    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО
    Захарова дала совет украинцам: «Тикайте, хлопцы!»
    Путин указал на проблему из-за использования «Алисы» детьми
    Глава МИД Польши обвинил президента Навроцкого в подготовке выхода из ЕС
    ФСБ пресекла попытку отравить высокопоставленного офицера Минобороны
    Путин призвал учить детей думать, а не нажимать на кнопки
    Трамп одобрил новый план урегулирования на Украине из 28 пунктов
    Греф объявил о сокращении 20% неэффективных сотрудников Сбера
    Эксперт объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США
    Андрей Колесник Андрей Колесник Как Запад выдаст свою готовность напасть на Россию

    Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.

    11821 комментарий
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    25 комментариев
    20 ноября 2025, 09:32 • Новости дня

    Ростех сообщил о завершении разработки носимой РЛС к концу года

    Ростех сообщил о завершении разработки носимой РЛС ближней зоны к концу года

    Tекст: Мария Иванова

    К концу 2025 года планируется завершить испытания облегченной носимой радиолокационной станции ближней зоны, обладающей уменьшенными габаритами и весом, сообщили в Ростехе.

    Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (ЦКБА) завершит разработку и испытания облегченной носимой радиолокационной станции ближней зоны к концу 2025 года, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Как уточнили представители холдинга «Высокоточные комплексы», речь идет о РЛС с уменьшенными массогабаритными характеристиками, которая станет более удобной для использования на поле боя.

    «Наш холдинг к концу года завершит разработку и испытания новой носимой радиолокационной станции ближней зоны с уменьшёнными массогабаритными характеристиками», – заявили в компании.

    Параллельно завершаются испытания новой РЛС обзора воздушного пространства, обладающей увеличенной дальностью обнаружения беспилотников на 15-20% при сохранении компактных размеров и небольшого веса.

    Разработчики отмечают, что новая техника может существенно повысить возможности обнаружения вражеских целей в тактическом звене и обеспечить оперативную защиту подразделений от современных БПЛА. Внедрение такого оборудования даст военным больше возможностей для контроля ситуации на поле боя и повысит эффективность противодействия дронам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в России разработали портативную радиолокационную станцию для защиты важных объектов от беспилотников.

    Накануне Ростех представил новый радар для дронов-перехватчиков.

    18 ноября 2025, 21:38 • Новости дня
    Названо число обученных в Испании солдат ВСУ

    Более 8 тыс. украинских военных прошли подготовку в Испании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На территории Испании военную подготовку за последние месяцы получили свыше восьми тысяч бойцов ВСУ, а Мадрид выделил значительные средства на гуманитарную поддержку, сообщил МИД страны на Пиренеях.

    Более восьми тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины прошли подготовку на территории Испании, передает ТАСС. Эта информация содержится в пресс-релизе министерства иностранных дел Испании, распространенном после встречи главы ведомства Хосе Мануэля Альбареса с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

    Напомним, власти Испании заняли седьмое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Альбарес подчеркнул, что Испания будет продолжать предоставлять снаряжение и обучать солдат ВСУ. Также уточняется, что с начала спецоперации Мадрид уже выделил свыше 110 млн евро в качестве гуманитарной помощи и обещал направить около 600 млн евро на восстановление Украины.

    Кроме того, министр иностранных дел Испании подписал соглашение о совместной борьбе с так называемой российской дезинформацией в Латинской Америке.

    Встреча Альбареса и Ермака прошла в ходе визита в Испанию Владимира Зеленского.

    Сейчас Испания находится на седьмом месте в рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД. Власти Испании выделяют Украине новый пакет помощи на 1 млрд евро.

    А в конце лета российские военные нанесли удары ФАБ-3000 по позициям наемников из Испании.

    Комментарии (2)
    18 ноября 2025, 21:52 • Новости дня
    Конфликты в Израиле и на Украине привели к дефициту тротила в Европе

    СМИ: Нехватка тротила в Европе замедлила поставки боеприпасов Киеву

    Конфликты в Израиле и на Украине привели к дефициту тротила в Европе
    @ Wolf von Dewitz/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны НАТО испытали серьезный дефицит тротила, что затруднило поставки боеприпасов Евросоюзом на Украину и привело к росту цен, пишут СМИ.

