    Путин усадил Зеленского на горшок
    Путин пригрозил Киеву новыми «Купянсками»
    Сейм Польши потребовал перенести российское посольство в Варшаве
    Минэнерго Украины сообщило о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС страны
    Путин: Украина и ее европейские союзники находятся в иллюзиях о ситуации на поле боя
    Путин заявил, что Россию устроит достижение целей СВО военным путем
    Грузия назвала Европу главной жертвой противостояния России и Украины
    Зеленский в обращении к украинцам признал, что может не выдержать давления
    США разрешили операции по АЭС «Пакш-2» с участием российских банков
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    12 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    16 комментариев
    22 ноября 2025, 05:47 • Новости дня

    Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Ульяновска

    Tекст: Антон Антонов

    В аэропорту Ульяновска введены временные меры, которые предусматривают приостановку приема и отправки самолетов, сообщила Росавиация.

    Росавиация объявила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Баратаевка в Telegram. Согласно опубликованной информации, решение связано с необходимостью усиления мер безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, такие же меры введены в аэропортах Тамбова и ПензыСаратова, а также Самары.

    21 ноября 2025, 09:32 • Новости дня
    Казахстан приостановил действие ДОВСЕ

    Токаев подписал указ о приостановке Казахстаном действия ДОВСЕ

    Казахстан приостановил действие ДОВСЕ
    @ Пресс-служба Президента Республики Казахстан

    Tекст: Вера Басилая

    Республика Казахстан официально приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    Казахстан приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), передает ТАСС. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 ноября. Документ уже опубликован в официальной системе нормативных правовых актов республики.

    ДОВСЕ был заключен в Париже в 1990 году, его адаптированная версия подписана на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Адаптированный договор ратифицировали лишь Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

    Сенатор Андрей Климов заявил, что Договор об обычных вооруженных силах в Европе не исполняется НАТО, поэтому его пора денонсировать.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 12:50 • Новости дня
    Норвежский эксперт напомнил предсказание Жириновского о судьбе Украины

    Норвежский эксперт Дисен напомнил предсказание Жириновского о судьбе Украины

    Норвежский эксперт напомнил предсказание Жириновского о судьбе Украины
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Политик Владимир Жириновский еще в 2006 году заявлял, что НАТО рассматривает Украину как инструмент для противостояния с Россией и может привести к ее уничтожению, заявил профессор политологии Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен.

    Профессор политологии Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен напомнил о высказываниях покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает ТАСС.

    Дисен напомнил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Жириновский в 2006 году предостерегал украинцев, заявляя, что НАТО «заманит их в конфликт и уничтожит».

    Эксперт процитировал Жириновского, сказавшего: «НАТО будет использовать Украину в качестве линии фронта против России». Для подтверждения своих слов Дисен прикрепил к публикации запись выступления Жириновского на украинском телеканале, сделанное в 2006 году.

    Жириновский скончался 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США предложили план урегулирования конфликта на Украине, согласно которому Киев должен уступить часть Донбасса, а Россия получит экономические и политические преференции.

    Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт о контроле ответственности за коррупцию при использовании полученных средств.

    Украинские чиновники заявили, что администрация президента США Дональда Трампа уведомила Владимира Зеленского и его команду о намерении Белого дома завершить конфликт на Украине до конца года.

    Комментарии (6)
    21 ноября 2025, 18:56 • Видео
    Украина отвергла мирный план США

    Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 18:32 • Новости дня
    Зеленский в обращении к украинцам признал, что может не выдержать давления
    Зеленский в обращении к украинцам признал, что может не выдержать давления
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил о «беспрецедентном давлении», которое оказывается на Украину.

    По его словам, «украинцы стальные, но даже самый крепкий металл может не выдержать». В связи с обсуждением американского плана урегулирования конфликта на Украине из 28 пунктов, Зеленский пообещал представить альтернативные предложения. «Мы будем спокойно работать с Америкой и всеми партнерами (по мирному плану). Будет конструктивный поиск с нашим главным партнером – Соединенными Штатами. Я буду приводить аргументы, я буду переубеждать, предлагать альтернативы», – заявил он в видеообращении.

    По словам Зеленского, Украина сейчас сталкивается с одним из самых серьезных выборов за всю новейшую историю. Он отметил, что «страна стоит между угрозой потери главного партнера и возможной потерей достоинства, а также между выполнением 28 сложных условий американского плана или еще более сложной зимой».

