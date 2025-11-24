  • Новость часаЦБ предложил запретить маркетплейсам скидки и продажу банковских продуктов
    Робот-истребитель должен преобразить облик ВВС США
    Эксперт: ВС России будут освобождать Запорожскую область с тыла
    Мерц заявил о выдвижении нового предложения по Украине
    Стюардесса получила семь лет колонии за оскорбление военных
    Рубио назвал Россию «частью уравнения» в урегулировании конфликта на Украине
    Лукьянов объяснил задачу европейского плана урегулирования на Украине
    Минфин США заявил о провале европейских санкций против России
    Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского
    Армия Израиля подтвердила ликвидацию главы генштаба «Хезболлы»
    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем плох и чем хорош цифровой рубль

    Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать политическим решением в Вашингтоне или Брюсселе.

    Борис Акимов Борис Акимов Бюрократы против котов

    Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Любая революция направлена против народа

    Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.

    24 ноября 2025, 08:55 • Новости дня

    Milliyet заявила о решении судьбы Украины за ее пределами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина все больше превращается в плацдарм в сложной геополитической партии, где решения о ее судьбе принимаются далеко от ее границ, а ключевые игроки преследуют собственные стратегические интересы, считает колумнист турецкой газеты Milliyet Озай Шендир.

    Шендир заявил, что Украина постепенно превращается в плацдарм для реализации различных геополитических интересов, пишет РИА «Новости».

    По мнению автора, важнейшие решения о будущем страны принимаются вовсе не на Украине, а далеко за ее пределами.

    Он указал, что Европа готовится к возможному прекращению поддержки Киева со стороны президента США Дональда Трампа. Брюссель, опасаясь конфликта с Вашингтоном, сохраняет инициативу Трампа, даже если не удовлетворен текущей динамикой урегулирования на Украине.

    В материале отмечается, что Британия, долгие годы придерживавшаяся жесткой линии по отношению к Москве, неодиданно поддержала американский подход и не вступила в конфликт с Вашингтоном. Европейские источники считают, что Лондон выбрал стратегию лояльного союзника США, не мешая реализации американских замыслов.

    «На фоне таких маневров Украина выглядит как пространство, где пересекаются интересы держав, а судьба войны и мира нередко рассматривается через призму очередного хода в затянувшейся партии против России, далеко от границ Украины», – написал Шендир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщила, что Евросоюз готовится к возможному прекращению помощи Украине со стороны США.

    The New York Times отметила, что после переговоров в Женеве в мирном плане Дональда Трампа произошли изменения.

    Между тем Белый дом заявил о продолжении тесного взаимодействия с Украиной по вопросам мирного плана.

    23 ноября 2025, 15:52 • Новости дня
    Эксперт: ВС России будут освобождать Запорожскую область с тыла

    Военный эксперт Кнутов: Запорожскую область будут освобождать из Днепропетровской

    Эксперт: ВС России будут освобождать Запорожскую область с тыла
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Освобождение населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области открывает для ВС России возможности продвижения сразу на двух направлениях. Наиболее эффективным может оказаться заход с тыла в Запорожскую область, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «После освобождения Тихого и Отрадного все четче вырисовывается движение российских войск на юго-запад. Это фактически будет означать заход в Запорожскую область с тыла, что представляет колоссальную опасность для противника», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    По его словам, вдоль Гуляйполя и Орехова ВСУ выстроили серьезные укрепления, которые очень сложно «взять в лоб». «А вот путем обхода их можно относительно легко преодолеть. Все, что могут сделать оппоненты, это оборудовать временные, гораздо более слабые позиции», – рассуждает аналитик.

    Он полагает, что такое движение ВС России создаст предпосылки для освобождения Запорожья. «Впрочем, наши военные могут продолжать движение и в сторону Днепропетровска (Днепр). Дело в том, что выход к городу разрежет группировку ВСУ практически пополам. И для противоборствующей стороны остро встанут вопросы логистики, также это повлечет за собой серьезные политические последствия для Киева», – продолжает спикер.

    Эксперт также допустил, что первоочередным при движении на запад региона может стать освобождение Покровского. «Это вполне возможно. В Днепропетровской области не так много крупных населенных пунктов. И Покровское – один из них, это райцентр. Его освобождение нанесет удар по ВСУ», – пояснил он.

    В заключение Кнутов отметил, что итоговое направление движения российских войск, скорее всего, будет выбираться исходя из степени сопротивления противника.