    Дефицит тротила в странах НАТО, вызванный активными поставками вооружений в Израиль, существенно осложнил обеспечение Украины боеприпасами, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph. Единственный крупный завод по производству тротила в ЕС, принадлежащий Nitro-Chem и расположенный в Польше, большую часть своей продукции экспортирует в США, где тротил необходим для изготовления таких бомб, как МК-84 и BLU-109. Это привело к тому, что британские и европейские страны остро зависят от одного перегруженного предприятия.

    СМИ отмечают, что нехватка взрывчатки вынудила Киев сокращать использование артиллерии, а западные страны столкнулись с необходимостью спешно пополнять собственные запасы.

    The Daily Telegraph отмечает, что нехватка тротила на западных рынках спровоцировала резкий рост цен. За последние десятилетия стоимость одной тонны вещества в Британии увеличилась примерно с 837 до 33 тыс. фунтов. Это может сказаться не только на поле боя, но и навредить другим отраслям, например, производству электроники, поскольку металлы для нее добывают тоже с применением взрывчатки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее рабочие центра в Лаврио в Греции заблокировали колонну из 18 грузовиков с 350 тоннами тротила для отправки на Украину.

    Финляндию превратили в производственную площадку для тротила и пороха НАТО.

    Во время учений альянса НАТО по подрыву тротила в Польше погибли два солдата.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Зеленского лишают реальной власти

    Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 10:16 • Новости дня
    Министр обороны поручил создать рейтинг регионов по поддержке участников СВО

    Министр обороны Белоусов поручил создать рейтинг регионов по поддержке участников СВО

    Министр обороны поручил создать рейтинг регионов по поддержке участников СВО
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В скором времени будет введен рейтинг российских регионов, оценивающий количество предоставляемых через цифровые сервисы и МФЦ мер социальной поддержки для участников спецоперации, сообщило Министерство обороны.

    Глава ведомства Андрей Белоусов на межведомственном совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым и замглавы Минэкономразвития Алексеем Херсонцевым, а также представителями региональных властей обсудил ускорение получения мер соцподдержки участниками СВО.

    Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В ходе обсуждения было отмечено, что особый акцент сейчас делается на цифровизацию услуг и проактивное оформление всех мер поддержки через портал «Госуслуги» и МФЦ.

    В прошлом году был запущен сервис выдачи справок об участии в спецоперации в электронном формате, что позволило ускорить получение социальной поддержки. По словам Белоусова, за прошедший период этим сервисом воспользовались более 3 млн человек, а уже к маю 2025 года началась работа по проактивному предоставлению льгот для всех категорий нуждающихся. Гражданам теперь достаточно посетить «Госуслуги» или ближайший МФЦ без необходимости предоставлять бумажные документы.

    Статс-секретарь – заместитель министра обороны Анна Цивилева подчеркнула, что цифровая система работает стабильно и с мая позволила выдать уже больше 600 тыс. справок только через «Госуслуги».

    В завершение совещания глава Минобороны дал поручение разработать рейтинг регионов по объему предоставляемых мер поддержки и эффективности информирования граждан через цифровые сервисы и местные МФЦ.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов докладывал президенту Владимиру Путину, что участники спецоперации обеспечены всеми необходимыми мерами поддержки.

    Комментарии (5)
    19 ноября 2025, 14:56 • Новости дня
    Озвучены планируемые расходы Германии на покупку танков и БТР

    Handelsblatt сообщила о планах ФРГ потратить 60 млрд евро на бронетехнику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия в следующие 10 лет может потратить свыше 60 млрд евро на танки и бронетранспортеры, сообщила газета Handelsblatt.

    Германия в ближайшие десять лет может потратить свыше 60 млрд евро на танки и бронетранспортеры, передает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt. Проект бюджета на 2026 год предусматривает такие расходы на «бронированные платформы», но окончательное решение о деталях закупок еще не принято.

    По информации издания, пока не ясно, будут ли средства направлены на гусеничные танки, например, Leopard, или же на колесные бронемашины. В феврале министерство обороны ФРГ дало концерну KNDS разрешение начать разработку нового танка Leopard 3. Бундесвер также рассматривает возможность приобретения колесных бронемашин.

