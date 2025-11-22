Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.5 комментариев
Прокуратура Москвы раскрыла пять способов выявления телефонных мошенников
Самостоятельная перепроверка информации и соблюдение простых правил безопасности помогают избежать обмана со стороны телефонных мошенников, которые за один раз могут лишить жертву миллионов рублей, напомнили в прокуратуре Москвы.
Прокуратура Москвы напомнила о пяти способах распознать телефонное мошенничество, чтобы обезопасить себя от действий аферистов, сообщает Telegram-канал dtljvcndf.
В ведомстве рассказали историю жительницы столицы, которой неизвестные позвонили, представившись сотрудниками ресурсоснабжающей организации, и сообщили о якобы возникших проблемах с оплатой электроэнергии. Женщина, поверив злоумышленникам, передала им код из смс, после чего ее телефон оказался «атакован» сообщениями о регистрации доверенности на распоряжение ее имуществом.
По словам пострадавшей, во время очередного телефонного разговора она услышала фразу: «она повелась, назвала код, сейчас мы у нее все данные скачаем». После этого аферисты отправили ей смс о взломе личного кабинета на портале госуслуг и предложили номер для связи. Общавшиеся с женщиной злоумышленники убеждали ее не обращаться в МФЦ, объясняя, что «данные уже переданы», и настояли на передаче сбережений курьеру, который якобы был сотрудником банка – пострадавшая лишилась 33,5 млн рублей.
Прокуратура напоминает: во-первых, нужно всегда перепроверять полученную информацию, самостоятельно перезванивать в организации, во -вторых, никому не сообщать коды из смс. В третьих, нельзя доверять переключениям звонков от одной структуры к другой, в четвертых, нельзя выполнять требования неизвестных лиц. И наконец, подозрительных звонках рекомендуется обязательно рассказать родным и сразу обращаться в правоохранительные органы в случае малейших подозрений.
Напомним, в субботу МВД России назвало самые популярные схемы мошенничества в 2025 году.
Ранее специалисты предупредили россиян о массовой рассылке мошенниками сообщений о якобы новом налоге.
МВД ранее сообщило о выявлении новой рассылки фейковых писем от имени ФСБ и Роскомнадзора.