    «Тихое – село в Покровском районе Днепропетровской области с населением около 120 человек. Расположено в десяти км к востоку от поселка Покровское. Последний отвечает за логистику ВСУ на востоке области. Его освобождение больно ударит по возможностям Украины перебрасывать войска», – пишет военкор Александр Коц.

    В то же время в Отрадном численность населения составляет порядка 160 человек, добавляет он. «Расположено на трассе Т0401 в семи км к югу от Покровского и в трех км к северу от ранее освобожденной Даниловки. Российская армия продолжает расширять зону контроля вокруг важного райцентра», – подчеркивает эксперт.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. Согласно данным ведомства, группировка «Восток» нанесла удары по штурмовым подразделениям ВСУ в Запорожской области.

    Потери противника превышают 225 военнослужащих и значительное количество техники. Авиация и артиллерия ВС России уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300, а также поразили объекты транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры и места временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148 районах Украины.

    Отметим, что за минувшую неделю российские военные взяли под контроль 16 населенных пунктов, включая Купянск, Петропавловку, Новоселовку, Ставки, Масляковку, Ямполь, Платоновку, Двуречанское, Цегельное, Гай, Нечаевку, Радостное, Яблоково, Равнополье, Веселое и Малую Токмачку.

    При этом в начале ноября подразделения группировки «Восток» освободили села Новое и Сладкое в Запорожской области. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как российские войска формируют «северную» клешню для освобождения Гуляйполя.

    Кроме того, после освобождения Малой Токмачки министр обороны Андрей Белоусов поздравил 42-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. Тогда эксперты объясняли, что одновременное продвижение войск в направлении Гуляйполя и Орехова приближает освобождение Запорожья.

    23 ноября 2025, 16:40 • Новости дня
    Мерц заявил о выдвижении нового предложения по Украине
    Мерц заявил о выдвижении нового предложения по Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о внесении нового предложения по вопросам урегулирования на Украине, отказавшись раскрывать его детали на фоне переговоров в Женеве.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге, что в Женеве проходят переговоры представителей европейских стран, США и Киева по вопросу урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

    Мерц пояснил, что речь идет о работе над документом, который создается на основе 28-пунктного плана, представленного американской администрацией. По его словам, стороны стремятся разработать текст, который был бы достоин одобрения и принятия Украиной на переговорах с Россией.

    Ранее сообщалось, что европейские лидеры направили в Вашингтон переработанный ими вариант плана США по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.

    Киев заявил о начале консультаций с Вашингтоном по мирному соглашению, которые пройдут в ближайшее время в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования.


    23 ноября 2025, 17:04 • Видео
    Кто платит за Украину больше всех?

    Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    23 ноября 2025, 22:40 • Новости дня
    Лукьянов объяснил задачу европейского плана урегулирования на Украине

    Политолог Лукьянов: Европейские проекты мирного урегулирования заведомо никуда не ведут

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки Евросоюза предложить свои проекты и дополнения к мирному плану американского президента Дональда Трампа не более чем попытки в очередной раз затянуть переговорный процесс, считает политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    «Европа стремится затянуть весь процесс настолько, насколько это вообще возможно. Видимо, полагая, что что-то кардинально изменится в России или в США. Отсюда и такие проекты мирного урегулирования, которые заведомо никуда не ведут. Тактика понятна и вполне объяснима – других инструментов у ЕС нет», – написал он в Telegram-канале.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, после подтверждения нового мирного плана Трампа европейские лидеры поспешили его раскритиковать. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что план США по мирному урегулированию на Украине требует доработки. Макрон назвал невозможным решение по Украине без согласования с ЕС. Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки плана США по Украине.

    Европейский Союз предложил свой план из 24 пунктов для урегулирования конфликта. Глава Евросовета Антониу Кошта пригласил лидеров 27 стран ЕС провести экстренную встречу по Украине в африканскую Луанду.

    23 ноября 2025, 17:58 • Новости дня
    Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского

    Дипломат Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского

    Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского
    @ The Presidential Office Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Слова Трампа о том, что Зеленский вопреки американскому мирному плану может бороться «изо всех своих маленьких сил», означают, что сейчас речь идет о сроках поражения Украины. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал дипломат Константин Долгов.

    «Дональд Трамп сейчас, по сути, ломает Владимира Зеленского. Очевидно, что американскому президенту надо каким-то образом зафиксировать свои личные бонусы, отсюда и различные словесные обороты в его заявлениях», – пояснил дипломат Константин Долгов.