    Как отмечает Handelsblatt, оборонный концерн Rheinmetall собирается установить на новый танк пушку калибра 130 мм, которая обладает «на 50% более сильной огневой мощью». Такой калибр может стать стандартом для НАТО, так как пушки калибра 120 мм могут оказаться недостаточными против новых российских танков, включая «Армату».

    Комментарии (2)
    19 ноября 2025, 03:50 • Новости дня
    Чемезов: Истребитель Checkmate практически на стадии полета

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшее время начнутся стендовые испытания легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate, он «уже практически на стадии полета», заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    «Создание нового самолета требует достаточно большого времени – в среднем от 10 до 15 лет. Прошло-то совсем ничего, так быстро самолеты не рождаются, это дети могут за девять месяцев родиться. У нас уже практически он на стадии полета», – приводит слова Чемезова ТАСС.

    Он подчеркнул, что самолет будет востребован благодаря низкой стоимости, однодвигательной схеме и достаточному оснащению вооружением как для борьбы с воздушными, так и с наземными целями.

    В свою очередь, начальник летной службы компании «Сухой» Герой России Сергей Богдан в эфире «Первого канала» заявил, что первый полет Су-75 Checkmate, по его мнению, ожидается в начале 2026 года, передает РИА Новости.

    «Самолет уже в цеху, уже дорабатывается, уже есть определенные планы по срокам. Поэтому, с божьей помощью, должно состояться достаточно скоро», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет Checkmate составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Сообщалось, что новый российский легкий истребитель, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow в 2021 году.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 10:25 • Новости дня
    Авиаракету Х-БПЛА впервые представили на Dubai Airshow

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Авиационная ракета Х-БПЛА вместе с пусковой установкой впервые была официально продемонстрирована на статической экспозиции Dubai Airshow рядом с комплексом «Панцирь СМД-Е».

    Авиационную ракету Х-БПЛА с пусковой установкой впервые представили на Ближнем Востоке на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow, сообщает ТАСС.

    Демонстрация прошла на статической экспозиции выставки, где ракета размещена рядом с российским зенитным ракетным комплексом «Панцирь СМД-Е».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» завершил поставку модернизированных авиационных ракет «Вихрь-1» для Минобороны.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 06:45 • Новости дня
    Производитель сообщил о планах начать сборку БПЛА Supercam за рубежом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ряд зарубежных стран проявляют интерес к возможности передачи технологий и организации крупноузловой сборки российских беспилотных летательных аппаратов линейки Supercam на своей территории, сообщила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow – 2025.

    Згировская сообщила, что ряд иностранных государств выразили заинтересованность в получении технологий и организации крупноузловой сборки российских беспилотников Supercam на своих территориях, передает ТАСС. Основное внимание зарубежных партнеров привлек флагман Supercam S350, который известен результативным применением в ходе СВО, а также надежностью, устойчивостью к системам радиоэлектронной борьбы и качеством аэроразведки.

     Згировская отметила, что «потенциальные заказчики проявляют интерес к возможностям работы Supercam S350 с артиллерией и реактивными системами залпового огня, а также сопряжению с барражирующими боеприпасами, роль которых в современных военных конфликтах возросла».

     Представитель организации особо подчеркнула, что эффективность беспилотников серия Supercam на линии боевого соприкосновения подтверждается их работой по выявлению и точному определению координат целей, интеграции с системами вооружения и объективному контролю результата. Благодаря комплексной работе с ракетными войсками и артиллерией, цикл подготовки данных для удара значительно ускоряется по сравнению с традиционными методами наземной разведки.

     Дополнительно отмечено, что потенциальных покупателей привлекают простота эксплуатации комплекса, универсальность станции управления, совместимой со всеми аппаратами линейки, а также возможность запуска с автомобиля высокой проходимости, обеспечивающего мобильность и живучесть расчетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новые беспилотники Supercam решили представить на форуме в Сколково. Модель Supercam S350М оснастили защитой от FPV-дронов. Первый конвертоплан Supercam презентовали на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 13:09 • Новости дня
    США вывезли установки Typhon с базы в Японии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные переместили мобильные установки Typhon с базы Ивакуни, которые могли запускать крылатые ракеты Tomahawk, после волны общественного недовольства, сообщило агентство Киодо.