    Относительно предложенного президентом США мирного плана украинский президент подтвердил намерение внести в него изменения. Однако Зеленский не уточнил, какие именно коррективы он предлагает и что предпримет в случае отказа Вашингтона. Он лишь добавил, что «этот план должен предусматривать честь и достоинство» украинцев.

    Зеленский предупредил, что впереди у Украины тяжелая неделя, страна будет вынуждена выдерживать постоянное давление.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Британии Киром Стармером и Владимиром Зеленским американскую мирную инициативу по Украине.

    СМИ писали, что США потребовали от Киева территориальные уступки и сокращение численности вооруженных сил.

    Агентство Reuters сообщало, что США пригрозили прекратить поставки оружия Киеву при отказе от мирного плана.

    Комментарии (31)
    21 ноября 2025, 14:51 • Новости дня
    Кремль назвал способ принуждения Зеленского к миру

    Песков заявил о принуждении Зеленского к миру наступлением ВС России

    Кремль назвал способ принуждения Зеленского к миру
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что эффективное наступление Вооруженных сил России вынуждает Владимира Зеленского идти на переговоры по урегулированию.

    Эффективное наступление российских Вооруженных сил является способом принуждения руководства Украины и Владимира Зеленского к мирному урегулированию ситуации, передает ТАСС.

    Песков напомнил, что наступательные действия ВС России максимально сокращают пространство для свободы принятия решений со стороны Киева.

    Он подчеркнул, что главное решение Киеву нужно принимать немедленно, а не в будущем, иначе продолжение боевых действий становится для украинской стороны «бессмысленным и опасным». Песков отметил: «Это именно принуждение Зеленского и его режима к мирному решению вопроса».

    В ходе брифинга представитель Кремля отдельно указал, что каждый день утраты территорий в ходе наступления российских вооруженных сил делает для Киева вариант отказа от мирного урегулирования все более рискованным.

    Напомним, город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, окруженные украинские формирования в районе реки Оскол продолжают уничтожать.

    Российские войска уничтожили до 3 тыс. украинских солдат и почти 900 единиц техники во время попыток ВСУ вырваться из Купянска.

    Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад».

    Комментарии (11)
    21 ноября 2025, 11:34 • Новости дня
    FT раскрыла «мрачную правду» о тунце из супермаркета

    Financial Times: Тунец для супермаркетов добывают рабским трудом

    FT раскрыла «мрачную правду» о тунце из супермаркета
    @ Rifki Anwar/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Сотни рыбаков из Индонезии и других стран сообщили о жестоком обращении, изнурительной работе и насильственном удержании, по сути, рабстве, на судах, поставляющих тунца для крупнейших британских супермаркетов, в том числе Tesco, Asda и Sainsbury’s, пишет Financial Times.

    Тунец считается одной из самых потребляемых рыб в мире, однако путь его до супермаркетов чаще всего скрывает тревожную правду, сообщает Financial Times. Многие поставки, в том числе поступающие в британские сети Waitrose, Sainsbury’s, Tesco, Morrisons и Asda, происходят с промыслов, где рыбаков, по их словам, подвергают насилию, заставляют работать сверхурочно и лишают нормального питания и медицинской помощи. Работники сообщают также о принудительном удержании документов, обмане с оплатой и угрозах.

    Правозащитные организации отмечают системный характер нарушений в этих рыбных промыслах. По данным Международной организации труда, почти 128 тыс. рыбаков по всему миру удерживаются в условиях принудительного труда, половина всех зафиксированных случаев нарушений приходится на тунцовые промыслы. Среди плавающих под флагами Китая, Тайваня, Японии, Южной Кореи и Испании флотов работают тысячи мигрантов из Индонезии, Филиппин и стран Африки, которым, по свидетельствам очевидцев, часто приходится месяцами, а иногда и годами находиться в море без права на отдых и связь с берегом.

    Интервью и документы рыбаков подтверждают широкое распространение насилия: избиения, угрозы ножом, удержание зарплаты и подделка документов. Некоторые работники рассказывают о случаях смерти коллег от болезней, вызванных плохим питанием и отсутствием медицинской помощи, а также о попытках суицида среди экипажа на фоне длительной изоляции. Особые риски – на так называемых дальне-водных сейнерных и ярусных судах, где смены длятся по двадцать и более часов подряд, а рейсы легко могут превышать год.

