Ростех сообщил о завершении разработки носимой РЛС к концу года

Ростех сообщил о завершении разработки носимой РЛС ближней зоны к концу года

Tекст: Мария Иванова

Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (ЦКБА) завершит разработку и испытания облегченной носимой радиолокационной станции ближней зоны к концу 2025 года, сообщает Telegram-канал Ростеха.

Как уточнили представители холдинга «Высокоточные комплексы», речь идет о РЛС с уменьшенными массогабаритными характеристиками, которая станет более удобной для использования на поле боя.

«Наш холдинг к концу года завершит разработку и испытания новой носимой радиолокационной станции ближней зоны с уменьшёнными массогабаритными характеристиками», – заявили в компании.

Параллельно завершаются испытания новой РЛС обзора воздушного пространства, обладающей увеличенной дальностью обнаружения беспилотников на 15-20% при сохранении компактных размеров и небольшого веса.

Разработчики отмечают, что новая техника может существенно повысить возможности обнаружения вражеских целей в тактическом звене и обеспечить оперативную защиту подразделений от современных БПЛА. Внедрение такого оборудования даст военным больше возможностей для контроля ситуации на поле боя и повысит эффективность противодействия дронам.