    Министерство обороны Японии уведомило администрацию города Ивакуни о том, что США вывезли мобильные комплексы Typhon с военной базы, пишет ТАСС.

    Эти установки участвовали в американо-японских учениях Resolute Dragon, завершившихся 25 сентября, однако фактически остались на базе до 10 ноября. Такая задержка вызвала протесты местных жителей и организаций, опасавшихся постоянного присутствия оружия средней дальности на территории Японии.

    Общественные организации обратились в министерство обороны с требованием ускорить вывоз комплексов, опасаясь роста напряженности и угрозы для безопасности страны. Министерство в свою очередь известило американскую сторону о необходимости немедленного вывода установок. Причины задержки официально не раскрываются, однако, по мнению местных экспертов, они могли быть связаны с шатдауном в США.

    Комплексы Typhon способны запускать ракеты SM-6 и Tomahawk с дальностью до 1,6 тыс. км. Подобные системы временно завозились США также на север Филиппин, однако там они продолжают находиться и в настоящее время. Размещение этих вооружений неоднократно критиковали Китай и Россия, подчеркивая риски для региональной стабильности. В сентябре официальный представитель китайского МИД призвал Вашингтон и Токио оперативно убрать установки Typhon из Восточной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США оставили на базе в Японии батарею ракетного комплекса средней дальности Typhon после учений.

    Между тем планы по поставке ракет Tomahawk Киеву оказались под вопросом из-за отсутствия у Украины подходящих пусковых установок.

    Ранее американский президент отказал Киеву в скорых поставках ракет Tomahawk.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 17:12 • Новости дня
    Ростех представил новый радар для дронов-перехватчиков

    Ростех сообщил о создании радара для дронов-перехватчиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») представил радиолокационную станцию, способную направлять беспилотные аппараты для кинетического поражения опасных воздушных целей, сообщили в пресс-службе компании.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» завершил создание компактной радиолокационной станции обзора воздушного пространства. Новая система получила мобильное исполнение и оснащена автономными системами питания, позиционирования и ориентации.

    РЛС может работать с различными оптико-тепловизионными средствами, а также предоставлять радиолокационные данные в автоматизированные системы управления. Станция выполняет функции наведения и управления БПЛА-перехватчиками, что позволяет уничтожать потенциально опасные беспилотные летательные аппараты кинетическим способом.

    Как передает ТАСС, в пресс-службе холдинга подчеркнули, что технология существенно увеличивает эффективность противодействия угрозам со стороны дронов, особенно в составе современных комплексов ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее корпорация «Ростех» поставила два многоцелевых истребителя Су-57 пятого поколения иностранному заказчику. Также Ростех разработал новый антидрон для защиты мостов от БПЛА.

    Холдинг «Росэл» запустил серийное производство гиростабилизированных оптико-электронных нагрузок ГОЭН-60 для ударных дронов.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 12:13 • Новости дня
    Комплексы «Панцирь» подтвердили эффективность уничтожением ракет ATACMS

    Tекст: Вера Басилая

    Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» снова показал высокую эффективность при отражении атаки ракет ATACMS, отметили в «Высокоточных комплексах».

    Эффективность зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» вновь доказана во время отражения удара ракет ATACMS, передает ТАСС. Об этом сообщили представители холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в состав госкорпорации «Ростех», на полях авиасалона Dubai Airshow 2025.

    В компании заявили, что практическое применение техники вновь подтвердило высокую результативность как комплекса «Панцирь», так и оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

    Минобороны России сообщило, что киевский режим предпринял попытку атаковать город четырьмя американскими ракетами ATACMS.

    Российские военные отразили атаку и нанесли ответный удар ракетами ОТРК «Искандер» по месту запуска.

    Эксперт указал на роль США в атаке ракетами ATACMS по Воронежу.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 13:55 • Новости дня
    Авиадиспетчеры зафиксировали сбои GPS в Карибском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сбои в работе спутниковой навигационной системы могут наблюдаться в Карибском море, куда вошла ударная группа кораблей США во главе с авианосцем Gerald R. Ford, сообщил источник в авиадиспетчерских кругах со ссылкой на данные района полетной информации, находящегося под управлением острова Кюрасао.