    Спутниковый мониторинг и документы поставщиков подтверждают причастность этих промыслов к товару на полках британских супермаркетов. Представители Waitrose и Sainsbury’s заявили о начале проверки условий труда в корейских флотах и совместной работе с поставщиками над улучшением ситуации. Официальные лица Китая и Южной Кореи заявили, что расследуют указанные случаи и намерены ужесточить меры по контролю над условиями труда, включая обязательный отдых, доступ к берегу и ужесточение санкций за нарушения.

    Эксперты отмечают, что основным драйвером эксплуатации рыбаков стало стремление сетей снизить себестоимость продукции в условиях истощения прибрежных запасов. Международные организации призывают к созданию эффективных механизмов контроля: прозрачности цепочек поставок, электронному мониторингу судов, обязательному обеспечению связью экипажей и проверке грузов в портах. Однако, по мнению профсоюзов и правозащитников, пока большинство схем экологической сертификации, вроде Marine Stewardship Council, не защищают рыбаков – охрана труда, по их утверждению, выходит далеко за рамки заявленного экологического контроля.

    Рыбаки и их семьи утверждают, что отсутствие реального контроля и защиты позволяет работодателям продолжать эксплуатацию. По словам супруги одного из пострадавших рыбаков: «Это торговля людьми». Правозащитники требуют, чтобы компании были обязаны не только соблюдать права рабочих, но и вовлекать их представителей в принятие решений, а также предоставлять элементарные средства связи для обращения за помощью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тунец назвали важным ингредиентом лучших новогодних салатов. Диетолог Михаил Гинзбург советовал включать тунца в рацион из-за высокого содержания омега-3 жирных кислот. Глава НАСА сравнил добычу ресурсов на Луне с ловлей тунца.

    Комментарии (4)
    21 ноября 2025, 13:58 • Новости дня
    Кнутов объяснил назначение Медведева командующим группировкой «Юг»

    Военный эксперт Кнутов: Опыт Сергея Медведева поможет наступлению войск «Юга»

    Кнутов объяснил назначение Медведева командующим группировкой «Юг»
    @ Пресс-служба Кремля/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сергей Медведев, будучи начальником штаба «Юга», руководил разработкой и подготовкой операций в зоне действий группировки. Речь, в частности, о Часове Яре, Курахово, а сейчас Северске и Константиновке. Это одно из наиболее важных направлений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал назначение Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг».

    «Группировка «Юг» создана на базе Южного военного округа. Ее новый командующий – Сергей Медведев – прошел все ступени: прежде был начальником штаба 58-й гвардейской общевойсковой армии, затем сменил Дениса Лямина на посту командующего, а впоследствии был назначен начальником штаба Южной группировки ВС России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, Медведев на последней своей должности руководил разработкой и подготовкой операций группировки. «Речь идет в частности о Часове Яре, за освобождение которого велись тяжелые бои, Курахово, а сейчас Северске и Константиновке. «В зоне действия также находится Славянск и Краматорск. Это одно из наиболее важных направлений», – подчеркнул собеседник.

    Говоря о кадровой перестановке, Кнутов напомнил, что бывший командующий «Югом» Александр Санчик был назначен замминистра обороны России. «При этом Санчик взрастил себе замену. Неслучайно Владимир Путин заявил о стопроцентной преемственности. Медведев знаком с ситуацией, что крайне важно во время ведения боевых действий», – рассуждает аналитик.

    «Если ставить на этот пост, скажем, генерала с другого направления, то потребуется примерно месяц, чтобы войти в курс дел, а это сразу скажется на результатах. Сейчас же произошло абсолютно бесшовное, логичное и закономерное перемещение по вертикали», – уточнил спикер.

    Что касается задач «Юга», то это в первую очередь операции в Константиновке и Северске, продолжил Кнутов. «Первый населенный пункт находится на возвышенности. Другими словами, географические особенности создают сложности при освобождении Константиновки: противник даже без дронов видит нас», – детализировал эксперт.

    «Если говорить о Северске, то ВС России на юго-западе зашли в город. Нам предстоит взять населенный пункт в оперативное окружение и изолировать район боевых действий. Тактика командования уже известна и отработана. И опыт Медведева позволит достичь поставленных целей», – заключил Кнутов.

    Ранее стало известно, что командующим Южной группировкой вооруженных сил назначен генерал-лейтенант Сергей Медведев. Его предшественник генерал-полковник Александр Санчик, занимавший этот пост с осени 2024 года, стал замминистра обороны России. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе совещания в рамках в посещения командного пункта группировки войск «Запад».

