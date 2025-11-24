Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать политическим решением в Вашингтоне или Брюсселе.0 комментариев
Milliyet заявила о решении судьбы Украины за ее пределами
Украина все больше превращается в плацдарм в сложной геополитической партии, где решения о ее судьбе принимаются далеко от ее границ, а ключевые игроки преследуют собственные стратегические интересы, считает колумнист турецкой газеты Milliyet Озай Шендир.
Шендир заявил, что Украина постепенно превращается в плацдарм для реализации различных геополитических интересов, пишет РИА «Новости».
По мнению автора, важнейшие решения о будущем страны принимаются вовсе не на Украине, а далеко за ее пределами.
Он указал, что Европа готовится к возможному прекращению поддержки Киева со стороны президента США Дональда Трампа. Брюссель, опасаясь конфликта с Вашингтоном, сохраняет инициативу Трампа, даже если не удовлетворен текущей динамикой урегулирования на Украине.
В материале отмечается, что Британия, долгие годы придерживавшаяся жесткой линии по отношению к Москве, неодиданно поддержала американский подход и не вступила в конфликт с Вашингтоном. Европейские источники считают, что Лондон выбрал стратегию лояльного союзника США, не мешая реализации американских замыслов.
«На фоне таких маневров Украина выглядит как пространство, где пересекаются интересы держав, а судьба войны и мира нередко рассматривается через призму очередного хода в затянувшейся партии против России, далеко от границ Украины», – написал Шендир.
