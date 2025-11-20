Поклонская дала два совета украинцам

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бывший прокурор Крыма Радведа (ранее — Наталья) Поклонская в своем телеграм-канале рассказала о двух вариантах выхода из ситуации, в которой оказалась Украина. Она заявила, что Украине стоит либо прекратить боевые действия и капитулировать, либо гражданам начать борьбу против собственной власти.

Поклонская подвергла резкой критике Владимира Зеленского, отметив: «Веселый и добрый КВНщик из знаменитого «Квартала-95», он же Василий Голобородько, он же Владимир Зеленский, показал мастер-класс по грабежу собственной страны, устроив, так сказать, "Пир во время чумы"». Она подчеркнула, что, по ее мнению, Зеленский пришел к власти с обещаниями прекратить кровопролитие, однако топит страну в крови и одновременно извлекает личную выгоду.

Поклонская добавила, что граждане Украины должны понимать последствия действий руководства страны. Она выразила убеждение, что только народ способен повлиять на дальнейшую судьбу государства и изменить текущую власть, которую экс-прокурор назвала нелегитимной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук отметил, что мода на неоязычество за последние годы набирает обороты, комментируя смену имени экс-прокурора Крыма Поклонской с Натальи на Радведа.

Религиовед Роман Лункин заявил, что переход экс-прокурора Крыма Поклонской к неоязычеству совпал с ростом интереса к дохристианским верованиям в патриотических кругах с начала спецоперации на Украине.

Поклонская сообщила об угрозе для своей жизни после того, как журналист Сергей Мардан раскрыл ее личные данные в эфире.



