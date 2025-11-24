Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать политическим решением в Вашингтоне или Брюсселе.0 комментариев
ФССР подала иск из-за недопуска саней-двоек к Олимпиаде
Федерация санного спорта России (ФССР) подала иск в арбитражный орган Международной федерации санного спорта (FIL) на решение организации о недопуске российских экипажей саней-двоек к отбору на Олимпийские игры 2026 года, сообщила президент ФССР Наталия Гарт.
Федерация санного спорта России обратилась с иском в арбитраж Международной федерации санного спорта из-за недопуска российских экипажей саней-двоек к отбору на Олимпийские игры 2026 года, сообщает ТАСС
По словам Гарт, шесть российских спортсменов получили право выступать под нейтральным статусом благодаря поддержке Министерства спорта и ОКР, однако допуск для мужских и женских экипажей не был предоставлен.
Гарт заявила: «Сегодня наши спортсмены в статусе нейтральных индивидуальных атлетов в рамках олимпийской тренировочной недели приступают к подготовке на будущей санной трассе Олимпийских игр – 2026». Она подчеркнула, что Российская федерация санного спорта продолжит бороться за права всех своих атлетов и уже подала иск в арбитраж FIL.
К отбору на Игры в Италии были допущены София Мазур, Дарья Олесик, Ксения Шамова, Александр Горбацевич, Павел Репилов и Матвей Пересторонин. Им предстоит выступить в квалификационных соревнованиях с 29 по 30 ноября в Кортина-д’Ампеццо. Саночников сопровождают тренерский и медицинский штабы.
Напомним, в июне конгресс FIL большинством голосов продлил отстранение российских спортсменов, одновременно отказав в создании отдельной программы для допуска нейтральных россиян. Международные старты были недоступны для российских саночников три последних сезона из-за событий на Украине.
В октябре Спортивный арбитражный суд разрешил отдельным российским атлетам выступать в нейтральном статусе на турнирах FIL, однако сборные экипажи по-прежнему не допущены к квалификации Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация санного спорта не допустила российских саночников к участию в Олимпиаде 2026 года в Италии. Министр спорта России Михаил Дегтярев ранее назвал маловероятным участие России в Олимпиаде в Италии.