ВККС позволила арест освободившего члена ОПГ экс-судью из Кургана

Tекст: Катерина Туманова

«Представление председателя СК РФ о даче согласия на исполнение решения об избрании меры пресечения Козлову в виде содержания под стражей удовлетворить», – приводит ТАСС выдержку из решения ВККС.

Решение о согласии на арест экс-судьи Юргамышского районного суда Курганской области Валерия Козлова было принято ВККС в связи с подозрениями во взяточничестве, вынесении неправосудного приговора и пособничестве организованной преступной группе «Локомотив», представителем которой был освобожденный из колонии.

Согласно материалам следствия, Козлов незаконно освободил из заключения члена банды Виталия Звонарева, несмотря на его неоднократные нарушения режима, дисциплинарные взыскания и отсутствие выплаты морального ущерба пострадавшим.

Следствие выяснило, что в качестве эксперта на освобождении Звонарева выступил врач-уролог, являющийся родным братом соучастника банды Антона Пономарева. После освобождения Звонарев снова примкнул к организованной преступной группе и в 2022 году был вновь осужден.

Позже, правоохранительные органы задержали врача Григория Пономарева и мать Звонарева за взятку и фальсификацию медицинских документов, а также адвоката за пособничество в побеге. Решение о досрочном освобождении впоследствии было аннулировано, а Звонарев получил дополнительный срок.

Ранее председатель Верховного суда Игорь Краснов подчеркивал, что проявления коррупции среди судей будут жестко пресекаться и контролироваться им лично. Он отмечал, что высокий статус судьи не дает права на безнаказанность и что беспристрастность судей требует постоянного внимания.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне правоохранители органы пресекли противоправные действия, связанные с передачей дорогостоящего автомобиля в качестве взятки заместителю начальника управления ФСИН по Удмуртии, чиновника задержали. В Челябинской области в ноябре задержали чиновников ФСИН по делу о коррупции.