С мая по октябрь 2025 года количество обращений к AI-помощнику с целью расшифровки медицинских анализов увеличилось более чем в восемь раз. Доля пользователей, которые после интерпретации данных просят у ИИ советы по дальнейшим действиям, выросла с четырех до 41%, сообщает «Газета.Ru».

    Основной интерес россиян был связан с анализами гормонов щитовидной железы, общего анализа крови, показателей липидного обмена, уровня витаминов и функцией печени. Представители сервиса пояснили, что популярность услуги вызвана удобством и оперативностью получения базовой медицинской информации.

    В то же время эксперты-медики подчеркивают опасность полного доверия результатам автоматического толкования анализов.

    «ИИ не знает ни возраста, ни состояния здоровья, ни жалоб пациента и работает только с усредненными данными», – сообщили специалисты в комментариях.

    Врачам важно учитывать не только значения показателей, но и анамнез, а также всю картину в целом, чтобы назначать лечение или давать рекомендации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай в начале ноября договорились развивать ИИ в медицине. Министр Мурашко сообщил о регистрации 48 программ с ИИ в медицине и назвал следующий этап развития искусственного интеллекта в российской медицине. Nikkei Asia сообщил о запуске ИИ Google для создания стволовых клеток.

    24 ноября 2025, 04:54 • Новости дня
    Под Купянском две группы диверсантов ВСУ перестреляли друг друга

    Tекст: Катерина Туманова

    Как рассказал представитель российских силовых структур, данные радиоперехватов показали, что при попытке войти в Купянск и установить в нем украинский флаг, две группы диверсантов ВСУ по ошибке принялись уничтожать друг друга.

    «Известно, что в их задачи входило уничтожение наших сил на одном из участков города для будущего прорыва обороны. Кроме того, планировалась показательная установка украинских флагов якобы свидетельствующих о том, что город частично под контролем ВСУ», – рассказал ТАСС источник в силовых структурах России.

    Он добавил, что из-за отсутствия взаимодействия между подразделениями, а также поспешных и неграмотных решений командования подчиненные открыли огонь друг по другу. В результате перестрелки были убиты пятеро украинских военных, еще трое получили ранения.

    По мнению силовиков, основной причиной произошедшего стала слабая подготовка личного состава и некачественное управление операцией со стороны командования ВСУ.

    Напомним, Купянск в Харьковской области 20 ноября перешел под контроль российских войск. Минобороны впервые показало кадры освобождения города.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленные военнослужащие ВСУ рассказали, что командиры отдавали приказы стрелять по мирным жителям в Купянске. Военнослужащие ВСУ переодевались в гражданскую одежду в Купянске для того, чтобы скрыться среди населения. Пленный рассказал об оставленных командованием ВСУ солдатах под роями БПЛА.

    Россия поднялась над статусом сырьевой экономики

    Россия поднялась над статусом сырьевой экономики

Несмотря на падение нефтяных цен, российская экономика не ушла в минус. Впервые с 2018 года снижение доходов от экспорта нефти и газа смог компенсировать рост доходов от ненефтегазового сектора. Если восемь лет назад доходы бюджета делились 50 на 50, то теперь 70 на 30, заявили в ФНС. Сырьевой российскую экономику теперь не назовешь так однозначно. Что изменилось?

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе

    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Как говорят эксперты, продвижение в ДНР рушит логистику ВСУ и позволяет сосредоточивать усилия на предстоящем освобождении Северска, который называют ключом к Славянско-Краматорской агломерации. А контроль над Новым Запорожьем приближает полную блокаду Гуляйполя и развитие дальнейшего наступления по нескольким направлениям. Подробности

    Европа предложила абсурдный план урегулирования на Украине

    Европа пытается выиграть время. По мнению экспертов, именно поэтому представители ЕС и Британии разработали встречный план по украинскому урегулированию. Так, территориальные переговоры предлагается вести по текущей линии боевого соприкосновения и после прекращения огня, а вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса. Зачем ЕС понадобился очередной нереализуемый план? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

