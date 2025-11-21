Ростех выразил соболезнования в связи с крушением Tejas в Дубае

Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.3 комментария
Ростех выразил соболезнования в связи с крушением Tejas на Dubai Airshow
На крупнейшем авиасалоне в Дубае разбился индийский истребитель Tejas, трагедия вызвала отклик у представителей мирового авиационного сообщества.
Соболезнования в связи с катастрофой, которая произошла на выставке Dubai Airshow, опубликовала в своем официальном Telegram-канале госкорпорация «Ростех».
В сообщении отмечается, что современные авиационные технологии всегда связаны с риском, о чем напоминает произошедшая трагедия.
«Авиация – это высокотехнологично, сложно и, увы, иногда связано с большим риском. Выражаем соболезнования», – говорится в заявлении корпорации.
Индийский легкий боевой самолет Tejas потерпел крушение во время показательных выступлений на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025.
Командование ВВС Индии подтвердило гибель пилота во время авиашоу в Дубае.
Экстренные службы эвакуировали всех зрителей после инцидента.