    Президент назвал назначение Медведева «стопроцентной преемственностью», напомнив, что прежде генерал занимал должность начальника штаба группировки. «Кто, кроме вас, лучше знает ситуацию на этом направлении? Вам, как говорится, в прямом и переносном смысле слова, и карты в руки», – сказал он.

    В докладе верховному главнокомандующему Медведев заявил, что «Юг» продолжает наступать на всех направлениях боевых действий. «На Северском направлении штурмовые подразделения 3-й армии продвигаются вдоль правого берега реки Северский Донецк, наступая в направлении населенного пункта Закотное. В населенном пункте Северск ведется зачистка городских кварталов от формирований ВСУ», – рассказал командующий «Югом».

    Кроме того, на этой неделе освобожден населенный пункт Платоновка, завершается зачистка от подразделений противника Васюковки и Звановки, продолжил он. «На Краматорско-Дружковском направлении основные усилия соединений и воинских частей группировки сосредоточены на освобождении населенного пункта Константиновка. Несмотря на сопротивление противника, штурмовые подразделения группировки полностью взяли под свой контроль восточную и юго-восточную часть города, приступили к зачистке центра», – подчеркнул генерал.

    «На Александро-Калиновском направлении завершается освобождение населенного пункта Иванополье. Одновременно с этим развивается наступление севернее Клебан-Быкского водохранилища с целью овладения господствующими высотами и обеспечения выхода к южным окраинам населенного пункта Константиновка», – добавил Медведев.

    По его словам, подразделения Южной группировки войск зачистили более четырех тыс. зданий в Константиновке. «Продолжаем наращивать усилия и планируем к середине декабря овладеть большей частью населенного пункта», – заявил генерал. «Не будем ставить конкретных дат, неважно. Важно, чтобы ритмично работали и добивались всех целей, которые вы считаете приоритетными», – ответил Медведеву Путин.

    Комментарии (4)
    21 ноября 2025, 16:38 • Новости дня
    Озвучены угрозы США при отказе Киева от мирного плана

    Reuters: США пригрозили прекратить поставки оружия Киеву при отказе от мирного плана

    Озвучены угрозы США при отказе Киева от мирного плана
    @ Wolfgang Maria Weber/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом предупредил власти Украины о прекращении военной и разведывательной поддержки, если американский план урегулирования не будет подписан до 27 ноября.

    Администрация США предъявила Украине ультиматум, требуя до 27 ноября подписать предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта, передает Reuters. В противном случае Белый дом пригрозил прекратить поставки вооружений и обмен разведывательными данными с Киевом, отмечает агентство со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    По данным Reuters, на этот раз давление со стороны США оказалось значительно сильнее, чем ранее. Официальные лица утверждают, что Украина раньше уже сталкивалась с подобным давлением, но текущий ультиматум стал самым жестким за все время противостояния.

    Американский план, как утверждается, предполагает подписание документов о мире на условиях Вашингтона. Детали предложенного урегулирования агентством не раскрываются, однако источники подчеркивают, что времени на принятие решения у Киева остается крайне мало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт об ответственности за коррупцию при использовании выделяемых средств. Вашингтон убрал из этого документа требование о проведении аудита всей международной помощи с самого начала спецоперации на Украине.

    Комментарии (12)
    21 ноября 2025, 15:35 • Новости дня
    СМИ: Германия намерена противодействовать плану США по Украине

    Bild: Германия заявила о противодействии плану США по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии обеспокоены американским планом по Украине и уже обсуждают дипломатические шаги противодействия инициативе Вашингтона, пишет немецкая газета Bild.

    Власти ФРГ внимательно следят за действиями США по инициативе по урегулированию ситуации на Украине, пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Bild.

    Там пишут, что Германия уже разрабатывает дипломатические меры противодействия предложенному американцами плану. В частности, Берлин собирается привлечь к обсуждению европейских партнеров и объяснить администрации США негативные последствия для Европы.

    В материале Bild говорится, что инициатива американцев не была согласована с европейскими союзниками. Bild отмечает, что в Германии признают ослабление позиций Украины как на военном, так и на политическом фронте.

    Вместе с тем немецкие власти считают, что согласие Киева на план США было бы, по их мнению, равносильно капитуляции перед Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала обсуждение американских мирных предложений по Украине на полях саммита G20 и в ходе беседы с Владимиром Зеленским.