    Сбои в работе спутниковой навигационной системы GNSS зафиксированы в районе Карибского моря, куда вошла ударная группа кораблей США во главе с авианосцем Gerald R. Ford, передает ТАСС.

    Как пояснил источник агентства, перебои GNSS отмечаются в южной, юго-западной и юго-восточной частях зоны ответственности диспетчерских служб Кюрасао. Эти участки ограничены границами Венесуэлы, Доминиканской республики, Пуэрто-Рико, Ямайки и Гаити.

    «В пределах района полетной информации Кюрасао, расположенного в южной части Карибского моря, отмечаются перебои сигнала спутниковых навигационных систем GNSS», – сообщил собеседник агентства. По его словам, диспетчеры отмечают, что радиолокация, радиосвязь и другие навигационные средства продолжают работать в обычном режиме.

    Предупреждение об этих перебоях разослано всем пользователям воздушного пространства региона. Оно будет действовать до конца года и не ограничено по высоте полета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морякам в Финском заливе предложили использовать карту и компас вместо GPS из-за участившихся сбоев.

    НАТО признало свою беспомощность перед сбоями в системе GPS над Балтикой.

    Ранее самолет Finnair не смог приземлиться в Тарту после того как столкнулся с помехами в работе GPS.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 21:48 • Новости дня
    Reuters: США потребовали территориальных уступок Украины и сокращения ВСУ

    Reuters: США требуют от Зеленского территориальных уступок и двукратного сокращения ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти настояли на принятии Киевом рамочного соглашения, которое включает территориальные уступки и сокращение численности украинской армии почти вдвое, пишет агентство Reuters.

    Представители администрации США призвали Владимира Зеленского согласиться на подготовленное Вашингтоном рамочное соглашение по урегулированию украинского кризиса. В документе прописаны требования к Киеву о территориальных уступках, отказе от ряда видов вооружений и значительном сокращении Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Американская сторона, как отмечается в публикации, выразила жесткую позицию, заявив, что Киев «должен принять» предложенные условия. В качестве одной из мер в соглашении указывается сокращение численности ВСУ минимум вдвое.

    Журналист Financial Times Кристофер Миллер в соцсети X ( заблокирована в России) сообщил, что по новому плану численность военных должна сократиться с 880 до 440 тыс. бойцов. На начало 2025 года Владимир Зеленский называл именно такое количество военнослужащих в украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico указало, что обстоятельства вынудят Владимира Зеленского подписать мирный план урегулирования на Украине.

    Делегация США во главе с министром Сухопутных войск Дэниелом Дрисколлом прибыла в Киев по поручению администрации Дональда Трампа для обсуждения прекращения боевых действий.

    Проект мирного плана между Вашингтоном и Москвой состоит из 28 пунктов и включает гарантии безопасности для Украины и Европы.

    Комментарии (2)
    18 ноября 2025, 14:39 • Новости дня
    УЗГА: Модернизация БПЛА «Форпост-Р» повысила эффективность аппарата

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обновление конструкции беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р» позволило повысить его эффективность при выполнении задач различного характера, заявила официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Екатерина Згировская в рамках международной выставки Dubai Airshow 2025.

    По ее словам, модернизация беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р» позволила значительно увеличить его эффективность выполнения различных задач, сообщает ТАСС.

    Згировская рассказала, что обновлённая версия получила современное цельнокомпозитное крыло большего размаха и изменила конструкцию хвостового оперения. Конструкторы перешли с металлического каркаса на композитный кессон, что значительно снизило трудоемкость производства.

    Она подчеркнула: «Благодаря модернизации была расширена номенклатура полезных нагрузок БПЛА «Форпост-Р», при этом летно-технические характеристики сохранились на прежнем уровне». В результате роста аэродинамических показателей увеличилась и масса полезной нагрузки, которую теперь способен брать на борт «Форпост-Р».

    На заводе отмечают первопроходческую роль «Форпоста» в линейке отечественных БПЛА самолетного типа для аэродромного базирования. Комплекс успешно применялся в боевых условиях, оснащался оптическим и радиолокационным оборудованием, а также авиационными средствами поражения. Благодаря проекту министерство обороны России и промышленность получили ключевой опыт в создании и эксплуатации средних беспилотников.

