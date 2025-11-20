Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.11821 комментарий
Ростех сообщил о завершении разработки носимой РЛС ближней зоны к концу года
К концу 2025 года планируется завершить испытания облегченной носимой радиолокационной станции ближней зоны, обладающей уменьшенными габаритами и весом, сообщили в Ростехе.
Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (ЦКБА) завершит разработку и испытания облегченной носимой радиолокационной станции ближней зоны к концу 2025 года, сообщает Telegram-канал Ростеха.
Как уточнили представители холдинга «Высокоточные комплексы», речь идет о РЛС с уменьшенными массогабаритными характеристиками, которая станет более удобной для использования на поле боя.
«Наш холдинг к концу года завершит разработку и испытания новой носимой радиолокационной станции ближней зоны с уменьшёнными массогабаритными характеристиками», – заявили в компании.
Параллельно завершаются испытания новой РЛС обзора воздушного пространства, обладающей увеличенной дальностью обнаружения беспилотников на 15-20% при сохранении компактных размеров и небольшого веса.
Разработчики отмечают, что новая техника может существенно повысить возможности обнаружения вражеских целей в тактическом звене и обеспечить оперативную защиту подразделений от современных БПЛА. Внедрение такого оборудования даст военным больше возможностей для контроля ситуации на поле боя и повысит эффективность противодействия дронам.
