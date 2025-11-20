Госдума одобрила бюджет с ключевыми поправками «Единой России»

Tекст: Дарья Григоренко

Принятые поправки обеспечивают увеличение расходов на социальные программы, поддержку участников спецоперации на Украине, развитие образования и газификации, а также поддержку студентов и науки, подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы усилили поддержку участников специальной военной операции — в том числе и в части реабилитации. Направили дополнительные средства на капремонты школ, социальную газификацию, поддержку студентов и развитие научной инфраструктуры. Существенно нарастили поддержку села и дорожного строительства. Эти решения создадут новые возможности для развития регионов», – отметил он.

Как сообщил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, за три года из всех источников на социальные обязательства будет выделено почти 80 трлн рублей, более 50 трлн рублей пойдет на оборону и безопасность, а на национальные цели развития – 21 трлн рублей. Поддержка регионов также остается в центре внимания, в 2026 году регионы получат 3,644 трлн рублей трансфертов.

Расходы на здравоохранение, образование, культуру, ЖКХ, сельское и дорожное хозяйство, а также науку увеличиваются. Парламентари подчеркнули, что все национальные цели, поставленные президентом, выполняются несмотря на дефицит бюджета. Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года увеличится почти на 21% и составит 27 093 рубля, что более чем на треть превышает установленный законом прожиточный минимум.

175 млрд рублей по новым поправкам пойдут на социально значимые мероприятия, особенно на поддержку участников СВО: фонду «Защитники Отечества» дополнительно выделено 7,7 млрд рублей, а за три года поступит 50 млрд. На создание центров реабилитации и протезирования для участников СВО направят 6 млрд рублей, что позволит открыть не менее десяти центров к 2027 году.

Также увеличено финансирование социальной газификации, ремонта школ, стипендий студентам, поддержки сельских территорий, агробизнеса и программы лекарственного обеспечения больных тяжелыми заболеваниями. На региональные и местные дороги за три года дополнительно выделят 85,2 млрд рублей. На научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты станкоинструментальной промышленности предусмотрено 2 млрд рублей.