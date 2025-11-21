Ростех выразил соболезнования в связи с крушением Tejas в Дубае

Ростех выразил соболезнования в связи с крушением Tejas на Dubai Airshow

Tекст: Мария Иванова

Соболезнования в связи с катастрофой, которая произошла на выставке Dubai Airshow, опубликовала в своем официальном Telegram-канале госкорпорация «Ростех».

В сообщении отмечается, что современные авиационные технологии всегда связаны с риском, о чем напоминает произошедшая трагедия.

«Авиация – это высокотехнологично, сложно и, увы, иногда связано с большим риском. Выражаем соболезнования», – говорится в заявлении корпорации.

Индийский легкий боевой самолет Tejas потерпел крушение во время показательных выступлений на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025.

Командование ВВС Индии подтвердило гибель пилота во время авиашоу в Дубае.

Экстренные службы эвакуировали всех зрителей после инцидента.