    Экспортная версия, комплекс «Форпост-РЭ», представлена публике в виде макета на российской экспозиции выставки Dubai Airshow 2025, которая проходит в ОАЭ с 17 по 21 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уральский завод гражданской авиации анонсировал участие учебного самолета УТС-800 и БПЛА «Форпост-РЭ» на выставке Dubai Airshow.

    Ранее катапульта учебного самолета УТС-800 прошла успешные испытания.

    Самолет УТС-800 и беспилотник «Форпост» привлекли внимание посетителей выставки IDEX-2025 в Абу-Даби.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 11:37 • Новости дня
    В армии утвердили новые воинские специальности для операторов БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новые военно-учетные специальности (ВУС) в сфере беспилотных летательных аппаратов, как и квалификационные требования к ним, утверждены в Вооруженных силах, сообщил замначальника Генерального штаба ВС РФ, генерал-лейтенант Анатолий Концевой.

    По его словам, новые военно-учетные специальности (ВУС) в области беспилотных летательных аппаратов были утверждены в Вооруженных силах России, передает ТАСС.

    «Новые военно-учетные специальности появились, они все утверждены. Так же как и квалификационные требования, как и программы обучения», – отметил Концевой, отвечая на вопрос о ВУС, связанных с развитием направления БПЛА в армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в армии России создали новый род войск – войска беспилотных систем.

    Новая структура вооруженных сил изменилась благодаря увеличившейся роли беспилотников на поле боя.

    Министерство обороны представило официальную эмблему новых войск.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 13:19 • Новости дня
    El Mundo сообщила о поставках Испанией Киеву техники времен Вьетнамской войны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объем испанской военной помощи Украине скромен по сравнению с показателями других государств, и Мадрид главным образом ограничивался поставками техники, которая снята с эксплуатации или близка к этому, пишет газета El Mundo.

    Большинство образцов военной техники, которая поступала Украине от испанских властей, представляла собой снятое с эксплуатации вооружение, передает ТАСС со ссылкой на газету El Mundo.

    Так, танки Leopard 2A4, которые были переданы Киеву, до этого долго находились на хранении в Сарагосе, нуждались в капитальном ремонте и доработке. Аналогичная ситуация зафиксирована с бронетранспортерами M113, которые Испания эксплуатировала на протяжении нескольких десятилетий и полностью признала устаревшими к моменту передачи.

    Кроме того, Мадрид отправил Киеву несколько батарей зенитно-ракетных комплексов MIM-23 Hawk, состоявших на вооружении еще с 1962 года. Общий объем помощи с 2022 года оценивается примерно в 2,8 млрд евро, что значительно уступает показателям других крупных стран Европы.

    В середине ноября Мадрид посетил Владимир Зеленский, проведя переговоры с премьер-министром Педро Санчесом. По итогам визита глава правительства Испании пообещал новый пакет вооружений для Украины на сумму 615 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Украины закупило мины времен Второй мировой войны по завышенной цене.

    В Раде выразили недовольство тем, что Украину используют для утилизации старого оружия.

    Залужный ранее предложил США передать Украине списанные ракеты Hellfire.

    Комментарии (0)
    Стало известно об ожесточенных уличных боях и продвижении ВС России в Северске
    FT: Украинским чиновникам не понравился план США по урегулированию
    Глава МИД Швеции помечтала о «100 пакетах санкций» против России
    Захарова заявила о несоответствии Украины ни одному критерию вступления в ЕС
    Раскрыто местонахождение живущего в Канаде нациста Гуньки
    Песков сообщил о симпатии Путина к этнической музыке
    Экспертиза: Игорь Тальков был убит из нагана 1895 года

    Торговля с друзьями изменила экспортную модель России

    Цены на нефть перестают быть ключевым фактором устойчивости российской экономики и финансов. Россия все больше поставляет на мировой рынок не только сырье, но и дорогостоящие продукты высокого передела, в том числе промышленные товары. Как идет этот процесс в последнее время и какие экспортные статьи приносят больше всего доходов? Подробности

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    США толкают Южную Корею к войне с Россией

    Американские военные прямо обозначили свои новые антироссийские планы, на этот раз не на западе, а к юго-востоку от нашей страны. В их представлении, Южная Корея должна стать форпостом для сдерживания Китая и России. Как воспринимают происходящее сами корейцы? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    • 100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