    Спикер также обратил внимание на действия европейцев. «Они неоднократно вставляли палки в колеса Трампу. И сейчас снова пытаются это сделать. Посмотрим, каким будет исход», – добавил он.

    Рассуждая о формулировке главы Белого дома, которая по смыслу означает, в том числе, «биться из последних маленьких сил», Долгов сказал: «Сил там действительно осталось не так много. И это, по сути, синоним поражения. Другими словами, речь идет о войне до поражения Украины. В этом смысле конкретные формулировки Трампа тут не так важны».

    «Очевидно также, что Брюссель и Киев не примут план Трампа в изначальном виде. Соответственно, документ будет претерпевать изменения. И тут крайне важно понять, насколько эти трансформации будут приемлемы для России в качестве основы для ведения переговоров», – заключил Долгов.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования. Также формулировка, которую использовал глава Белого дома, может трактоваться как «продолжать борьбу изо всех его маленьких сил».

    В то же время он отметил, что план урегулирования украинского кризиса, предложенный Вашингтоном, не является окончательным предложением для Киева, передает ТАСС.

    Трамп подчеркнул: «Мы бы хотели добиться мира. Это должно было произойти уже давно». Кроме того, по его словам, США продолжают искать способы завершить конфликт: «Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом».

    Позднее американский лидер возмутился тем, что «руководство Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России». Он также подчеркнул, что Штаты по-прежнему продают НАТО огромные партии вооружений для ВСУ, в то время как «жулик Джо отдал все даром, даром, даром, включая «большие» деньги».

    Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге, что в Женеве проходят переговоры представителей европейских стран, США и Киева по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Он также пояснил, что речь идет о работе над документом, который создается на основе 28-пунктного плана, представленного американской администрацией. По его словам, стороны стремятся разработать текст, который был бы достоин одобрения и принятия Украиной на переговорах с Россией. Подробности идеи европейцев пока не разглашаются.

    В пятницу президент России Владимир Путин  заявил , что пауза в процессе урегулирования конфликта на Украине после переговоров на Аляске связана с отказом Украины от мирной инициативы, предложенной Дональдом Трампом. «Полагаю, что именно поэтому появилась и новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов», – подчеркнул он.

    Глава государства уточнил, что этот проект может лечь в основу урегулирования, однако предметно данный вопрос не обсуждался. «Причина, полагаю, та же самая: администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны, Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», – предположил президент. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, что это означает для возможного диалога и в каком виде Москва готова общаться с Киевом и Вашингтоном.

    23 ноября 2025, 18:55 • Новости дня
    Опубликован европейский план урегулирования на Украине из 24 пунктов

    The Daily Telegraph опубликовала европейский план урегулирования на Украине из 24 пунктов

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский план по урегулированию кризиса на Украине предлагает обеим сторонам прекратить боевые действия, вести переговоры о спорных территориях, исходя из текущей линии соприкосновения, а также признать отсутствие каких-либо ограничений для армии и оборонной промышленности Украины.

    План урегулирования украинского кризиса, предложенный европейскими странами в ответ на инициативы США, предусматривает отсутствие ограничений для численности вооруженных сил Украины и масштабов ее оборонной промышленности, передает ТАСС со ссылкой на публикацию The Daily Telegraph.

    В представленном документе говорится: «Общие условия предусматривают, что обе стороны конфликта берут обязательства о полном прекращении боевых действий в небе, на земле и на море без каких-либо условий». Переговоры относительно спорных территорий предлагается начать, исходя из текущей линии соприкосновения.

    Европейский план, состоящий из 24 пунктов, также включает предложение немедленно приступить к переговорам о технических деталях мониторинга соблюдения режима прекращения огня с участием США и европейских государств. При этом контроль за соблюдением договоренностей, согласно проекту документа, должен проходить преимущественно дистанционно – с использованием спутников, беспилотников и других технологий, а расследование возможных нарушений предполагается осуществлять наземными группами при необходимости.

    Ранее сообщалось, что европейские лидеры направили в Вашингтон переработанный ими вариант плана США по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.

    Киев заявил о начале консультаций с Вашингтоном по мирному соглашению, которые пройдут в ближайшее время в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования.

    23 ноября 2025, 15:16 • Новости дня
    В ЕС заявили о несогласии с изменением границ Украины
    В ЕС заявили о несогласии с изменением границ Украины
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз категорически отвергает возможность изменения украинских границ и не намерен вводить ограничения, способные ослабить ВСУ, подчеркнула глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Европейский союз выступает против любых изменений границ Украины и не поддерживает введение ограничений, которые могли бы ослабить Вооруженные силы Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованное на сайте Еврокомиссии.

