Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ледяного дождя

Tекст: Дмитрий Зубарев

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве вечером и ночью из-за ожидаемого ледяного дождя, передает ТАСС. Как сообщили в Гидрометцентре России, «предстоящим вечером и ночью, а также утром возможны осадки – снег, переходящий в дождь, а также местами ледяной дождь, в связи с чем объявлен повышенный уровень опасности». В столице предупреждение будет действовать с 21:00 до 09:00 понедельника, 24 ноября, а сам оранжевый уровень говорит о вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Гидрометцентре добавили, что в этот период возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, также ожидаются гололед и гололедица на дорогах. В Московской области из-за похожих погодных условий введен желтый уровень погодной опасности, который ниже по степени угрозы, но также требует внимания и осторожности.

Ледяной дождь возникает, когда капли воды проходят сквозь холодные воздушные слои и покрываются ледяной коркой. Эти капли, попадая на землю, образуют скользкую пленку, что опасно для пешеходов, энергосетей и деревьев, которые могут ломаться под тяжестью льда.

Власти Москвы уже перевели коммунальные службы в режим повышенной готовности. Городские службы заявили: «Состояние улично-дорожной сети непрерывно мониторится, в соответствии с погодными условиями будут проводиться регламентные работы». Жителей также попросили быть максимально осторожными на улице, а автомобилистов по возможности не использовать личный транспорт в непогоду или, если избежать поездки нельзя, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