    При этом глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не получал официальных мирных инициатив от США по урегулированию ситуации на Украине.

    Американские СМИ в то же время отмечают, что план США из 28 пунктов требует значительных уступок со стороны Украины.


    Комментарии (6)
    21 ноября 2025, 10:37 • Новости дня
    В Белом доме подтвердили отставку «главного друга Украины» Келлога
    В Белом доме подтвердили отставку «главного друга Украины» Келлога
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Белом доме заявили, что Кит Келлог завершит работу специального представителя США по Украине в январе, уступив место новым переговорщикам по украинскому урегулированию, сообщает Politico.

    В Белом доме заявили, что Кит Келлог, занимающий должность спецпосланника США по Украине, покинет свой пост в январе 2026 года, передает Politico.

    Решение принято на фоне продвижения в Белом доме нового мирного плана по завершению конфликта, предполагающего серьезные уступки со стороны Киева.

    Келлог был назначен Дональдом Трампом сразу после переизбрания в ноябре 2024 года. Однако уже к весне 2025 года его влияние на переговорный процесс уменьшилось – поводом стали симпатии Келлога к украинской стороне, которые не поддерживали ключевые сотрудники Белого дома.

    Главную роль в выработке мирного плана со временем заняли посланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, государственный секретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники. Мирная инициатива, разработанная группой Уиткоффа, уже была представлена Киеву и включает требования по передаче Украине значительных территорий и военным ограничениям.

    Европейские союзники оказались удивлены новыми условиями, так как ожидали другого подхода после недавних изменений в позиции американской администрации. Несмотря на это, американские военные лидеры заверяют, что нынешний план остается гибким и может быть доработан, однако переговорная команда активно работает над его согласованием с Владимиром Зеленским.

    Ранее четыре источника агентства Reuters сообщили, что специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог намерен покинуть администрацию в январе.

    Сенатор Алексей Пушков назвал ситуацию на Украине и отставку Келлога «черной точкой» для Зеленского.

    Комментарии (4)
    21 ноября 2025, 20:59 • Новости дня
    Путин заявил, что Россию устроит достижение целей СВО военным путем

    Путин заявил о готовности России к мирным переговорам по Украине

    Путин заявил, что Россию устроит достижение целей СВО военным путем
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова обсуждать мирное урегулирование, но отказ Киева от переговоров лишь приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем, заявил президент Владимир Путин на совещании с Совбезом.

    Путин отметил: «И в целом нас это устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, в ходе вооруженной борьбы. Но мы готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем, однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы», передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп и его администрация рассматривают вариант подписания мирной сделки между Россией и Украиной до конца 2025 года.

    Комментарии (5)
    21 ноября 2025, 20:36 • Новости дня
    Сейм Польши потребовал перенести российское посольство в Варшаве

    Парламент Польши принял резолюцию о переносе посольства России в Варшаве

    Сейм Польши потребовал перенести российское посольство в Варшаве
    @ Radek Pietruszka/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент Польши поддержал инициативу о переносе российского посольства из-за близости к правительственным зданиям, никто не был против, один депутат воздержался, пишут СМИ.

    Сейм Польши принял резолюцию, в которой правительство призывают принять меры по переносу посольства России в Варшаве, передает ТАСС. Документ опубликован после того, как за него проголосовали 439 депутатов, никто не выступил против, а один воздержался. Резолюция внесена депутатами оппозиционной партии «Право и справедливость», а инициатором был ее председатель Ярослав Качиньский.

    Качиньский объяснял необходимость переноса тем, что нынешнее расположение российского посольства на улице Бельведерской опасно из-за непосредственной близости к важным государственным объектам, включая министерство национальной обороны, резиденцию премьера и президентский дворец Бельведер. Он отметил, что безопасность польских властей требует изменения адреса дипмиссии.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что рассмотрел юридические аспекты вопроса и выяснил, что Россия владеет земельным участком под посольством на законных основаниях. Дело в том, что Советский Союз приобрел землю после войны у частного владельца. По словам министра, резолюция сейма не повлечет юридических последствий для российского посольства.

    Здание российского посольства строилось в 1954–1956 годах и предназначалось для посольства СССР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Польши приняли решение о закрытии последнего российского генконсульства в Гданьске. Москва оценила этот шаг как намеренное ухудшение отношений между странами и пообещала принять зеркальные меры.