    В тексте документа говорится: «Мы (ЕС – ред.) договорились об основных элементах, необходимых для справедливого и прочного мира и для сохранения суверенитета Украины... Во-первых, границы не могут быть изменены силой. Во-вторых, как суверенное государство, Украина не может иметь ограничений в отношении своих вооруженных сил». В ЕК считают, что страна должна самостоятельно принимать решения об укреплении обороны.

    Фон дер Ляйен также отметила, что ЕС видит для себя ключевую роль в будущих договоренностях в сфере безопасности Украины. По ее словам, Евросоюз будет продолжать сотрудничество с Киевом, странами ЕС и США для продвижения к мирному урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские чиновники выступили против нового плана США по урегулированию ситуации на Украине. Дональд Трамп одобрил предложенный мирный план по Украине, который обсуждается на международном уровне. Представитель США Стив Уиткофф достиг договоренности с министром обороны Украины Рустемом Умеровым по поводу урегулирования конфликта.


    23 ноября 2025, 19:53 • Новости дня
    США потребовали от Украины заявления о поддержке плана Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские представители добиваются, чтобы Киев согласился на проект из 28 пунктов, предусматривающий признание контроля Россией над Крымом, ДНР и ЛНР.

    США оказывают давление на Киев, настаивая на принятии 28-пунктного мирного предложения как основы для переговоров по урегулированию конфликта с Россией, передает Bloomberg. Американские представители, включая министра армии Дэна Дрисколла, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стивена Виткоффа, проводят в Женеве переговоры со своими украинскими коллегами.

    Издание сообщает, что США пригласили Украину оформить официальное заявление, подтвердив, что Киев участвовал в разработке инициативы, после известий о значительном вкладе Москвы в мирный план. Разногласия возникли и по поводу того, чтобы встречаться с Украиной и европейскими представителями одновременно: Вашингтон выступает против такого формата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве представители США и Украины приступили к обсуждению возможных решений ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.


    23 ноября 2025, 20:30 • Новости дня
    Рубио назвал Россию «частью уравнения» в урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью уравнения по плану мирного урегулированию конфликта на Украине.

    Россия является неотъемлемой частью процесса по выработке плана урегулирования конфликта на Украине, заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает РИА «Новости». При этом, по его словам, «в конечном итоге это (план урегулирования – прим. ВЗГЛЯД) должен быть одобрен» президентом США Дональдом Трампом и украинской стороной.

    Рубио отметил, что удовлетворен достигнутым прогрессом в переговорах. Он подчеркнул, что, помимо позиций Вашингтона и Киева, «очевидно, есть еще и российская сторона уравнения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве представители США и Украины приступили к обсуждению возможных решений ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.


    23 ноября 2025, 18:31 • Новости дня
    Трамп назвал украинское «руководство» неблагодарным за поддержку США

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп обвинил украинское руководство в отсутствии благодарности за предоставленные США усилия, выделив слово «руководство» в кавычках.

     Трамп обвинил нынешнее «руководство» Украины в неблагодарности за усилия США. В своем сообщении в социальной сети Truth Social бывший президент США отметил: «Украинское «руководство» не выразило никакой благодарности за наши усилия».

    Трамп не стал уточнять, идет ли речь об усилиях Вашингтона по урегулированию конфликта или поддержке страны в целом. Однако его высказывание прозвучало на фоне продолжающейся дискуссии в американском обществе о целесообразности и объеме помощи, оказываемой Киеву.

    Кроме того, Трамп обвинил Киев и предыдущее руководство Соединенных Штатов в развязывании конфликта на Украине.

    Ранее сообщалось, что европейские лидеры направили в Вашингтон переработанный ими вариант плана США по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.

    Киев заявил о начале консультаций с Вашингтоном по мирному соглашению, которые пройдут в ближайшее время в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования.


    23 ноября 2025, 11:15 • Новости дня
    Reuters сообщило о риске потери правового статуса украинцами в США

    Reuters: Почти 200 тыс. украинцев в США могут потерять правовой статус

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Почти 200 тыс. украинцев, въехавших в США с 2022 года, оказались под угрозой потери своего правового статуса в стране в связи с задержками в рассмотрении заявлений на его продление при администрации нынешнего американского президента Дональда Трампа, передает агентство Reuters со ссылкой на ранее не публиковавшиеся данные правительства США.

    Администрация президента Дональда Трампа задерживает рассмотрение заявок украинцев на продление правового статуса в США, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Reuters. В материале агентства говорится, что с апреля 2022 года по гуманитарной программе администрации Джо Байдена в США прибыли около 260 тыс. граждан с Украины.

    После прихода Трампа к власти начались серьезные задержки с обработкой заявлений на продление статуса для иностранцев, включая украинцев. По информации американского правительства, с мая 2025 года власти успели обработать только 1,9 тыс. заявок на продление, что составляет небольшую часть от поданных обращений.

    Агентство подчеркивает: «Задержки администрации Трампа с обработкой заявок по гуманитарной программе для украинцев, запущенной бывшим президентом-демократом Джо Байденом, привели к тому, что почти 200 тыс. человек оказались под угрозой потери своего правового статуса по состоянию на 31 марта».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог оценила высылку 50 граждан Украины из США на родину. Посол Украины в США заявила о подготовке массовой депортации украинцев из страны. Убийство гражданки Украины в США подтвердило равнодушие американских властей к проблемам украинцев.

    23 ноября 2025, 23:55 • Новости дня
    Российские силовики узнали, как в ВСУ наградили 10 выживших из 4 тыс. штурмовиков

    Силовики узнали, как в ВСУ наградили 10 выживших из 4 тыс. штурмовиков

    Tекст: Катерина Туманова

    Десятерых оставшихся в живых штурмовиков 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ из четырех тысяч представили к награде тряпочными шевронами с пафосной надписью, рассказали российские представители силовых структур.

    «Командование бригады в торжественной обстановке решило наградить, и не медалями, а тряпочными шевронами пафосной надписью на латыни «Null Spes Hosti» («Нет надежды для врага»), – сообщил РИА «Новости» источник.

    Он пояснил, что такую «награду» теперь получают участники штурмовых действий. По словам информатора, бригада ВСУ, численность которой составляла 4 тыс. военнослужащих, восстанавливает боеспособность после ожесточенных боев.

    Источник считает удивительным, что от бригады штурмовиков ВСУ остались только десять человек, где же остальные участники «мясных штурмов»?

    «Участвовали они вообще в штурмах или уже нет надежды? Даже если учитывать, что далеко не все военнослужащие бригады участвуют в штурмовых действиях и занимаются другими делами, цифра «10» выглядит очень печально», – признался представитель российских силовиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурм-отряды ВСУ стали пополнять бомжами и маргиналами. Украинские военные, согласно внутренним инструкциям командования, получают указания уничтожать своих сослуживцев, решивших сдаться в плен, сообщили российские силовики. Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом.

    24 ноября 2025, 01:25 • Новости дня
    Рубио напомнил о необходимости согласия Москвы с планом по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    После очередной части переговоров в Женеве по урегулированию конфликта на Украине между делегациями США и Украины, госсекретарь США Марко Рубио ответил на вопрос журналистов, будет ли Россия принимать участие в процессе согласования пунктов мирного плана.

    «Ну, очевидно, у россиян есть право голоса, не так ли?! Мы начали этот процесс с того, что изложили наше понимание позиции России, о которой нам сообщали различными способами», – ответил Рубио.

    В Госдепартаменте, по его словам, множество письменных неофициальных документов и материалов, которые долгое время обсуждались по позиции России.

    «Таким образом, независимо от того, к чему мы пришли сегодня, очевидно, что теперь мы должны представить это решение, если сможем достичь соглашения с украинской стороной, российской стороне. Это еще одна часть этого уравнения. Они должны согласиться с этим, чтобы все заработало», – добавил госсекретарь США.

    Напомним, по итогам первой части переговоров Рубио назвал встречу делегация США и Украины в Женеве наиболее эффективными из всех.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым прибыла в Швейцарию для обсуждения плана урегулирования, предложенного Дональдом Трампом. В  Женеве представители США и Украины приступили к обсуждению возможных решений ситуации на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью процесса достижения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    23 ноября 2025, 12:16 • Новости дня
    Bloomberg: Европейские лидеры заявили о доработке плана Трампа по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В рамках саммита G20 в ЮАР европейские лидеры раскритиковали предложения Трампа по Украине, отметив необходимость их коррекции из-за спорных уступок России, пишет Bloomberg.

    Европейские лидеры и союзники США заявили, что мирный план по Украине, предложенный администрацией Трампа, требует доработки, сообщает Bloomberg. Такое заявление прозвучало на саммите G20 в ЮАР, куда большинство лидеров направились после утечки деталей из спорного 28-пунктового соглашения.

