ЕС решил передать США список товаров для вывода из-под пошлин
Еврокомиссия намерена представить США список товаров, которые Брюссель хотел бы вывести из-под действия американских пошлин, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico. Речь идет о такой продукции, как медицинские приборы, вина, крепкие алкогольные напитки, пиво и макаронные изделия. По данным европейских дипломатов, этот перечень товаров сейчас согласовывается и будет окончательно утвержден в пятницу.
Данные категории товаров не включены в торговое соглашение, которое ЕС и США заключили в июле текущего года. Ожидается, что этот перечень будет официально передан американской стороне на встрече министров стран ЕС, где также примут участие министр торговли США Говард Латник и представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир.
Европейская сторона рассчитывает, что исключение этих товаров из-под действия пошлин позволит упростить торговлю и устранить существующие ограничения для производителей и экспортеров с обеих сторон. Подробности будущих переговоров пока не разглашаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС и США ведут переговоры по снижению пошлин на автомобили.
Американский президент ранее объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из ЕС и Мексики. Европейская комиссия представила список американских товаров для введения ответных пошлин.