    МИД России намерен снизить дипломатическое и консульское присутствие Польши на российской территории в ответ на действия Варшавы.

    Комментарии (22)
    21 ноября 2025, 21:05 • Новости дня
    Путин пригрозил Киеву новыми «Купянсками»

    Путин пригрозил Киеву повторением событий в Купянске на других участках фронта

    Путин пригрозил Киеву новыми «Купянсками»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отказ Киева обсуждать предложения президента США Дональда Трампа приведет к повторению событий, аналогичных произошедшему в Купянске, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

    По словам Путина, европейские страны и украинская сторона должны осознавать ответственность за подобные решения, передает РИА «Новости».

    Президент заявил, что ситуация в освобожденном украинскими войсками Купянске была существенно иной, чем заявлялось в Киеве. «Только один самый свежий пример – Купянск. Совсем недавно, как мы помним, 4, по-моему, ноября, то есть две недели тому назад в Киеве публично заявляли, что в этом городе находится не более 60 российских военнослужащих, и в течение ближайших нескольких дней, как было сказано, этот город будет полностью деблокирован украинскими войсками», – напомнил он.

    По словам президента, на самом деле город уже тогда практически полностью контролировался российскими силами: «Хочу вас проинформировать о том, что уже на тот момент, на 4 ноября, город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских Вооруженных Сил. Наши ребята, что называется, только добирали, зачищали только отдельные кварталы и улицы. Судьба города в тот момент уже окончательно была решена».

    Путин также отметил, что заявления Киева могут свидетельствовать либо о недостатке объективной информации, либо о неспособности ее правильно оценивать: «О чем это говорит? Или у киевских вождей нет объективной информации о положении дел на фронте, или они, имея ее, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить».

    «Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Может быть, не так быстро, как нам бы того хотелось, но неизбежно это будет повторяться», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске.

    Российский лидер допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине.

    Напомним, Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск. В пятницу Минобороны впервые показало кадры освобождения Купянска.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 11:08 • Новости дня
    WSJ: Украина убрала из плана США пункт об ответственности за коррупцию
    WSJ: Украина убрала из плана США пункт об ответственности за коррупцию
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт, посвященный ответственности за коррупцию при использовании полученных средств, сообщила газета The Wall Street Journal.

    Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на слова высокопоставленного американского чиновника, заявило, что Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт, посвященный ответственности за коррупцию при использовании полученных средств, пишут «Ведомости».

    Из плана убрали требование о проведении аудита полного объема международной помощи Украине с самого начала спецоперации. По данным газеты, предусматривалось, что аудит мог бы стать инструментом для выявления возможных коррупционных нарушений.

    В опубликованной версии документа зафиксировано, что все стороны конфликта получат «полную амнистию за свои действия» на период осуществления поддержки.

    The Wall Street Journal сообщила, что Украина должна передать под контроль России Восточный Донбасс и признать фактический контроль Москвы над рядом других территорий. Вашингтон готов признать российские притязания на эти регионы, а также снять санкции с России и пригласить ее обратно в G8.

    СМИ писали, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Кроме того, Киеву были названы сроки для ответа по мирному плану.

    В Кремле заявили, что Москва не получала сообщения о согласии Киева на переговоры по плану Дональда Трампа.

    Комментарии (15)
    21 ноября 2025, 14:58 • Новости дня
    Названа необходимая сумма баллов для средней пенсии

    Экономист Благова: Для средней пенсии в старости россиянам нужно от 111,8 ИПК

    Названа необходимая сумма баллов для средней пенсии
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Для получения в старости средней пенсии в России требуется накопить не менее 111,8 индивидуальных пенсионных коэффициентов, что соответствует примерно 27,6 года страхового стажа, сообщила кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова.

    Экономист Софья Благова заявила, что для выхода на среднюю пенсию размером около 25 198,92 рубля россиянам необходимо накопить минимум 111,8 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). По ее словам, такой показатель при среднем уровне зарплат соответствует страховому стажу примерно 27,6 года. Отмечается, что фактическое число необходимых баллов может меняться в зависимости от региона из-за различий в доходах, передает «Газета.Ru».

    Россиянам для назначения страховой пенсии по старости требуется не менее 30 пенсионных баллов и 15 лет стажа. ИПК рассчитывается с 2015 года на основании суммы страховых взносов, которые работодатель перечисляет в Социальный фонд России.