    В частности, участники встречи выразили обеспокоенность намерением США навязать Украине условия, включающие уступки территорий России, сокращение украинской армии и запрет на вступление Киева в НАТО. Также лидеры отметили, что план Трампа возлагает на Евросоюз основную долю расходов на восстановление Украины после конфликта.

    В заявлении европейские лидеры подчеркнули: «Проект – это основа, требующая дополнительной работы». Они добавили, что продолжат тесную координацию с Украиной и США в ближайшие дни. Представители Канады и Японии с такой позицией согласились.

    Трамп установил крайний срок для согласия Украины – четверг, при этом намекнул в интервью NBC на возможность изменения условий. Американские чиновники предупредили о возможном прекращении поставок оружия и разведданных, если Украина откажется от предложенного соглашения.

    Следующей критически важной площадкой для обсуждения станет встреча высокопоставленных представителей по безопасности, которая пройдет в Женеве в воскресенье. Европа стремится согласовать альтернативный план, не угрожая отношениям с США, вновь полагаясь на координацию между Лондоном, Берлином и Парижем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские чиновники выступили против нового плана США по урегулированию ситуации на Украине. Дональд Трамп одобрил предложенный мирный план по Украине, который обсуждается на международном уровне. Представитель США Лэнс Уиткофф достиг договоренности с министром обороны Украины Рустемом Умеровым по поводу урегулирования конфликта.

    24 ноября 2025, 07:19 • Новости дня
    Над Россией за ночь нейтрализовали 93 украинских беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 93 беспилотника, указало Минобороны России.

    Над Белгородской областью сбили 45 украинских БПЛА, над Кубанью – девять, над Нижегородской областью – семь, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Воронежской областью нейтрализовали четыре дрона, над акваторией Черного моря – 20, над акваторией Азовского – восемь.

    Ранее сообщалось, что за прошлую неделю над Россией поразили более 570 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    В воскресенье после 13.00 мск над страной сбили еще 40 украинских БПЛА.

    24 ноября 2025, 04:25 • Новости дня
    NYT заявила об изменениях в мирном плане Трампа после переговоров в Женеве

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на то, что обе стороны женевских переговоров заявили о невероятно «эффективных и конструктивных переговорах», американский президент Дональд Трамп заявлял, что хочет получить ответ Украины на мирный план к четвергу, не исключая возможности продления срока, «если все будет идти хорошо», пишет NYT, сообщая о некоторых изменениях в плане Трампа.

    «По словам западного чиновника, осведомленного о ходе переговоров, украинские и американские официальные лица уже обсуждали изменения в плане из 28 пунктов до встречи в Женеве. Чиновник заявил, что рабочая версия теперь отличается от той, что опубликовал в четверг украинский депутат», – сказано в материале New York Times (NYT).

    Упомянутым украинским депутатом является внесенный в российский список террористов и экстремистов Алексей Гончаренко, который выложил в Telegram-канале документ, который называл переведенным на украинский язык новым мирным планом США по Украине.

    Напомним, 23 ноября в Женеве прошли переговоры американской и украинской делегаций, по итогам которых обе сторон заявили о продолжении тесной работы по мирному плану.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью процесса достижения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    По итогам первой части переговоров Рубио назвал встречу делегация США и Украины в Женеве наиболее эффективной из всех. В заключение он напомнил о необходимости реакции Москвы на план по Украине.

    Россия поднялась над статусом сырьевой экономики

    Несмотря на падение нефтяных цен, российская экономика не ушла в минус. Впервые с 2018 года снижение доходов от экспорта нефти и газа смог компенсировать рост доходов от ненефтегазового сектора. Если восемь лет назад доходы бюджета делились 50 на 50, то теперь 70 на 30, заявили в ФНС. Сырьевой российскую экономику теперь не назовешь так однозначно. Что изменилось? Подробности

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе

    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Как говорят эксперты, продвижение в ДНР рушит логистику ВСУ и позволяет сосредоточивать усилия на предстоящем освобождении Северска, который называют ключом к Славянско-Краматорской агломерации. А контроль над Новым Запорожьем приближает полную блокаду Гуляйполя и развитие дальнейшего наступления по нескольким направлениям. Подробности

    Робот-истребитель должен преобразить облик ВВС США

    Крайне опасную систему вооружений начали создать в Соединенных Штатах Америки. Пока всеобщее внимание приковано к проекту истребителя F-47, в рамках той же программы NGAD уже совершила первый полет машина, которая должна стать гораздо более серьезной угрозой, в том числе для российской боевой авиации. О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

