У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.0 комментариев
Дегтярев счел маловероятным участие России в Олимпиаде в Италии
Дегтярев оценил перспективы России выступить на Олимпиаде-2026 национальной командой
Министр спорта Михаил Дегтярев выразил сомнения в том, что российская сборная сможет выступить в полном составе с национальной символикой на Олимпиаде-2026 в Милане, поскольку допуски спортсменов ограничены нейтральным статусом.
Дегтярев выразил мнение, что участие сборной России в полном составе на Олимпийских играх 2026 года в Северной Италии маловероятно, сообщает ТАСС.
Дегтярев подчеркнул, что ситуация с участием в соревнованиях в Милане остается сложной, и на данный момент допуски для участия в различных спортивных дисциплинах «приоткрываются». Министр отметил, что для ряда видов спорта, таких как биатлон и санный спорт, ситуация все еще затруднительная, в то время как в бобслее и лыжах шансы на участие остаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ISU поступил список конькобежцев из России для участия в Олимпиаде 2026 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что некоторые международные спортивные федерации близки к решениям, которые позволят российским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2026 в Италии. Российские лыжники смогут участвовать в Олимпиаде 2026 года, если FIS вернет квоты, замороженные из-за санкций после обострения ситуации на Украине.