    Благова пояснила, что ежегодно можно заработать максимум 10 баллов, если заработная плата достигает установленного нормативного размера страховых взносов (НСВ), который на 2025 год составляет 441 991,8 рубля. Работодатель направляет 22% зарплаты на обязательное пенсионное страхование, из которых 16% идут на расчет ИПК.

    Экономист уточнила, что зарабатывая на уровне минимального размера оплаты труда (22 440 рублей), работник за год получит около 0,98 балла. При средней зарплате по стране – 92 866 рублей – начисляется примерно 4,05 ИПК в год. Пенсия определяется по формуле: баллы умножаются на стоимость одного балла плюс фиксированная выплата. В 2025 году стоимость одного балла составляет 145,69 рубля, фиксированная выплата – 8907,70 рубля.

    Ранее сенатор Наталья Мельникова рассказала о начислении пенсионных баллов при зарплате в 100 тыс. рублей.

    Юрист Вадим Виноградов объяснил, как повышение минимального размера оплаты труда в 2026 году может отразиться на пенсионных выплатах.

    Комментарии (16)
    21 ноября 2025, 08:39 • Новости дня
    Определена победительница конкурса «Мисс Вселенная»

    Мексиканка Фатима Бош Фернандес стала победительницей «Мисс Вселенная-2025»

    Определена победительница конкурса «Мисс Вселенная»
    @ Sakchai Lalit/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В финале 74-го конкурса красоты «Мисс Вселенная», состоявшемся в Бангкоке, победу одержала мексиканка Фатима Бош Фернандес, а россиянка вошла в тридцатку лучших.

    Победительницей 74-го конкурса «Мисс Вселенная» стала представительница Мексики Фатима Бош Фернандес, передает РИА «Новости».

    Церемония финала состоялась в пятницу утром в Бангкоке, а второе место заняла участница из Таиланда Вина Павина Сингх – об этом объявил ведущий официальной трансляции конкурса, отметив: «Корону 74-го конкурса «Мисс Вселенной» получает участница из Мексики! Вторым призером и заместителем «Мисс Вселенной» стала представительница Таиланда!»

    Третьей стала кандидатка из Венесуэлы Стефани Адриана Абасали Нассер.

    За звание «Мисс Вселенная» боролись представительницы более 30 стран, среди которых была и россиянка Анастасия Венза – она вошла в число финалисток.

    Финал конкурса прошел в Центре выставок и конгрессов IMPACT. Начался он в 8.00 по местному времени, что соответствует вечеру четверга в Нью-Йорке, где зарегистрирована Организация «Мисс Вселенной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре финал конкурса «Мисс Россия – 2025» прошел в Москве.

    Комментарии (15)
    Путин указал всему миру на главных противников мира на Украине
    В Средиземном море начались учения НАТО с отработкой ударов по России
    Глава МИД Молдавии объявил о смене посла в Москве
    Польша объявила о запуске спецоперации «Путь» на железной дороге
    Bloomberg сообщил о планах Британии отправить войска на Украину
    В России вступил в силу запрет на вождение после катинонов
    Суд признал экс-депутата Гаджиева и его семью членами экстремистской группы

    Почему важно повышать минимальный размер труда

    Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года вырастет сразу на 21% – до 27 тыс. рублей. Это в разы выше уровня годовой инфляции. И в последние годы в целом МРОТ растет опережающими темпами. Почему это важно и каким задачам служит? Подробности

    Старым врагом России прикроют позор Трампа

    Конгресс США готов принять законопроект о «сокрушительных» антироссийских санкциях, поскольку к ним призвал президент Дональд Трамп. Прежде хозяин Белого дома был против этой затеи и дважды ее отвергал. Почему теперь передумал? И как это связано с попыткой Вашингтона надавить на Киев, чтобы принудить его к миру? Подробности

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Победители Второй мировой вынуждены вновь наказать проигравших

    «Грязная голова, которая лезет вперед, будет отсечена без всяких раздумий». Столь недипломатическим выражением китайский дипломат был вынужден предостеречь Японию от сползания к политике, приведшей ко Второй мировой войне. Вместе с Китаем напоминать уроки истории вынуждена сегодня и Россия – со своей стороны, Германии. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Украина отвергла мирный план США

      Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • ОБРАЗЕЦ Расписка в получении денежных средств

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации